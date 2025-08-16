México

Interpol emite ficha roja contra Zhi Dong Zhang, operador clave del CJNG y del Cártel de Sinaloa que se fugó de prisión

El ciudadano chino se encontraba en prisión domiciliaria en la Ciudad de México bajo custodia de la Guardia Nacional

Por Ale Huitron

Guardar
Zhi Dong Zhang fue detenido
Zhi Dong Zhang fue detenido el pasado mes de octubre de 2024. Foto: RS

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una ficha roja para lograr la detención de Zhi Dong Zhang, alias “Brother Wang”, quien es identificado como operador del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), luego de que escapara de prisión domiciliaria el pasado 11 de julio en la Ciudad de México.

Fuentes federales confirmaron a Infobae México que el ciudadano chino cuenta con una ficha roja para lograr su captura a nivel internacional -al menos en 196 países- por considerado una pieza clave en el suministro de precursores químicos para las organizaciones criminales.

Zhang se encontraba en prisión domiciliaria en un inmueble ubicado en la alcaldía Tlalpan bajo custodia de la Guardia Nacional (GN) por delitos relacionados con el tráfico de drogas y lavado de dinero, pero logró fugarse por un túnel, de acuerdo con información de Reforma.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó en su conferencia de prensa matutina que Zhi Dong Zhang se encontraba en proceso de extradición hacia los Estados Unidos cuando logró fugarse.

Zhi Dong Zhang fue detenido
Zhi Dong Zhang fue detenido por las autoridades mexicanas en la Ciudad de México en el mes de octubre de 2024. (Anayeli Tapia/Infobae)

Zhang es identificado como un intermediario que manejaba rutas críticas de insumos químicos hacia los laboratorios clandestinos de drogas sintéticas en México para los cárteles.

Su detención ocurrió el pasado 30 de octubre de 2024 en un domicilio ubicado en Lomas de Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa de Morelos, por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa (Defensa) y de la Fiscalía General de la República (FGR).

Tras permanecer un par de meses en el Reclusorio Sur, un juez de control cambió la medida cautelar de prisión preventiva y le otorgó la prisión domiciliaria pese a sus vínculos con el crimen organizado.

Trabajos de inteligencia permitieron conocer que las actividades ilegales de Zhi Dong Zhang se extendían por Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, América Central, Europa, China y Japón.

CJNG y Cártel de Sinaloa
CJNG y Cártel de Sinaloa

Desde 2016, su organización habría manejado millones de dólares obtenidos por el tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetaminas. La DEA calcula que esta red produjo más de 150 millones de dólares en ganancias ilícitas cada año.

Este destacado criminal, identificado con diversos alias en idiomas inglés, chino y español como: “Li Gong Sun Chang”, “Ku Li Hernández”, “Brother Wang”, “BW”, “Pancho”, “Heh”, “Chino” y “Summor Ownor”, ha sido vinculado con la exportación, transporte y distribución de más de mil kilogramos de cocaína, mil 800 kilogramos de fentanilo y más de 600 kilogramos de metanfetaminas.

Temas Relacionados

Zhi Dong ZhangCJNGCártel de Sinaloainterpolficha rojafuga de prisiónNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México 2025: Aldo de Nigris se enfrenta a Elaine Haro en la prueba de salvación la tarde de hoy 15 de agosto

Sigue la transmisión 24/7: Un habitante saldrá de la placa de nominados gracias a la salvación

La Casa de los Famosos

Las mejores series de Netflix México para ver hoy mismo

Con estas historias, Netflix busca mantenerse en el gusto de la gente

Las mejores series de Netflix

Las series más populares de Prime Video México que no podrás dejar de ver

Con estas historias, Prime Video busca mantenerse en el gusto de los usuarios

Las series más populares de

Top 10 de Prime Video en México: Estas son las películas más vistas en la plataforma

En la guerra por el streaming, Prime Video sabe que tiene que mejorar su juego y apuesta por estas joyas

Top 10 de Prime Video

Enfrentamiento en Estadio Cuauhtémoc en Puebla deja saldo de un muerta y un herido

En la zona permanece un dispositivo de seguridad perimetral, así como patrullajes para la localización de los responsables

Enfrentamiento en Estadio Cuauhtémoc en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Pam Bondi asegura que Nicolás

Pam Bondi asegura que Nicolás Maduro paga el libre acceso al espacio aéreo en México para distribuir drogas

Sentencian a 4 años de prisión a Ángel del Villar, exmánager de Gerardo Ortiz vinculado a negocios con el CJNG

En territorio de Los Chapitos: Marina desmantela narcolaboratorio con más de 12 toneladas de metanfetamina en Nayarit

Militares aseguran paquetes con 330 kilos de cocaína ocultos en un tráiler en Baja California

Se desata nueva riña y presunto tiroteo al interior del Penal de Aguaruto, Sinaloa: se reportan tres heridos

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025: Aldo de Nigris se enfrenta a Elaine Haro en la prueba de salvación la tarde de hoy 15 de agosto

Las mejores series de Netflix México para ver hoy mismo

Las series más populares de Prime Video México que no podrás dejar de ver

Top 10 de Prime Video en México: Estas son las películas más vistas en la plataforma

Estas son las películas que están de moda en Netflix México este día

DEPORTES

¿Cómo quedará el Toluca vs

¿Cómo quedará el Toluca vs Pumas de acuerdo a la IA?

Cruz Azul vs Santos, IA revela al ganador del partido

Ex rival que fue noqueado por Canelo Álvarez manda fuerte advertencia a Terence Crawford: “Tiene un poder devastador”

Niña rompe en llanto tras la inminente salida de Gonzalo Piovi de Cruz Azul

IA predice el resultado entre los Tigres y las Águilas del América