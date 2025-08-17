México

Luisa María Alcalde se pronuncia sobre la mudanza de Beatriz Gutiérrez Müller a España

De acuerdo con reportes de la prensa española, la esposa del expresidente López Obrador se mudó a uno de los barrios más exclusivos de Madrid

Por Israel Aguilar Esquivel

Beatriz Gutiérrez Müller respaldó la
Beatriz Gutiérrez Müller respaldó la misiva donde el gobierno de México exigió la disculpa del Rey de España por las atrocidades cometidas durante la conquista (Gobierno federal)

Beatriz Gutiérrez Müller, historiadora y periodista, se mudó a Madrid, España, según reportó el medio ABC de aquel país. De acuerdo con el informe, establecerá su residencia en el exclusivo barrio de La Moraleja, ubicado dentro del municipio de Alcobendas, al norte de la capital. Tras el informe, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, dio a conocer su punto de vista.

Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fue una de las personas que respaldó la misiva en donde el gobierno de México exigió disculpas al Rey de España por las atrocidades cometidas contra pueblos originarios tras la conquista encaminada por Hernán Cortés.

Meses después del final de la administración encabezada por el fundador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Gutiérrez Müller comenzó a atraer los reflectores tras el reporte de su intención de mudarse a España. Desde entonces, la periodista ha recibido críticas y cuestionamientos de personajes relacionados con la oposición del partido guinda.

Jesús Ernesto Gutiérrez, hijo menor
Jesús Ernesto Gutiérrez, hijo menor de AMLO, acompañará a Gutiérrez Müller en Madrid (Especial)

Luisa María Alcalde se pronuncia sobre la mudanza de Beatriz Gutiérrez Müller a España

Horas después del reporte, tras encabezar una asamblea seccional en la alcaldía Coyoacán, Luisa María Alcalde fue cuestionada sobre la decisión de Beatriz Gutiérrez Müller sobre establecer su residencia fuera de México. En su intervención, aseguró que la académica es “una mujer extraordinaria y libre”.

Ella es libre de hacer lo que ella quiera. No me parece (que sea incongruente). No sé de primera mano cuáles sean sus deseos ni dónde esté pensando vivir. Ella es una mujer extraordinaria y libre. Entonces es el colmo. Es una mujer de primera", reiteró ante los medios de comunicación.

De igual manera, catalogó los señalamientos realizados en contra de Beatriz Gutiérrez Müller como acoso de la oposición con la finalidad de ignorar otros acontecimientos celebrados por su partido. En Al respecto, recordó las cifras publicadas por el INEGI que evidenciaron el logro de la reducción de la pobreza multidimensional durante la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Luisa María Alcalde catalogó a
Luisa María Alcalde catalogó a Gutiérrez Müller como una "mujer extraordinaria" (@MarinadelPilar)

Beatriz Gutiérrez buscó la nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Democrática

El caso de Beatriz Gutiérrez Müller destaca por el interés en acogerse a la nacionalidad española mediante un mecanismo legal recientemente implementado. De acuerdo con declaraciones de Milton Merlo, la académica mexicana recurre a la Ley de Memoria Democrática, un instrumento jurídico promulgado en 2022 que tiene como objetivo brindar facilidades para la adquisición de la nacionalidad a personas con vínculos familiares directos con españoles que sufrieron exilio por motivos políticos, ideológicos, religiosos o relacionados con orientación e identidad sexual.

La legislación, aprobada en octubre de 2022, establece que “los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española”, pueden acceder a este derecho recuperando así parte de la memoria de quienes emigraron en contextos adversos.

