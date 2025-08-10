IA revela como quedará el Cruz Azul vs Atlético San Luis

Microsoft Copilot predice victoria de Cruz Azul 4-1 sobre Atlético San Luis en la Jornada 4 del Apertura 2025.

La inteligencia artificial de Microsoft Copilot ha realizado un análisis exhaustivo del próximo enfrentamiento entre Cruz Azul y Atlético San Luis, correspondiente a la Jornada 4 del Torneo Apertura 2025.

Con base en datos estadísticos, tendencias tácticas y rendimiento reciente, el resultado más probable es una victoria contundente de La Máquina Cementera de 1-4 en el Estadio Alfonso Lastras.

El equipo dirigido por Nicolás Larcamón ha mostrado una evolución significativa en su propuesta ofensiva. Tras golear 4-1 a León antes del parón, Cruz Azul acumula cinco puntos y se ubica en el quinto lugar de la tabla.

Su promedio de goles anotados en los últimos ocho partidos es de 1.9 por encuentro, mientras que ha recibido 1.8 goles por partido.

La posible reincorporación de Gabriel “El Toro” Fernández al once titular podría potenciar aún más el ataque celeste. Además, Carlos Rodríguez se perfila como el eje creativo, tras marcar en el duelo ante LA Galaxy en Leagues Cup.

Cruz Azul suma cinco puntos y ocupa el quinto lugar tras golear a León antes del parón.

Larcamón ha consolidado un esquema 4-2-3-1 con presión alta, transiciones rápidas y amplitud por bandas. Esta estructura ha sido efectiva ante rivales que ceden la iniciativa, como es el caso de San Luis.

El conjunto potosino, dirigido por Guillermo Abascal, llega al encuentro con tres puntos y ubicado en el lugar 13 de la clasificación.

Aunque logró una victoria ante Minnesota United en Leagues Cup, su desempeño en Liga MX ha sido irregular, con dos derrotas en tres partidos.

San Luis ha apostado por un 4-4-2 más conservador, con énfasis en el juego por bandas y centros al área. João Pedro y Mateo Klimowicz son sus principales amenazas ofensivas, pero la defensa ha mostrado vulnerabilidades ante equipos con presión alta.

En los últimos cinco enfrentamientos directos, Cruz Azul ha ganado cuatro, incluyendo dos victorias por marcador de 3-0. El antecedente más reciente, en marzo de 2025, terminó con triunfo celeste en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Atlético San Luis llega con tres puntos y un rendimiento irregular en la Liga MX.

Según Copilot, el resultado más probable es San Luis 1 - 4 Cruz Azul, con una probabilidad de victoria celeste del 57%. También se espera que ambos equipos marquen (63%) y que haya más de 2.5 goles en el partido (62%).

El partido se disputará el lunes 11 de agosto a las 21:05 horas (tiempo del centro de México), con transmisión por ESPN y Disney Plus, algo curioso es el día en que se juega, ya que normalmente los partidos se dan viernes, sábados y domingos.