Interpol emite ficha roja contra Zhi Dong Zhang, operador clave del CJNG y del Cártel de Sinaloa que se fugó de prisión

Zhi Dong Zhang fue detenido el pasado mes de octubre de 2024. Foto: RS

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una ficha roja para lograr la detención de Zhi Dong Zhang, alias “Brother Wang”, quien es identificado como operador del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), luego de que escapara de prisión domiciliaria el pasado 11 de julio en la Ciudad de México.

Fuentes federales confirmaron a Infobae México que el ciudadano chino cuenta con una ficha roja para lograr su captura a nivel internacional -al menos en 196 países- por considerado una pieza clave en el suministro de precursores químicos para las organizaciones criminales.

Zhang se encontraba en prisión domiciliaria en un inmueble ubicado en la alcaldía Tlalpan bajo custodia de la Guardia Nacional (GN) por delitos relacionados con el tráfico de drogas y lavado de dinero, pero logró fugarse por un túnel, de acuerdo con información de Reforma.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó en su conferencia de prensa matutina que Zhi Dong Zhang se encontraba en proceso de extradición hacia los Estados Unidos cuando logró fugarse.

Zhi Dong Zhang fue detenido por las autoridades mexicanas en la Ciudad de México en el mes de octubre de 2024. (Anayeli Tapia/Infobae)

Zhang es identificado como un intermediario que manejaba rutas críticas de insumos químicos hacia los laboratorios clandestinos de drogas sintéticas en México para los cárteles.

Su detención ocurrió el pasado 30 de octubre de 2024 en un domicilio ubicado en Lomas de Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa de Morelos, por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa (Defensa) y de la Fiscalía General de la República (FGR).

Tras permanecer un par de meses en el Reclusorio Sur, un juez de control cambió la medida cautelar de prisión preventiva y le otorgó la prisión domiciliaria pese a sus vínculos con el crimen organizado.

Trabajos de inteligencia permitieron conocer que las actividades ilegales de Zhi Dong Zhang se extendían por Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, América Central, Europa, China y Japón.

CJNG y Cártel de Sinaloa

Desde 2016, su organización habría manejado millones de dólares obtenidos por el tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetaminas. La DEA calcula que esta red produjo más de 150 millones de dólares en ganancias ilícitas cada año.

Este destacado criminal, identificado con diversos alias en idiomas inglés, chino y español como: “Li Gong Sun Chang”, “Ku Li Hernández”, “Brother Wang”, “BW”, “Pancho”, “Heh”, “Chino” y “Summor Ownor”, ha sido vinculado con la exportación, transporte y distribución de más de mil kilogramos de cocaína, mil 800 kilogramos de fentanilo y más de 600 kilogramos de metanfetaminas.