Esta es la millonada que hará Shakira con sus nuevos conciertos en CDMX, Puebla, Veracruz, Guadalajara y más

Shakira es un fenómeno en México - crédito @shakira/Instagram

La gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour de Shakira no solo llenará estadios en toda la República Mexicana, sino que también dejará un impacto económico significativo.

El recorrido musical de la superestrella tendrá escenarios tan diversos como Monterrey, Ciudad de México y Veracruz, que serán testigos del regreso de la intérprete de “Antología”. La serie de conciertos dio inicio el lunes 11 de agosto de 2025 en el Estadio Caliente de Tijuana, donde miles de seguidores celebraron el arranque de una gira que agotó localidades en tiempo récord.

La artista alcanza cifras inéditas en Estados Unidos, convirtiéndose en la primera latina en hacer sold out dos noches seguidas en Los Angeles - crédito @nicolasgerardin/ Instagram

El entusiasmo del público mexicano ante la presencia de Shakira impulsó la organización de una segunda vuelta por distintas ciudades. Entre las nuevas fechas destacan la presentación de Hermosillo el 14 de agosto en el Estadio Héroes de Nacozari y el espectáculo en Chihuahua, el 17 de agosto en el Estadio UACH. Posteriormente, la gira visitará el Estadio Corona de Torreón el 20 de agosto y el icónico Parque Fundidora de Monterrey el 23 de agosto, sumando así más destinos al itinerario original.

El tour continuará su paso por la capital del país, donde se llevarán a cabo funciones en el Estadio GNP Seguros los días 26, 27, 29, 30 de agosto y 18 de septiembre. Después, el espectáculo viajará hacia Querétaro (2 y 3 de septiembre en el Estadio Corregidora), Guadalajara (6 y 7 de septiembre en el Estadio Akron) y Puebla (11 y 12 de septiembre en el Estadio Cuauhtémoc). El cierre de la segunda etapa se programó para el 24 de septiembre en el Estadio Luis “Pirata” Fuente de Veracruz.

Según la consultora Mabrian, especializada en inteligencia turística, la segunda etapa del tour de Shakira en México generará más de 106 millones de dólares en gasto turístico, una cifra que beneficiará directamente a sectores como la hotelería, la gastronomía y el transporte.

¿Qué canciones cantará Shakira en México?

El setlist de esta segunda etapa de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en México será el mismo con el que inició el tour, pero con algunas variaciones y nuevas canciones:

La gira “Las mujeres ya no lloran World Tour” consolidó a Shakira como una de las figuras más influyentes de la música global - crédito @Shakira/Instagram

La Fuerte

Girl Like Me

Las de la Intuición

Estoy Aquí

Empire/Inevitable

Te Felicito/TQG

Don’t Bother

Acróstico

Copa Vacía

La Bicicleta

La Tortura

Hips Don’t Lie

Chantaje

Monotonía

Addicted To You

Loca

Soltera

Si te vas

Última

Ojos Así

Pies Descalzos, Sueños Blancos

Antología

Día de enero

Ciega, sordomuda/ El Jefe

Whenever, Wherever

Waka Waka (This Time for Africa)

She Wolf

Bzrp Music Sessions, Vol. 53