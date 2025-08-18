Claudia Sheinbaum designó al nuevo director de Nafin y Bancomext. (X/COMCE)

Roberto Lazzeri Montaño fue designado como nuevo director general de Nacional Financiera (Nafin) y del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext). Según un comunicado oficial emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), junto con Nafin y Bancomext, Lazzeri Montaño asume el reto de consolidar ambas instituciones como pilares en la ejecución del Plan México.

El nuevo titular reconoció la confianza otorgada por Sheinbaum y por el secretario de Hacienda, Édgar Amador, y subrayó que las entidades a su cargo presentan indicadores financieros favorables y un equipo de colaboradores con probada experiencia.

La designación refuerza la estrategia oficial para mantener el dinamismo de la banca de desarrollo en la economía nacional. Además, Lazzeri Montaño llegará desde la jefatura de la Oficina de Coordinación en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que continuará teniendo un lugar en la nómina de la Administración Pública Federal (APF).

El nombramiento fue avalado por Claudia Sheinbaum y Édgar Amador Zamora (Cuartoscuro)

Cuál es el sueldo y grado de estudios de Roberto Lazzeri Montaño, nuevo titular de Nafin y Bancomext

Roberto Lazzeri Montaño cuenta con formación académica como licenciado en Economía por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM). Su perfil profesional está respaldado por experiencia en sectores clave del sistema financiero mexicano.

En 2005 inició en la Secretaría de Finanzas de la actual Ciudad de México, responsable del portafolio de deuda pública local. Posteriormente trabajó como gerente de riesgos en “Hipotecaria Su Casita”, gestionando un portafolio de derivados de 20 mil millones de pesos.

En el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), ocupó la gerencia de Estructuración de Financiamiento, especializándose en deuda subnacional. Posteriormente lideró la reestructuración en Hipotecaria Vértice. Como asesor financiero privado, fundó en 2015 la firma Lazzeri Fernández, S.C. y colaboró con gobiernos estatales en temas de mercado de capitales y project finance.

Bancomext y Nafin comparten la misma dirección general

Su trayectoria en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público comenzó en noviembre de 2020, ocupando cargos como director general de Deuda Pública y de Captación, hasta llegar a la Jefatura de la Oficina de Coordinación del Secretario.

Aunque no existe un informe oficial público sobre el sueldo que percibirá como director de Nafin y Bancomext, es posible averiguar la información por medio de la declaración realizada por la persona que ocupó el mismo cargo con anterioridad, es decir Luis Antonio Ramírez Pineda.

Según se indica en el portal de Nómina Transparente, operado por la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, el sueldo mensual bruto que podría recibir Roberto Lazzeri Montaño es de MXN 188 mil 257, es decir, MXN 131 mil 026 con 27 centavos, después de impuestos y retenciones.