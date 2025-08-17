México

¿Quién era Camilo Ochoa “El Alucín”? Influencer asesinado en Morelos

El nombre del creador de contenido aparecía en los documentos distribuidos en Sinaloa junto a otras figuras como Markitos Toys

Por Jesús Tovar Sosa

Camilo Ochoa fue asesinado este
Camilo Ochoa fue asesinado este sábado en Morelos. Foto: (Archivo Infobae)

Camilo Ochoa Delgado, conocido en redes sociales como “El Alucín”, fue asesinado la tarde del sábado 16 de agosto de 2025 en el municipio de Temixco, Morelos. Su cuerpo fue hallado por familiares alrededor de las 17:00 horas en el baño de una vivienda ubicada en la calle Laureles, dentro de un fraccionamiento cercano a Cuernavaca. Paramédicos que acudieron al lugar confirmaron su fallecimiento a causa de múltiples impactos de arma de fuego.

La noticia generó gran conmoción en redes sociales, donde seguidores compartieron imágenes del sitio del crimen. Según testigos, un hombre habría huido en un vehículo tras el ataque. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos ya inició una investigación en colaboración con autoridades estatales y federales para esclarecer los hechos.

Camilo Ochoa era un creador de contenido con una presencia destacada en plataformas como YouTube, donde su canal “Soy Camilo Ochoa” sumaba más de 348 mil suscriptores. Su contenido abordaba temas de actualidad, narcotráfico y experiencias personales que lo convirtieron en una figura polémica dentro del ecosistema digital.

Camilo Ochoa fue entrevistado por
Camilo Ochoa fue entrevistado por periodistas como Adela Micha. (Captura de pantalla)

En diversos pódcasts y entrevistas, Ochoa confesó haber sido parte del Cártel de Sinaloa, donde, según su propio testimonio, trabajó como sicario hasta 2014, encargándose de una plaza en Mazatlán.

Incluso relató conflictos internos con figuras como Dámaso López Núñez, “El Mini Lic”, y un intento de asesinato en su contra. También reveló haber sido secuestrado en 2004 por integrantes del grupo criminal Los Zetas, mientras trabajaba en el negocio familiar de comida rápida en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

En enero de 2025, su nombre volvió a causar controversia cuando apareció en volantes distribuidos en Culiacán, Sinaloa. En dichos panfletos, se le vinculaba junto a otras figuras públicas —como el cantante Peso Pluma y el influencer Markitos Toys— como presuntos colaboradores financieros de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa liderada por Iván Archivaldo Guzmán. Los documentos pedían a la población dejar de seguir el contenido de estos personajes. Desde entonces, seis de las personas mencionadas en esos volantes han sido asesinadas.

Camilo Ochoa había subido un
Camilo Ochoa había subido un video en el que mostró cómo iba vestido. Foto: Captura de pantalla / YouTube

Camilo también había sido entrevistado por periodistas como Adela Micha, donde narró su pasado criminal y opinó sobre la violencia relacionada con el narcotráfico. Pese a su historial, logró construir una audiencia significativa en redes sociales, atrayendo tanto seguidores como detractores por su estilo directo y confesional.

Horas antes de su asesinato, realizó una transmisión en vivo en la que mostró la ropa que planeaba usar ese día: camisa negra, pantalón gris, reloj y gafas de sol, coincidiendo con la vestimenta observada tras su muerte.

Además de su vida como influencer, Camilo Ochoa era hijo de Arnoldo de la Rocha, fundador de la cadena El Pollo Feliz, lo que añadía un elemento de notoriedad a su figura pública. Su asesinato representa otro episodio más en la creciente violencia contra creadores de contenido ligados —o presuntamente ligados— al crimen organizado en México.

Camilo OchoaEl AlucínCartel de SinaloaMorelosInfluencerNarco en México

