Sheinbaum reitera llamado a respetar soberanía de los países tras despliegue de militares de EEUU en el Caribe

La presidenta Claudia Sheinbaum desde Quintana Roo dijo estar en contra del intervencionismo (especial)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó este viernes el compromiso de México con el respeto a la soberanía y la autodeterminación de los países, luego de que se informara sobre el despliegue de militares de Estados Unidos en aguas internacionales del Caribe.

Durante su conferencia matutina, conocida como la Mañanera del Pueblo, la mandataria señaló que, de acuerdo con el reporte del secretario de Marina, Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, presentado en el Gabinete de Seguridad, actualmente hay diversos buques estadounidenses operando en el sur, entre Panamá y Sudamérica.

Sheinbaum enfatizó que la postura de México es clara y se basa en principios históricos de política exterior: “Nuestra opinión siempre va a ser la autodeterminación de los pueblos, no solo en el caso de México, sino en todos los países de América Latina y el Caribe”, declaró.

La presidenta insistió en que, si bien existe colaboración y coordinación entre naciones, los conflictos deben resolverse por las vías diplomáticas y en instancias internacionales, sin recurrir a actos de injerencia. “Se colabora, se coordina, hay instancias internacionales para resolver conflictos, pero nunca el intervencionismo”, subrayó.

EU busca contrarrestar a carteles latinoamericanos

Hay buques estadounidenses operando en el sur, entre Panamá y Sudamérica en su lucha contra el narcotráfico (LaShawn Sykes/U.S. Navy/Handout via REUTERS/)

El posicionamiento de Sheinbaum se enmarca en un contexto regional en el que han aumentado las tensiones por la presencia militar en zonas estratégicas, ya que Estados Unidos inició el despliegue de fuerzas aéreas y navales en el mar Caribe meridional con el objetivo de contrarrestar amenazas provenientes de cárteles de la droga de Latinoamérica.

Sheinbaum hizo un llamado a que se privilegie el diálogo y el respeto mutuo para atender cualquier diferencia o amenaza en la región.

Cabe recordar que en febrero pasado, la administración Trump incluyó al Cártel de Sinaloa, los grupos criminales venezolanos como el Tren de Aragua y otras bandas delictivas en la lista de organizaciones terroristas internacionales, en una medida que reforzó las acciones de control migratorio y persecución de miembros de pandillas.

El despliegue de tropas estadounidenses en el Caribe, según reportes internacionales, forma parte de operaciones de seguridad marítima y lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, su alcance y objetivos han suscitado inquietudes en gobiernos de América Latina que piden mayor transparencia y consultas diplomáticas previas.