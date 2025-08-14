México

¡Enseñaron todo!: Abelito, Aldo de Nigris, Aarón Mercury se quitan la ropa tras nominaciones en La Casa de los Famosos México 3

En una muestra de complicidad y buen humor, los participantes del reality más visto decidieron dejar la vergüenza afuera y celebrar de forma original

Por Armando Pereda

Primer confirmado de La Casa
Primer confirmado de La Casa de los Famosos México 3: quién es la estrella que llega al reality show de Televisa (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La noche en La Casa de los Famosos México 3 se volvió un espectáculo inesperado cuando Abelito, Aldo de Nigris, Alexis Ayala, Aarón Mercury y Guana cumplieron una promesa: quitarse la ropa frente a las cámaras después de las nominaciones.

La escena se transmitió en vivo por el canal 24/7 y comenzó como parte de una apuesta entre los integrantes del “cuarto noche”. El reto era claro: si el público los salvaba, harían un show especial. Y lo cumplieron con risas, bromas y mucha complicidad.

Integrantes del team Noche cumplieron el reto. Crédito: La Casa de los Famosos México

Entre risas y comentarios picantes

Las cámaras captaron a varios concursantes dentro del baño, lo que provocó comentarios entre el resto de los habitantes. Entre carcajadas, destacaron el físico de sus compañeros y hasta inventaron apodos.

Aarón Mercury fue de los más participativos. Usaron labial rojo para pintarse letras en el cuerpo con la frase “Es momento de apoyar” y posaron frente a sus compañeros.

El team Noche se quitó
El team Noche se quitó la ropá - Foto: lacasafamososmx

El “cuarto noche” cumple

Los cinco participantes junto con Mar Contreras recordaron que se trataba de una promesa hecha la semana anterior, cuando el público los salvó de la eliminación.

“Lo que prometamos, lo cumplimos”, dijeron antes de iniciar su show que se pudo ver a través del servicio de streaming ViX.

Posaron “con cara de malos” y “de sexies”, según ellos mismos, pero hubo quejas por la “mala repartición de nalgas” al momento de escribir las letras, lo que desató más risas.

Aunque todo parecía un simple juego, también sirvió para reforzar su conexión con los fans. Pidieron que votaran para que sus compañeros Mar, Alexis y Guana se quedaran una semana más en la casa.

Incluso advirtieron que algunas frases podían tener “mensajes ocultos”, lo que dio pie a que el público especulara.

Una noche que dará de qué hablar

La velada terminó con la promesa de alargar la “postgala” hasta la madrugada. Para muchos, fue uno de los momentos más divertidos y atrevidos de la temporada, dejando claro que en La Casa de los Famosos México 3 las apuestas se cumplen… aunque sea sin ropa.

Esta tarde los 13 habitantes terminaron el reto semanal para buscar tener el 100 por ciento del presupuesto, patrocinado por una marca de comida rápida.

Mientras que en la noche de hoy los concursantes se enfrentarán a un nuevo reto el cual tiene como objetivo intentar robarle el poder de salvación al líder de la semana, que en esta ocasión es Aldo de Nigris.

Hasta el momento hay seis nominados, algo que no había ocurrido en esta temporada. Uno de ellos saldrá el próximo domingo.

Temas Relacionados

La Casa de los Famosos MéxicoLa Casa de los Famosos 2025VixEn Vivo24/7TelevisaAbelitoAldo de NigrisAarón MercuryAlexis AyalaGuanamexico-entretenimiento

