Rescatan a niña que fue secuestrada tras ser encargada por su madre para ir a trabajar en Edomex: hay dos detenidos

La madre encargó a la menor con una mujer para poder salir a trabajar y al regresar ya no se encontraban en el domicilio.

Una menor de edad fue rescata por agentes ministeriales en el municipio de Teotihuacán, Estado de México, luego de que fuera reportado su secuestro por parte de la mujer que la cuidaba en su domicilio mientras su madre salía a trabajar. Como parte de la investigación también fueron detenidos dos presuntos responsables del hecho.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM), la investigación comenzó tras la denuncia presentada por la madre el viernes 15 de agosto, quien relató que el pasado 8 de agosto, por motivos laborales, dejó a su hija al cuidado de Isela “N” en un inmueble de la colonia Santa Cruz del municipio de Tonanitla.

Al regresar horas después, descubrió que tanto la menor como la mujer adulta ya no se encontraban en el domicilio, por lo que decidió contactarla por llamada telefónica.

Las pesquisas refieren que Isela ‘N’ le indicó que se hallaba con la menor en un hotel y le solicitó dinero para regresar a Tonanitla, sin embargo, no lo hicieron.

Al desconocer el paradero de la menor de edad, la madre denunció los hechos ante la fiscalía para que iniciaran la investigación correspondiente, lo que derivó en diligencias que establecieron el posible paradero de la niña en otro municipio del estado.

Como parte de la carpeta, se efectuó un operativo la noche del viernes en la colonia Centro del municipio de Teotihuacán por parte de agentes ministeriales que permitió la captura de Isela “N” y un hombre identificado como Eduardo Rafael “N”.

Los dos presuntos responsables del secuestro de la menor fueron detenidos. Foto: FGJEM

En el sitio fue localizada la menor y rescatada por los agentes para posteriormente ser trasladada a la sede ministerial y entregarla a su madre.

Los dos detenidos fueron presentados ante el Agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica por el delito de privación de la libertad.

La Fiscalía General de Justicia mexiquense ha puesto a disposición de la ciudadanía el correo electrónico cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx, el número telefónico 800 7028770 y la aplicación gratuita FGJEdomex, disponible para sistemas iOS y Android. La institución invita a la población a denunciar si reconoce a los implicados como probables responsables de otros hechos delictivos.