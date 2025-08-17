La Casa de los Famosos México 3: ¿a qué hora y en qué canal ver la tercera gala de eliminación?

Hoy se conocerá al tercer eliminado de este reality show - Foto: lacasafamososmx

La tercera gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 3 llega este domingo con una noche decisiva que podría cambiar por completo la dinámica dentro de la casa.

Cinco participantes se encuentran en la cuerda floja y solo uno de ellos logrará permanecer en la competencia. El público será quien tenga la última palabra y el destino de los famosos se definirá frente a millones de televidentes.

Integrantes del team Noche cumplieron el reto. Crédito: La Casa de los Famosos México

Los nominados de la semana en La Casa de los Famosos México 3

Los nombres que más resuenan en esta gala son los de Alexis Ayala, Mar Contreras, Ninel Conde, Facundo y Guana. Todos ellos han tenido momentos de protagonismo dentro de la casa: discusiones, estrategias, momentos de humor e incluso lágrimas.

Sin embargo, ahora deben enfrentar la incertidumbre de saber si contarán con el respaldo de la audiencia o si su camino en el reality llegará a su fin.

La mecánica es clara: dos de los nominados subirán al carrusel y solo uno regresará con la esperanza de seguir compitiendo. Los discursos de cada participante serán cruciales, pues esta es la última oportunidad para convencer al público de que merecen continuar.

(Especial Infobae)

El liderazgo de la semana

Mientras tanto, Aldo de Nigris vivió días de tranquilidad. Su liderazgo lo mantuvo con inmunidad y lo llevó a la suite en compañía de Abelito. Desde ahí observó la convivencia y evitó el riesgo de la nominación.

Este privilegio no solo le permitió descansar, sino también analizar mejor el comportamiento de sus compañeros y preparar posibles estrategias para las semanas siguientes.

El influencer tendrá inmunidad en las próximas nominaciones Crédito: La Casa de los Famosos México

Horario y transmisión

La cita es a las 20:00 horas a través de Las Estrellas. Para quienes prefieran el formato digital, la transmisión estará disponible en ViX, plataforma donde los seguidores del programa pueden seguir las 24 horas de convivencia y no perder detalle de lo que sucede dentro de la casa.

La Casa de los Famosos México (Televisa)

La gala de posicionamiento

Uno de los momentos más esperados de la noche es la gala de posicionamiento, en la que cada habitante debe colocarse detrás del compañero que quiere fuera de la competencia y justificar su decisión frente a todos.

(Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

Esta dinámica no solo genera tensión, también deja al descubierto rivalidades, estrategias y alianzas que parecían indestructibles.

El posicionamiento suele marcar un antes y un después en la convivencia. Los discursos son directos, las palabras pesan y los votos pueden cambiar el rumbo del juego. Lo que cada famoso diga en esa ceremonia puede ganarle apoyo del público o convertirse en un motivo de rechazo.

Alexis Ayala y Facundo se enfrentan en el posicionamiento. (ViX)

La encargada de guiar cada momento será Galilea Montijo, quien anunciará al eliminado de la noche y acompañará a los nominados en el carrusel, uno de los instantes más tensos del programa.

Con su estilo característico, Montijo mantiene el ritmo del reality y conecta con la emoción del público, que espera ansioso el desenlace.

Un reality de emociones intensas

En estas primeras tres semanas, La Casa de los Famosos México 3 ha mostrado el lado más humano de los participantes: discusiones, romances, juegos, risas y lágrimas.

La mezcla de personalidades ha provocado enfrentamientos, pero también momentos que han hecho reír al público. Esa dualidad mantiene viva la expectativa y explica el éxito del programa.

Ninel Conde habría revelado que habla con la productora de La Casa de los Famosos. (ViX)