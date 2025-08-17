México

Incendio en Roma Sur, CDMX: llamas arrasan departamento y dejan a vecinos entre lágrimas en shock

Elementos de Protección Civil y bomberos actuaron rápidamente para sofocar las llamas en el inmueble antiguo

Por Armando Pereda

Un edificio se incendia en
Un edificio se incendia en la colonia Roma Sur - Foto: Armando Pereda/Infobae México

El mediodía de este domingo la calma en la colonia Roma Sur se rompió cuando un incendio sorprendió a los habitantes de un edificio antiguo ubicado en Bajío 346.

Las llamas iniciaron alrededor de la 1:30 de la tarde en el segundo piso del inmueble y, en cuestión de minutos, se propagaron hasta alcanzar un cuarto de lavado y dos habitaciones.

Afuera, la escena era desoladora: al menos cinco personas en pijama intentaban asimilar lo ocurrido. Una mujer cargaba a su perro mientras repetía entre sollozos que era mejor que los curiosos se retiraran. Las pérdidas materiales eran evidentes: ropa, muebles y recuerdos consumidos por el fuego.

La llegada de los cuerpos de emergencia

En entrevista con INFOBAE MÉXICO, Adrián Jiménez, personal técnico de Protección Civil, explicó que los bomberos tardaron cerca de siete minutos en arribar desde la estación de Tacubaya, mientras que su equipo llegó en aproximadamente nueve minutos desde la zona de Doctores.

“El incendio estaba en una condición que no nos permitió tener indicios para dictaminar si se trató de un cortocircuito, una fuga de gas o alguna explosión”, explicó Jiménez.

Subrayó que no les corresponde determinar las causas del siniestro, pero confirmó que la propagación fue rápida y alcanzó varios espacios del departamento.

Las labores de sofocación se prolongaron cerca de 20 minutos, hasta que la zona fue enfriada y se descartó cualquier riesgo de que el fuego se reavivara.

Departamento se indencia en la
Departamento se indencia en la Roma Sur - Foto: Armando Pereda/Infobae México

Incertidumbre entre los afectados

Hasta el momento solo se sabe que una mujer es la propietaria del departamento afectado, aunque se desconoce si vivía con más personas. Ella prefirió no declarar sobre posibles acciones legales, mientras que vecinos y curiosos observaron cómo las pertenencias quedaban reducidas a cenizas.

El técnico de Protección Civil confirmó que su función se limitó a mitigar el riesgo y controlar el incendio.

“Ya será cuestión de los afectados decidir si proceden legalmente o no”, señaló mientras que los bomberos además de trabajar en dicho departamento, mojaban el piso de la calle.

Un edificio que respira historia

La construcción donde ocurrió el siniestro es parte del conjunto de inmuebles antiguos que caracterizan a la Roma Sur, colonia con un fuerte valor histórico y cultural en la Ciudad de México. Ese mismo carácter, sin embargo, la vuelve vulnerable ante emergencias de este tipo, pues muchas instalaciones eléctricas y de gas no han sido renovadas en décadas.

Una tarde que cambió la rutina

Lo que comenzó como un día común terminó con vecinos descalzos en la calle, entre lágrimas y preguntas sin respuesta. Aunque el fuego fue controlado sin dejar víctimas mortales, las imágenes de quienes perdieron parte de su patrimonio quedarán grabadas en la memoria colectiva de la colonia.

Departamento se incendia en la
Departamento se incendia en la Roma Sur - Foto: Armando Pereda/Infobae México

