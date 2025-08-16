México

Al menos 20 lesionados tras volcadura de camión en Huehuetoca, Edomex

El accidente de un camión de la línea AVM en Santa Teresa movilizó a cuerpos de emergencia de varios municipios

Por Jorge Contreras

Volcadura transporte público Huehuetoca AVM
Volcadura transporte público Huehuetoca AVM Edomex (Gob. Apaxco)

Al menos 20 personas resultaron lesionadas luego de la volcadura de un camión de transporte público perteneciente a la línea Autobuses del Valle del Mezquital (AVM), en la carretera Jorobas–Tula, de la comunidad de Santa Teresa, municipio de Huehuetoca, Estado de México.

El accidente provocó la inmediata movilización de cuerpos de emergencia de la región y de los propios vecinos del lugar, quienes solicitaron apoyo mientras auxiliaban a los heridos ante la magnitud del incidente.

El gobierno municipal de Apaxco informó que, a través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, se sumaron a las labores de auxilio en coordinación con las autoridades de Huehuetoca.

Equipos de emergencia atendieron a
Equipos de emergencia atendieron a los más de 20 heridos (Gob. Apaxco)

Como parte de la intervención, se trasladaron siete personas lesionadas en dos ambulancias y una unidad de Bomberos, quienes fueron canalizadas a distintos hospitales de la zona para recibir atención médica especializada.

La rápida coordinación permitió que las víctimas fueran atendidas de manera oportuna, lo que, de acuerdo con las autoridades, fue clave para evitar que la situación se tornara más grave.

Heridos también fueron trasladados en carros particulares

El camión de la empresa
El camión de la empresa AVM quedó atravesado a en la carretera Jorobas–Tula (Gob. Apaxco)

Testimonios en la zona señalaron que varias personas, algunas con lesiones de consideración, también fueron llevadas a centros hospitalarios en vehículos particulares, lo que eleva la posibilidad de que el número de heridos sea mayor a las dos decenas confirmadas oficialmente.

El gobierno de Apaxco subrayó que, pese al envío de unidades de apoyo a Huehuetoca, la población local no quedó desprotegida. Permanecieron en servicio dos ambulancias, una camioneta de respuesta rápida y el camión de Bomberos, con lo que se garantizó la atención de cualquier eventualidad dentro del propio municipio.

Autoridades municipales destacaron la importancia de la solidaridad regional para hacer frente a emergencias de esta magnitud.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas precisas que originaron la volcadura del camión de la línea AVM. Sin embargo, las autoridades locales mantienen abiertas las investigaciones para deslindar responsabilidades.

La volcadura se suma a la lista de percances de transporte público en la entidad mexiquense, donde la saturación de pasajeros, el mal estado de las unidades y la falta de pericia al conducir se han convertido en factores recurrentes de accidentes viales.

Temas Relacionados

Accidente VialHeridosAVMHuehuetocaEdomexmexico-noticias

