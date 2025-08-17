Sala Pepsi Black abre sus puertas con la obra Toc Toc y Carla Estrada como madrina

La obra de teatro se presentó en este nuevo foro teatral - Foto: toctocobra

La Ciudad de México tiene un nuevo espacio cultural: la Sala Pepsi Black, que abrió sus puertas con la puesta en escena de la comedia Toc Toc. La inauguración contó con dos madrinas de lujo: Carla Estrada y Ana Francis Mor, secretaria de Cultura capitalina.

El productor Morris Gilbert, responsable del proyecto, destacó la relevancia de sumar un foro a la cartelera teatral y explicó a la prensa, incluido a INFOBAE MÉXICO que la comedia teatral se presentará durante cuatro semanas en este lugar.

“Estamos realmente emocionados… es una noche importante para el teatro en México porque estamos conquistando un nuevo lugar dónde hacer teatro”, dijo.

Esta obra inaugura este espacio en la CDMX. (Crédito: toctocobra)

Una temporada doble e histórica

La elección de Toc Toc como carta de presentación no fue casual. Gilbert explicó que se buscó “traerle buena suerte al espacio” con una obra que ha conquistado al público mexicano.

La novedad es que la temporada seguirá presentándose de forma simultánea en el Centro Cultural San Ángel y en la Sala Pepsi Black, algo poco común en la escena mexicana.

La actriz Lola Cortés lo subrayó con entusiasmo este nuevo espacio en el que trabaja junto con Gilbert con quien ha hecho mancuerna en diferentes ocasiones, como en el montaje “Qué plantón”.

“En todos los años que llevo haciendo teatro no recuerdo que una obra se haya presentado al mismo tiempo en distintos recintos de la ciudad”.

La obra se presenta en este nuevo foro teatral - Foto: toctocobra

Mensajes de las madrinas de la nueva Sala Pepsi Black

La ceremonia de apertura estuvo marcada por los mensajes de las madrinas. Ana Francis Mor recuperó su experiencia como actriz antes de convertirse en legisladora.

“No puede haber mejor noticia en esta vida que se abra un teatro, así que muchas felicidades… se van a abrir muchísimos teatros más en este sexenio, ya les iré contando”.

La también secretaria de Cultura capitalina transmitió un saludo de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y recordó cuál considera que es el mensaje principal de esta función teatral: “la fuerza siempre está en la comunidad, la cura está en los otros”.

Por su parte, Carla Estrada regaló un instante de humor al repetir frases como su personaje en la obra, para luego felicitar a todo el elenco.

“Cada uno de ustedes tiene una personalidad y la defendió en el escenario… gracias Morris porque siempre te has preocupado por abrir espacios y por dar oportunidades a muchas personas”. La productora reconoció que sin público el teatro no puede subsistir y agradeció la asistencia a la inauguración.

Un nuevo foro en la ciudad

La inauguración incluyó alfombra roja, así como la presencia de actores y artistas invitados. El ambiente fue de celebración, marcado por el entusiasmo de abrir un espacio cultural en medio de tiempos complicados para el teatro.

La Sala Pepsi Black se encuentra en la parte alta del Pepsi Center WTC, sobre la calle Dakota, en la colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez. Tiene capacidad para 370 personas y está a unos pasos del Metrobús Poliforum.

Con esta apertura, la Ciudad de México suma un foro que busca acercar al público al teatro y fortalecer la oferta cultural.

La obra se presenta en este nuevo foro teatral - Foto: toctocobra