“Todos hemos fracasado, pero yo no he matado a nadie”: resurge tensa entrevista donde Adela Micha confronta a Camilo Ochoa

La entrevista, realizada en agosto de 2022, ha cobrado notoriedad luego de la ejecución de Camilo Ochoa en Morelos. (Foto: La Saga, YouTube)

Camilo Ochoa, exintegrante del Cártel de Sinaloa que alcanzó popularidad como creador de contenido en YouTube, fue asesinado a tiros el sábado 16 de agosto en Temixco, localidad del estado de Morelos.

De acuerdo con reportes preliminares consignados por medios locales, testigos declararon haber visto salir a un hombre del domicilio del youtuber, quien dejó la zona residencial a bordo de un vehículo.

Ochoa yacía en el piso del baño cuando fue localizado por familiares. Su cuerpo presentaba múltiples impactos de bala.

Horas antes de su crimen, Camilo Ochoa compartió una última historia en Instagram. (Foto: @soycamiloochoa, Instagram)

Se viraliza entrevista de Camilo Ochoa con Adela Micha

El crimen de ‘El Alucín’ —como era también conocido— generó un renovado interés por su historia de vida, marcada por la violencia, su rivalidad con el exlíder criminal Dámaso López Serrano, ‘El Mini Lic’ y el debate que generaba su contenido, señalado de hacer apología al narcotráfico.

En X —antes Twitter—, donde fragmentos de sus últimos videos fueron compartidos en un intento de encontrar pistas que anticiparan su final, fue ampliamente comentado un fragmento de una entrevista con la periodista Adela Micha.

La charla, sostenida precisamente 3 años antes de la ejecución de Ochoa, está marcada por un tenso debate.

Al hablar de su experiencia de vida, ‘El Alucín’ hizo un símil entre su aprendizaje como jefe de plaza en Mazatlán del Cártel de Sinaloa y un profesor de administración de empresas universitario.

En enero de 2025, Ochoa fue señalado por La Mayiza como colaborador de Los Chapitos. (Captura de pantalla)

“Si el maestro del Tecnológico de Monterrey, que te enseña administración de empresas, fuera muy chingón, no estuviera aguantando cincuenta cabron*** diario. O sea, he aprendido más”.

Y añadió: “He hecho más negocio. Tengo negocios muy derechos”. Al escucharlo, Adela Micha hizo una acusación disfrazada de comentario: “Entonces, hay que lavar la lana”.

Luego, tildó de ingenuo a Ochoa: “Acabas de decir una gran pendej***, además de toda la vida que has tenido. Gran pendej***. Que si el maestro fuera tan chingón, no estaría dando clases en el Tec de Monterrey. ¿Tú no sabes lo que es la vocación?”, cuestionó.

Para la periodista, el mensaje de Camilo Ochoa era peligroso para jóvenes que lo siguen, pues plasmaba al crimen organizado como ámbito próspero de desarrollo sin detenerse en destacar sus riesgos.

Aunque Ochoa hacía referencia a negocios “derechos” en los que fracasó, Micha repudió que englobara en su experiencia su pasado criminal.

“Todos hemos fracasado, nada más que una servidora nunca ha matado a nadie, ni mucho menos. Ni se ha dedicado a eso que tú te has dedicado. No quieras justificar lo injustificable. De verdad. O sea, porque tú me dices: ‘En la escuela te enseñan a ser empleado’...”

Su relación después de la entrevista

A pesar de que su encuentro estuvo marcado por momentos tensos y de discrepancia, Adela Micha y Camilo Ochoa siguieron en contacto.

En mayo de 2025, tuvieron una nueva conversación en La Saga. La charla giró en torno a señalamientos hechos por La Mayiza —facción del Cártel de Sinaloa—, sobre supuestos vínculos con Los Chapitos, grupo rival liderado por Iván Archivaldo Guzmán.

En panfletos que fueron distribuidos en Culiacán, Sinaloa, se le vinculaba junto a otras figuras públicas como presuntos colaboradores financieros de Los Chapitos.

Con el asesinato de Camilo Ochoa, suman cinco personas asesinadas que figuran en la lista de La Mayiza.

El exmiembro del Cártel de Sinaloa reveló que los ataques contra 25 influencers y cantantes en volantes arrojados en Culiacán fueron por enemistades personales, no por vínculos criminales. (Captura de pantalla)