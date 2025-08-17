Se incendia un camión de transporte público en el Centro CDMX alcaldía Cuauhtémoc, no se reportan heridos

Un camión de transporte público se incendió cuando circulaba en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc. Crédito: X/@Gposiadeoficial

Un fuerte incendio en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, provocó la movilización de elementos de Protección Civil y bomberos capitalinos. Un camión de transporte público se quemó, lo que generó una gran columna de humo que alertó a los habitantes de la zona centro y transeúntes que pasaban por el lugar.

Alrededor de las 15:00 horas inició el fuego, el cual provenía de una unidad de transporte público que se encontraba por la calle 20 de noviembre casi esquina con callejón de Flamencos en la colonia Centro. Las llamas se propagaron rápidamente, por lo que personas cercanas solicitaron ayuda.

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5) identificó la emergencia, las cámaras de seguridad permitieron que Bomberos de la CDMX actuaran de manera inmediata, al lugar también arribó personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

Captan momento en que un camión se incendió en la colonia Centro en CDMX (X/ @Gposiadeoficial)

Controlan incendio de un camión de transporte público en el Centro CDMX

Al lugar arribaron elementos de protección civil y del Heroico Cuerpo de Bomberos para atender la situación. Personal de la SGIRPC se encargó de acordonar la zona para que los bomberos pudieran trabajar y controlar el incendio; después de algunos minutos —cerca de las 15:40 horas— las llamas disminuyeron.

A través de redes sociales, las autoridades reportaron que no se registraron heridos, según los primeros reportes, la unidad no llevaba pasajeros al momento del siniestro, razón por la cual no hubo personas en situación de peligro por esta situación.

"En 20 de Noviembre y Callejón Flamencos, col. Centro, @AlcCuauhtemocMx, se suscitó sobre vía pública el incendio de un camión de transporte público. @Bomberos_CDMX sofocaron el fuego; sin lesionados", publicaron.

Un camión de transporte público se incendió en la colonia Centro CDMX (X/ @Gposiadeoficial)

Otro detalle es que la unidad quedó a un costado de la avenida, por lo que no obstruyó los demás carriles de la avenida; sin embargo, personal de Protección Civil acordonó el lugar para evitar algún incidente mayor. Como vía alternativa recomendaron Isabel La Católica.

Hasta el momento, las autoridades no han compartido los detalles de qué causó el incendio o en qué condiciones se encontraba la unidad de transporte público. De acuerdo con imágenes que se viralizaron, se observa que el fuego consumió gran parte de la parte trasera del vehículo, por lo que se destruyó casi en su totalidad.

Incendio en Roma Sur CDMX arrasan con un departamento

En otro punto de la capital, el incendio de un departamento ubicado en la Roma Sur generó pánico entre los vecinos. Alrededor de las 13:30 horas inició el fuego en un departamento ubicado en Bajío 346.

La respuesta de los servicios de emergencia fue rápida. Según explicó Adrián Jiménez, personal técnico de Protección Civil, los bomberos llegaron desde la estación de Tacubaya en aproximadamente siete minutos, mientras que su propio equipo arribó desde la zona de Doctores en cerca de nueve minutos.

El proceso de sofocación se extendió durante 20 minutos, hasta que los equipos lograron enfriar la zona y descartar cualquier riesgo de reactivación del fuego.