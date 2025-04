¿Cuál es la relación de Claudia Ochoa Félix, la “Kim Kardashian mexicana” con El Chapo y El Mayo Zambada?

Claudia Felix Ochoa era conocida como "La Emperatriz del Ántrax" por su papel en el Cártel de Sinaloa. (POLITICA Europa Press/Contacto/Department of State/Tv Aztec - EFE - Claudia Ochoa Félix)

Claudia Berenice Ochoa Félix fue una influencer mexicana cuya vida y muerte estuvieron marcadas por controversias y rumores sobre su relación con el narcotráfico. Aunque negó cualquier vínculo con actividades delictivas, su imagen pública estuvo asociada a lujos, armas y al Cártel de Sinaloa, uno de los grupos criminales más poderosos del país.

Ochoa Félix también conocida en redes sociales como “La Emperatriz de los Ántrax” ganó notoriedad por sus publicaciones en plataformas como Instagram, donde mostraba un estilo de vida opulento que incluía lujos extravagantes, armas y vehículos de alta gama, situación que llevó a especulaciones sobre su posible conexión con grupos criminales, concretamente con el Cártel de Sinaloa, organización fundada por Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada.

Ante los rumores, Ochoa Félix convocó a una conferencia de prensa en junio de 2014 para desmentir estas afirmaciones. Acompañada de su hermano y sus hijos, leyó un comunicado en el que declaró ser víctima de difamaciones y aseguró que las cuentas de redes sociales que la vinculaban con Los Ántrax no eran suyas.

“Se me menciona como una de las mujeres más poderosas del narcotráfico y se exhiben fotos en las que ni siquiera soy yo… Estas cuentas de Facebook y de Twitter en las que me hacen referencia, no son mías, yo no las abrí”, expresó entonces.

¿Existió relación con el Cártel de Sinaloa?

Ochoa Félix era apodada como la "Kim Kardashian sinaloense" pro su parecido físico y lujos. (Archivo Infobae)

Aunque la influencer se desmarcó de las acusaciones, diversas cuentas en redes sociales y algunos reportes periodísticos como la del medio sinaloense especializado en crimen organizado Ríodoce mencionaron que Ochoa Félix tenía tres hijos producto de un matrimonio con Juan Carlos Félix Gastélum alias el “Chavo Félix” quién llegó a ser yerno de Ismael “el Mayo” Zambada por haberse casado anteriormente con su hija Teresita Zambada Ortiz.

Se le relacionó con "El Chavo Félix" y "El Chino Ántrax". (DEA)

Además existió un fuerte rumor en redes sociales que relacionaban a la también apodada “Kim Kardashian de Sinaloa” como pareja sentimental de José Rodrigo Aréchiga Gamboa, alias “El Chino Ántrax”, un sicario de alto rango que se encargaba de operaciones de seguridad cercanas a “el Mayo”.

Además, aunque nunca pudo demostrarse una relación directa con Joaquín “El Chapo” Guzmán, el otro capo del Cártel de Sinaloa, en una de las últimas publicaciones del Instagram oficial de Ochoa Félix, la influencer agradeció a una su hija Alejandrina Guzmán por haberle obsequiado ropa de su marca “El Chapo 701”.

“Muchas gracias Alejandrina Guzmán por mi sudadera muy buena calidad me encantó”, se lee en el post de su ahora privada cuenta oficial de Instagram clau8af.

El trágico final de la Kardashian Sinaloense

Claudia Ochoa Félix fue despedida sin lujos en una modesta tumba en Culiacán Sinaloa . (IG/claudiaa8af)

El 13 de septiembre de 2019, “La Emperatriz de los Ántrax” asistió a un centro nocturno en Culiacán. Según reportes, al amanecer se retiró con un hombre a una residencia en el fraccionamiento Isla Musala. Horas después, el hombre intentó despertarla, pero ella no respondía, por lo que llamó a la Cruz Roja. Cuando los paramédicos arribaron, confirmaron su fallecimiento alrededor de las 18:50 horas.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa informó que la causa de muerte fue asfixia por broncoaspiración, producto de la combinación de alcohol y sustancias controladas. El entonces fiscal Juan José Ríos Estavillo descartó que hubiera indicios de violencia o asesinato.

“En el reporte correspondiente se hace un análisis de las diversas sustancias ingeridas por la occisa, que afectaron su organismo y resultaron en su fallecimiento”, declaró Ríos Estavillo.

El hombre que la acompañaba proporcionó información detallada sobre los eventos previos y colaboró con las investigaciones, lo que ayudó a descartar cualquier responsabilidad en su muerte y algunas versiones que relacionaron el hecho con algún “ajuste de cuentas” de parte de grupos criminales.