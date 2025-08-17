Drake Bell estrena romance y no es Mariana Botas: ella es la bella modelo mexicana que robó su corazón

Drake Bell vuelve a ocupar titulares, no solo por el proceso de divorcio, sino también por el estreno de un romance. (Foto: @drakebell, @elavidaal, Instagram)

Drake Bell vuelve a ocupar titulares, no solo por el proceso de divorcio que enfrenta en Estados Unidos, sino también por el estreno de un romance que lo vincula sentimentalmente con una mexicana.

Lejos de las especulaciones sobre Mariana Botas, el actor y cantante confirmó que su corazón ya tiene dueña.

El cantante tomó con humor la polémica y confesó que no se acuerda lo que pasó esa noche | TikTok, famosos.mexico7

Solicita el divorcio

A cuatro años de haberse separado de la influencer Janet Von Schmeling, el protagonista de Drake & Josh formalizó la disolución de su matrimonio en una corte de Florida. “En este momento, el señor Bell y su esposa desean privacidad mientras inician esta nueva etapa de sus vidas”, declaró su abogada, Brittany Staggs, al medio TMZ.

La noticia coincide con un periodo mediático agitado para Bell, especialmente por su reacción al relato que Mariana Botas compartió en La Casa de los Famosos México.

Durante una dinámica con otros habitantes, la actriz aseguró que tuvo un encuentro fugaz con el cantante. “La verdad es que me lo besuqueé toda la noche. Me agarraba de la mano, y en un momento hasta nos fuimos en su camioneta mientras él me cantaba. Fue el mejor día de mi vida”, confesó Botas.

El recuerdo no agradó a Bell, quien, de acuerdo con Galilea Montijo, llegó a advertir acciones legales contra la producción del reality. “El niño Bell habló muy enojado amenazando que si no bajaban esa información ‘los veo en la corte’”, relató la conductora en el programa Hoy.

No obstante, ante reporteros, el músico respondió con ironía y restó importancia: “No me acuerdo”.

Usuarios en redes sociales viralizaron un video captado a finales de 2024 en Irapuato, donde el cantante aparece besándose con la compositora Ela Vidal. (Foto: TikTok)

Drake Bell habla de su romance con una modelo

En medio de estas versiones, Bell sorprendió con declaraciones directas sobre su actual vida sentimental. “Yo tengo una novia muy bonita y muy sexy, y es mexicana. Ella es fantástica, talentosa y hermosa”, expresó. Además, reveló a qué se dedica: “Sí, ella es productora, ella graba discos en un estudio. Es grandioso”.

La identidad de la mujer no tardó en salir a la luz. Usuarios en redes sociales viralizaron un video captado a finales de 2024 en Irapuato, donde el cantante aparece besándose con la compositora y modelo Ela Vidal.

De acuerdo con su perfil digital, Vidal ha incursionado tanto en la música como en el modelaje, consolidando una carrera en ascenso dentro del entretenimiento independiente.

Su cercanía con Bell refuerza la conexión profesional que comparten en el ámbito musical, aunque los seguidores del artista estadounidense han resaltado que lo más relevante es que parece haber encontrado estabilidad emocional.

La relación, que surge tras un periodo complicado marcado por procesos legales y distanciamientos mediáticos, representa un nuevo capítulo en la vida del cantante.

Vidal ha incursionado tanto en la música como en el modelaje, consolidando una carrera en ascenso dentro del entretenimiento independiente. (Foto: @elavidaal, Instagram)