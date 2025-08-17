Lilly Téllez acusa a Adán Augusto de apadrinar un cártel y ser cómplice de Sheinbaum

Adán Augusto López Hernández afirma que sí tienen dos tercios de los votos. (CUARTOSCURO)

En la militancia de Acción Nacional (PAN), la senadora Lilly Téllez volvió a señalar a Adán Augusto López, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), a quien ha vinculado públicamente con su exsecretario Hernán Bermúdez y con presuntas alianzas al grupo criminal conocido como “La Barredora”.

Como parte de su mensaje, la legisladora panista lo acusó de mantener lazos con la delincuencia organizada, así como de ser el presunto ‘padrino’ del cártel y de ser ‘cómplice’ con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

A través de su cuenta en ‘X’, la senadora compartió un fragmento dirigido especialmente a la presidenta de México, en el que la cuestiona su labor al no emprender acciones legales contra el militante de Morena.

Lilly Téllez critica gobierno de Sheinbaum

En su mensaje publicado en redes sociales, la legisladora blanquiazul cuestionó a la presidenta sobre su postura respecto al caso de Adán Augusto. Señalando que, Sheinbaum había declarado que las investigaciones solo procederían si se presentaban pruebas contundentes contra el exgobernador de Tabasco.

Hasta el momento, las autoridades no han iniciado una investigación contra el morenista. Por esta razón, Téllez ironizó respecto en si la ciudadanía tendría que encargarse de recabar pruebas y desmantelar cárteles en la entidad, tareas que, según la senadora, corresponden al gobierno.

Lilly Téllez presenta reforma para sancionar a servidores públicos con vínculos con el crimen organizado (Crédito: Cuartoscuro)

Además, la panista criticó a Sheinbaum por actuar con supuesta hipocresía, pues afirmó que las pruebas que involucran al legislador son las mismas que tuvo el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su momento, cuando el Ejército de México informó sobre posibles vínculos de Adán Augusto con el crimen organizado, datos que, según los militares conocen a partir de intervenciones telefónicas.

Téllez cuestionó a la gestión actual respecto a las razones para no actuar frente a políticos vinculados con el narcotráfico, señalando que investigar estos casos es una obligación constitucional.

Acusó que, pese a las campañas de propaganda que buscan mostrar a Claudia Sheinbaum como líder, aseguró que sigue cumpliendo instrucciones de López Obrador. Añadió que la presidenta no interviene contra los líderes criminales y únicamente ‘encubre’ la corrupción del Ejecutivo federal.

“El coordinador de los senadores de morena, Adán Augusto López, es padrino de un cártel y cómplice de Claudia Sheinbaum. Ambos mafiosos, se burlan de los mexicanos”, compartió.

Cabe destacar que, la senadora del PAN ya había dirigido críticas contra Adán Augusto López en el pasado, cuando pidió que solicitara licencia y se presentara ante las autoridades, luego de que se le relacionara con Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco, actualmente sujeto a una orden de aprehensión por presuntos nexos con la organización criminal “La Barredora”.

A través de un exhorto a la Comisión Permanente, Téllez pidió separar a López de sus funciones legislativas para que afronte la justicia sin el fuero parlamentario, y difundió en X el documento que respalda su solicitud como asunto urgente.