“La Tuta” llega al MDC Brooklyn: ya son cinco líderes narcos en la cárcel más temida de Nueva York

Ayer presentaron a Servando Gómez "La Tuta" en una fotografía del 2015. FOTO: CUARTOSCURO.COM

El arribo de Servando Gómez Martínez, conocido como “La Tuta”, al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC Brooklyn) incrementó la cantidad de capos mexicanos detenidos en este penal federal, donde permanecen líderes históricos de al menos cinco grupos distintos del narcotráfico bajo diferentes medidas de seguridad.

El traslado de “La Tura” se concretó este jueves 12 de agosto, esto luego de que el exlíder de La Familia Michoacana y de Los Caballeros Templarios fuera entregado por las autoridades mexicanas a las estadounidenses en un paquete de 26 narcos.

Gómez Martínez quedó registrado como interno 01585-512. Su primera audiencia en Estados Unidos está prevista para el 23 de octubre ante el juez John G. Koeltl.

Los cinco líderes mexicanos

Los tres capos mexicanos están ahora recluidos en la misma prisión federal de Nueva York, conocida por su historial de violencia y condiciones extremas. (Anayeli Tapia/Infobae)

Con el ingreso de “La Tuta”, la lista de internos de alto perfil en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn se compone además de:

Ismael “El Mayo” Zambada , el cofundador del Cártel de Sinaloa, quien se encuentra en dicho penal desde que fue presuntamente secuestrado y entregado a las autoridades de EEUU por parte de su ahijado, Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, el pasado 25 de julio de 2024.

Rafael Caro Quintero , fundador del Cártel de Guadalajara , entregado por las autoridades en febrero de 2025 en una primera tanda de 29 narcos que México dio a EEUU. Acusado de narcotráfico y señalado por el homicidio del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, hoy el capo está en riesgo de enfrentar el resto de sus días en prisión.

Vicente Carrillo Fuentes (“El Viceroy”) , quien encabezó el Cártel de Juárez , y hermano de “El Señor de los Cielos”, fue enviado a ese penal también en el paquete de capos en febrero de 2025.

Omar Treviño Morales (“Z-42”), exlíder de Los Zetas, ingresó al MDC Brooklyn en abril de 2025 tras haber sido trasladado desde otro centro, alejándolo de su hermano Miguel Ángel, el “Z-40″. Se encuentra bajo aislamiento y en comunicación restringida aún más extrema.

¿Cómo es el MDC Brooklyn?

FOTO DE ARCHIVO: El Centro de Detención Metropolitano (MDC), operado por la Oficina Federal de Prisiones de EE. UU., se muestra en Brooklyn, Nueva York, EE. UU., el 8 de diciembre de 2020. REUTERS/Brendan McDermid/Foto de archivo

El MDC Brooklyn ha sido descrito por diferentes abogados y medios como “el infierno en la tierra”. Por este penal han pasado personas de alto perfil como Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, hoy sentenciado por sus nexos con el Cártel de Sinaloa.

Así también estuvieron el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, el rapero y productor musical Sean “Diddy” Combs, Adolfo Macías Villamar (“Fito”, líder de Los Choneros de Ecuador), el empresario chino Guo Wengui, así como celebridades como R. Kelly, Ghislaine Maxwell, Fetty Wap y Martin Shkreli.

El MDC se ha convertido en el único centro correccional federal de Nueva York tras el cierre del penal de Manhattan en 2019. Con una población interna que supera los 1.200 reclusos, el penal enfrenta acusaciones constantes de hacinamiento, escasez de personal, violencia entre reclusos, cortes prolongados de electricidad y deficiencias graves en materia sanitaria y de mantenimiento.

En enero de 2019, un apagón dejó a los presos una semana en la oscuridad y expuestos a temperaturas gélidas, sin calefacción y con inodoros fuera de servicio; esa situación derivó en una demanda colectiva y un pago de cerca de 10 millones de dólares a más de 1.600 reclusos afectados.

The Metropolitan Detention Center (MDC), where Luigi Mangione is in custody in Brooklyn, New York City, U.S., December 20, 2024. REUTERS/Jeenah Moon

Los reos de alto perfil suelen ser ubicados en la Unidad de Vivienda Especial, una sección especialmente aislada de la prisión. Las celdas ofrecen apenas un espacio de 1 por 1,5 metros para moverse. Internos y abogados han denunciado agresiones, episodios de apuñalamientos y muertes violentas.

Entre junio y julio del año pasado ocurrieron al menos dos muertes violentas, una por apuñalamiento y otra en una pelea. Jueces federales han evitado incluso enviar allí a nuevos detenidos por la severidad de las condiciones.

Entre los testimonios más conocidos, Genaro García Luna relató en una carta haber presenciado homicidios y apuñalamientos y describió que fue segregado en celdas de castigo durante casi un año, sin que existieran faltas disciplinarias en su expediente.