Vinculan a proceso a 10 policías municipales de Chiapas por extorsión y asociación delictuosa

Los 10 policías fueron vinculados a proceso por su presunta participación en delitos de asociación delictuosa, extorsión agravada, abuso de autoridad y uso indebido de condecoraciones, uniformes e insignias. (FOTO: X:@FGEChiapas)

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas informó que 10 policías municipales de Cintalapa fueron vinculados a proceso por su presunta participación en delitos de asociación delictuosa, extorsión agravada, abuso de autoridad y uso indebido de condecoraciones, uniformes e insignias.

Entre los señalados se encuentra Ulber “N”, exdirector de la Policía Municipal, junto con los elementos Amet “N”, Juan “N”, Luciano “N”, Rafael “N” y Jesús “N”, quienes enfrentan cargos relacionados con el funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Además, fueron judicializados Sandra “N”, José Iván “N” y Óscar “N”, acusados de extorsión agravada y abuso de autoridad en prejuicio de un habitante de Cintalapa, en hechos ocurridos el 27 de junio de 2025. La FGE precisó que en este caso también estaría implicado el entonces director de la corporación.

Los detenidos fueron trasladados al Centro de Reinserción Social (CERSS) número 14 “El Amate”, donde quedaron a disposición del órgano jurisdiccional que determinará su situación legal.

Fueron judicializados Sandra “N”, José Iván “N” y Óscar “N”, acusados de extorsión agravada y abuso de autoridad en prejuicio de un habitante de Cintalapa. (FOTO: X:@FGEChiapas)

Un operativo que desmanteló una presunta red de corrupción en Chiapas

La detención de los policías se realizó el pasado martes durante un amplio operativo coordinado entre la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad del Pueblo.

De acuerdo con las autoridades, se cumplimentaron seis órdenes de cateo, cinco en Cintalapa y una en Jiquipilas, donde se aseguraron armas y vehículos, entre los que se incluye:

Un arma corta calibre 9 mm con cargador y 16 cartuchos útiles

Dos rifles tipo AK-47 con cargadores y cartuchos calibre 7.62 mm

Siete vehículos de diferentes marcas, algunos con placas de Chiapas y uno con placas de la Ciudad de México

Una motocicleta y una cuatrimoto modelo 2020

Los elementos fueron aprehendidos por delitos de asociación delictuosa y uso indebido de condecoraciones, uniformes e insignias. Foto: FGE Chiapas

La caída de la Policía Municipal de Cintalapa

Cabe recordar que en el mismo operativo fueron detenidos 59 agentes de la Policía Municipal, incluidos hombres, mujeres y el director de la corporación. De acuerdo con la Fiscalía, también se logró la captura de cuatro presuntos integrantes del Cártel Chiapas-Guatemala, así como de tres personas más acusadas de delitos contra la salud en modalidad de narcomenudeo.

La FGE también detalló que en los últimos ocho meses se detuvieron a más de 400 policías municipales y estatales en Chiapas por su presunta relación con organizaciones criminales, lo que puso bajo investigación a las corporaciones locales de seguridad en la entidad.