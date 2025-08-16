México

Esta es la millonada que hará Shakira con sus nuevos conciertos en CDMX, Puebla, Veracruz, Guadalajara y más

La colombiana es todo un éxito con “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”

Por Ignacio Izquierdo

Shakira es un fenómeno en
Shakira es un fenómeno en México - crédito @shakira/Instagram

La gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour de Shakira no solo llenará estadios en toda la República Mexicana, sino que también dejará un impacto económico significativo.

El recorrido musical de la superestrella tendrá escenarios tan diversos como Monterrey, Ciudad de México y Veracruz, que serán testigos del regreso de la intérprete de “Antología”. La serie de conciertos dio inicio el lunes 11 de agosto de 2025 en el Estadio Caliente de Tijuana, donde miles de seguidores celebraron el arranque de una gira que agotó localidades en tiempo récord.

La artista alcanza cifras inéditas
La artista alcanza cifras inéditas en Estados Unidos, convirtiéndose en la primera latina en hacer sold out dos noches seguidas en Los Angeles - crédito @nicolasgerardin/ Instagram

El entusiasmo del público mexicano ante la presencia de Shakira impulsó la organización de una segunda vuelta por distintas ciudades. Entre las nuevas fechas destacan la presentación de Hermosillo el 14 de agosto en el Estadio Héroes de Nacozari y el espectáculo en Chihuahua, el 17 de agosto en el Estadio UACH. Posteriormente, la gira visitará el Estadio Corona de Torreón el 20 de agosto y el icónico Parque Fundidora de Monterrey el 23 de agosto, sumando así más destinos al itinerario original.

El tour continuará su paso por la capital del país, donde se llevarán a cabo funciones en el Estadio GNP Seguros los días 26, 27, 29, 30 de agosto y 18 de septiembre. Después, el espectáculo viajará hacia Querétaro (2 y 3 de septiembre en el Estadio Corregidora), Guadalajara (6 y 7 de septiembre en el Estadio Akron) y Puebla (11 y 12 de septiembre en el Estadio Cuauhtémoc). El cierre de la segunda etapa se programó para el 24 de septiembre en el Estadio Luis “Pirata” Fuente de Veracruz.

Según la consultora Mabrian, especializada en inteligencia turística, la segunda etapa del tour de Shakira en México generará más de 106 millones de dólares en gasto turístico, una cifra que beneficiará directamente a sectores como la hotelería, la gastronomía y el transporte.

¿Qué canciones cantará Shakira en México?

El setlist de esta segunda etapa de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en México será el mismo con el que inició el tour, pero con algunas variaciones y nuevas canciones:

La gira “Las mujeres ya
La gira “Las mujeres ya no lloran World Tour” consolidó a Shakira como una de las figuras más influyentes de la música global - crédito @Shakira/Instagram
  • La Fuerte
  • Girl Like Me
  • Las de la Intuición
  • Estoy Aquí
  • Empire/Inevitable
  • Te Felicito/TQG
  • Don’t Bother
  • Acróstico
  • Copa Vacía
  • La Bicicleta
  • La Tortura
  • Hips Don’t Lie
  • Chantaje
  • Monotonía
  • Addicted To You
  • Loca
  • Soltera
  • Si te vas
  • Última
  • Ojos Así
  • Pies Descalzos, Sueños Blancos
  • Antología
  • Día de enero
  • Ciega, sordomuda/ El Jefe
  • Whenever, Wherever
  • Waka Waka (This Time for Africa)
  • She Wolf
  • Bzrp Music Sessions, Vol. 53

