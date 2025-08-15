México

Sheinbaum reitera llamado a respetar soberanía de los países tras despliegue de militares de EEUU en el Caribe

La presidenta subraya que México rechaza el intervencionismo y defiende la autodeterminación de los pueblos de AL

Por Jorge Contreras

Guardar
La presidenta Claudia Sheinbaum desde
La presidenta Claudia Sheinbaum desde Quintana Roo dijo estar en contra del intervencionismo (especial)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó este viernes el compromiso de México con el respeto a la soberanía y la autodeterminación de los países, luego de que se informara sobre el despliegue de militares de Estados Unidos en aguas internacionales del Caribe.

Durante su conferencia matutina, conocida como la Mañanera del Pueblo, la mandataria señaló que, de acuerdo con el reporte del secretario de Marina, Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, presentado en el Gabinete de Seguridad, actualmente hay diversos buques estadounidenses operando en el sur, entre Panamá y Sudamérica.

Sheinbaum enfatizó que la postura de México es clara y se basa en principios históricos de política exterior: “Nuestra opinión siempre va a ser la autodeterminación de los pueblos, no solo en el caso de México, sino en todos los países de América Latina y el Caribe”, declaró.

La presidenta insistió en que, si bien existe colaboración y coordinación entre naciones, los conflictos deben resolverse por las vías diplomáticas y en instancias internacionales, sin recurrir a actos de injerencia. “Se colabora, se coordina, hay instancias internacionales para resolver conflictos, pero nunca el intervencionismo”, subrayó.

EU busca contrarrestar a carteles latinoamericanos

Hay buques estadounidenses operando en
Hay buques estadounidenses operando en el sur, entre Panamá y Sudamérica en su lucha contra el narcotráfico (LaShawn Sykes/U.S. Navy/Handout via REUTERS/)

El posicionamiento de Sheinbaum se enmarca en un contexto regional en el que han aumentado las tensiones por la presencia militar en zonas estratégicas, ya que Estados Unidos inició el despliegue de fuerzas aéreas y navales en el mar Caribe meridional con el objetivo de contrarrestar amenazas provenientes de cárteles de la droga de Latinoamérica.

Sheinbaum hizo un llamado a que se privilegie el diálogo y el respeto mutuo para atender cualquier diferencia o amenaza en la región.

Cabe recordar que en febrero pasado, la administración Trump incluyó al Cártel de Sinaloa, los grupos criminales venezolanos como el Tren de Aragua y otras bandas delictivas en la lista de organizaciones terroristas internacionales, en una medida que reforzó las acciones de control migratorio y persecución de miembros de pandillas.

El despliegue de tropas estadounidenses en el Caribe, según reportes internacionales, forma parte de operaciones de seguridad marítima y lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, su alcance y objetivos han suscitado inquietudes en gobiernos de América Latina que piden mayor transparencia y consultas diplomáticas previas.

Temas Relacionados

Despliegue militar de EUCaribeClaudia SheinbaumLa Mañanera del Pueblomexico-noticias

Más Noticias

“Bon appétit, majestad”, el K-drama que no te puedes perder entre los estrenos de streaming del 18 al 24 de agosto

Documentales, dramas, comedias y series animadas renuevan el catálogo de esta semana

“Bon appétit, majestad”, el K-drama

Sheinbaum niega desabasto de gasolina en México, Pemex explica falta de suministro en CDMX y Edomex

La empresa indicó que ya se implementaron acciones para regular el abasto

Sheinbaum niega desabasto de gasolina

Sheinbaum revela que sobornos de empresarios a Pemex desde EEUU “no se concretaron”

La presidenta de México explicó que será la secretaria Raquel Buenrostro quien dé mayores detalles de estos actos ilícitos en la paraestatal la próxima semana

Sheinbaum revela que sobornos de

México: cotización de apertura del dólar hoy 15 de agosto de USD a MXN

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

México: cotización de apertura del

Metro CDMX y Metrobús 15 de agosto: la Línea 2 reanuda su servicio

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este

Metro CDMX y Metrobús 15
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿Cuáles fueron los cárteles más

¿Cuáles fueron los cárteles más afectados por la entrega masiva de 55 narcos a EEUU en 2025?

Cazan a La Nueva Familia Michoacana al estilo ‘Mongoose Azteca’, estrategia que llevó a la recaptura de Ovidio Guzmán

¿Cómo suena la voz de Iván Archivaldo Guzmán, líder de Los Chapitos? Este es el corrido que lo revela

“La Tuta” llega al MDC Brooklyn: ya son cinco líderes narcos en la cárcel más temida de Nueva York

Procesan a dos personas que llevaban 68 millones de pesos en metanfetamina en Sonora

ENTRETENIMIENTO

“Bon appétit, majestad”, el K-drama

“Bon appétit, majestad”, el K-drama que no te puedes perder entre los estrenos de streaming del 18 al 24 de agosto

“Nunca nadie me ha gustado así”: La vez que Nodal confesó cuánto amaba a Belinda en plena pandemia

Qué dice ‘Engreído’, la canción con la que Cazzu respondió a Christian Nodal | Letra

Christian Nodal celebra victoria legal mientras la polémica con Cazzu y Ángela Aguilar vuelve a encenderse

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: sigue el minuto a minuto hoy 15 de agosto

DEPORTES

Joao Maleck rompe el silencio

Joao Maleck rompe el silencio tras emigrar al futbol costarricense: “Volví a ser feliz en la cancha”

Canelo Álvarez se sincera y revela lo que necesitará para vencer a Crawford: “Mi preparación será diferente”

IA predice los resultados de Triplemanía 33 el magno evento de la Triple A y WWE

Faitelson se disculpa con Alana Flores por demeritar su victoria en ‘La Velada del Año’: “Tienes razón”

México pierde ante China Taipéi en su debut en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2025