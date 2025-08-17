México

Semifinal México Canta: ¿en qué canal y a qué hora verla gratis y EN VIVO este 17 de agosto?

No te pierdas todos los detalles de este concurso musical impulsado por el Gobierno Federal

Por Armando Pereda

Este concurso busca a nuevos
Este concurso busca a nuevos talentos en el regional mexicano - Foto: mexicocanta

La música se convierte en un llamado por la paz y contra las adicciones con México Canta, el concurso binacional que este domingo 17 de agosto celebra su primera semifinal.

El certamen, impulsado por la Secretaría de Cultura y el Consejo Mexicano de la Música, busca transformar la narrativa musical y ofrecer un espacio donde las letras evocan amor, desamor y orgullo por las raíces mexicanas.

El concurso nace con una premisa clara: alejar la creación artística de la apología de la violencia y dar voz a los jóvenes de México y Estados Unidos que desean mostrar su talento desde un enfoque positivo.

En entrevista con INFOBAE MÉXICO la cantautora América Sierra, vocera del proyecto, subrayó que la iniciativa “enaltece la cultura mexicana a través de la música, abierta a intérpretes, compositores, grupos regionales y hasta colectivos de comunidades indígenas”.

El certamen no se limita a premiar a los finalistas. Su objetivo es dar seguimiento a las carreras de quienes logren destacar, con el respaldo de casas disqueras, productores y agrupaciones consolidadas que han decidido apoyar el proyecto como una plataforma real de impulso profesional, explicó.

Este concurso busca a nuevos talentos en el regional mexicano. (Crédito: canal21_Tv)

México Canta: Calendario de semifinales

El recorrido de México Canta se extenderá durante agosto y septiembre con semifinales en distintas regiones:

  • 17 de agosto: Estados Unidos Este.
  • 24 de agosto: Estados Unidos Centro.
  • 31 de agosto: Estados Unidos Oeste.
  • 7 de septiembre: México Norte.
  • 14 de septiembre: México Centro.
  • 21 de septiembre: México Sur.
  • 28 de septiembre: Recapitulación con lo mejor de las semifinales.

La gran final se celebrará el 5 de octubre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, escenario emblemático de la capital mexicana.

Este concurso vivirá hoy su
Este concurso vivirá hoy su primera semifinal - Foto: México Canta

Juventud como motor de cambio

El proyecto ha tenido una alta recepción entre jóvenes de 18 a 34 años, tanto en México como en la comunidad migrante en Estados Unidos. Para Sierra, este es uno de los puntos más relevantes.

“Es una convocatoria que despierta el interés de la juventud, con mensajes positivos y temáticas que conectan con las emociones universales como el amor y el desamor”.

Este concurso vivirá hoy su
Este concurso vivirá hoy su primera semifinal - Foto: México Canta

¿A qué hora y en qué canal ver la primera semifinal de México Canta?

La transmisión arrancará a las 19:00 horas, a través de Canal 22 y plataformas digitales, con la conducción de Luisa Iglesias, Andrea Núñez y Orlando Abad. La velada contará con la participación especial de Los Horóscopos de Durango, quienes aportarán su energía a esta primera eliminatoria correspondiente a la región Estados Unidos Este.

Más allá de un certamen musical, México Canta busca consolidarse como una plataforma de transformación cultural, donde la música se convierta en alternativa frente a narrativas violentas. Con cada semifinal, el concurso pretende demostrar que el talento joven puede ser vehículo de identidad, tradición y futuro.

Este concurso vivirá hoy su
Este concurso vivirá hoy su primera semifinal - Foto: México Canta

