Enfrentamiento en Estadio Cuauhtémoc en Puebla deja saldo de un muerta y un herido

Pelea en Estadio Cuauhtémoc, Puebla, deja un herido y una muerta. Foto: x.com/@SSPGobPue

Previo a un encuentro futbolístico en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, se presentó una riña que tuvo como saldo una persona muerta y una herida.

El enfrentamiento generó caos y la movilización de la policía local, en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional. Elementos que mantienen presencia en los alrededores del estadio para garantizar la seguridad de las y los asistentes al partido entre el Club Puebla y el Atlético de San Luis.

Se activaron los protocolos están enfocados en prevenir incidentes, ordenar el flujo de personas y resguardar la integridad de quienes asisten al evento deportivo.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad de Puebla (SSP) informó mediante un comunicado que trabaja en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y autoridades federales para garantizar la seguridad de las y los asistentes al partido de fútbol que se realizará en el estadio Cuauhtémoc la tarde de este viernes.

“Derivado de este enfrentamiento, el saldo al momento es de un masculino lesionado por proyectil de arma de fuego y una mujer sin vida.

En la zona permanece un dispositivo de seguridad perimetral, así como patrullajes para la localización de los responsables, quienes al parecer se dieron a la fuga a bordo de un vehículo".

SSP atiende riña en Estadio Cuauhtémoc, Puebla. Foto: x.com/@SSC_Pue

Tras los hechos y la huida de los involucrados, se dio parte a la Fiscalía General del Estado a fin de iniciar las investigaciones correspondientes.

Respecto al altercado, el equipo poblano pidió a los asistentes trasladarse a pie:

Estadio Cuauhtémoc, Puebla. Foto: x.com

Mientras que desde las cuentas oficiales del Estadio Cuauhtémoc se informó que tras los protocolos de seguridad, se habilitó el estacionamiento:

Estadio Cuauhtémoc, Puebla. Foto: x.com

Información en desarrollo...