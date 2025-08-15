En territorio de Los Chapitos: Marina desmantela narcolaboratorio con más de 12 toneladas de metanfetamina en Nayarit

Elementos de la Secretaría de Marina realizaban recorridos terrestres en Boca del Asadero cuando localizaron el narcolaboratorio. Foto: Semar

La Secretaría de Marina (Semar) localizó y neutralizó un narcolaboratorio que contenía cerca de 12.8 toneladas de metanfetamina en el municipio de San Blas, Nayarit.

De acuerdo con las autoridades navales, la ubicación de este laboratorio clandestino se realizó durante recorridos terrestres en el poblado de Boca del Asadero. Este territorio es identificado como sitio de operaciones de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

En el sitio fueron asegurados aproximadamente 12 mil 850 kilos de metanfetamina, 54 mil 500 litros de sustancias químicas, 13 mil 830 kilos de precursores químicos sólidos, 18 reactores, 20 condensadores, 5 mezcladoras, 22 centrifugadoras de 30 kilos y material diverso.

Este decomiso representa un golpe a la producción de metanfetamina para la organización criminal de aproximadamente 3 mil 481 millones 502 mil 208 pesos.

Foto: Marina

Las autoridades detallaron que con el aseguramiento de más de 12 toneladas de narcótico se evitó la producción de 320 millones de dosis de metanfetamina que no serán distribuidas en las calles ni podrán en riesgo la salud de los ciudadanos.

Esta acción se efectuó en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Foto: Marina

Aseguran dos laboratorios de Los Chapitos en Culiacán

La localización y neutralización de este laboratorio clandestino se suma a los ocurridos el pasado 24 de julio en Culiacán, Sinaloa, en el que fueron aseguradas casi 5 toneladas de metanfetamina por parte de la Marina.

Durante la acción participaron elementos de la Secretaría de Marina, quienes localizaron dos narcolaboratorios durante recorridos terrestres en el ejido de Loma y Tecomate.

Foto: SSPC

En ambos sitios fueron localizados alrededor de 4 mil 900 kilos de metanfetamina, 3 mil 180 litros de sustancias químicas, seis reactores de mil 500 litros, cuatro reactores de 500 litros, 13 destiladoras de 100 litros, una mezcladora de mil litros y material diverso.

“Con este aseguramiento la afectación económica a la delincuencia organizada es de aproximadamente 1 millón 321 millones 216 mil 700 pesos, asimismo, se evita que miles de dosis de esta droga lleguen a las calles”, aseguraron las autoridades navales.

Dicha acción fue efectuada por la Semar en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Foto: Gabinete de Seguridad

Los dos narcolaboratorios fueron neutralizados por las autoridades y el material trasladado para ponerlo a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente para integrar las carpetas de investigación.

Fuentes de seguridad confirmaron a Infobae México que ambos laboratorios clandestinos localizados en Culiacán, Sinaloa, pertenecían a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.