México

Eduardo Verástegui y Salinas Pliego respaldan a policía que impidió acceso a mujer trans a vagón exclusivo: “Estaremos atentos”

El actor y el empresario anunciaron su intención de ayudar a la policía tras confirmarse una sanción de parte de la SSC

Por Víctor Cisneros

Guardar
El actor y el empresario
El actor y el empresario anunciaron su intención de ayudar a la policías tras confirmarse una sanción de parte de la SSC. (Fotos: @eduardoverastegui, @ricardosalinas, Instagram)

El actor Eduardo Verástegui y el empresario Ricardo Salinas Pliego respaldaron públicamente a una oficial de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), señalada de presunta discriminación por impedir a una mujer trans ingresar a un vagón exclusivo del metro de la Ciudad de México.

El caso, viralizado en redes sociales, trascendió el ámbito público y llegó a San Lázaro.

Luego de que la SSC confirmó que la policía sería sancionada, la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN), Lily Téllez, anunció una iniciativa para que en la Constitución se establezca el género biológicamente.

Edaurdo Verástegui ofreció ayudar legalmente
Edaurdo Verástegui ofreció ayudar legalmente a la policía involucrada. (Foto: X)

Salinas Pliego respalda iniciativa de Lily Téllez

“La mujer policía cumplió con su deber al resguardar áreas femeninas. Tiene mi apoyo y exigiré mediante exhorto que se le brinde protección ante represalias. Defender espacios para mujeres biológicas es proteger su seguridad, privacidad e integridad”, escribió Téllez en X —antes Twitter.

Ricardo Salinas Pliego, cuyas opiniones resuenan en dicha red social, externó su respaldo: “Concuerdo con usted senadora!!!”

El empresario respaldó a la
El empresario respaldó a la senadora del PAN. (Foto: X)

Por su parte, el actor y activista de ultraderecha, Eduardo Verástegui, reaccionó a un comunicado de la SSC donde confirma una sanción para la policía involucrada en el incidente.

“No habrá tolerancia a ningún tipo de conducta que atente contra los derechos de todas las personas que habitan o circulan por la ciudad, y se comprometió a que la uniformada recibirá capacitación en materia de equidad de género y respeto a los derechos de las personas de la comunidad LGBITTTQ+”, indica la dependencia en una tarjeta informativa.

En ese sentido, Eduardo Verástegui expresó su intención de apoyar legalmente a la policía: “Si algún vato disfrazado quiere denunciar a la oficial de policía que se hizo viral estos días, me avisan. Estaremos atentos para brindarle todo el apoyo que necesite”.

Verástegui argumentó que, de implementarse, la Secretaría de Seguridad Ciudadana incurría en un abuso: “La oficial hizo lo correcto y nadie debe perseguirla, sancionarla, inhabilitarla o darla de baja por eso. Tenemos que enfrentar el autoritarismo disfrazado de diversidad y tolerancia. Este es un ejemplo claro de cómo estas ideologías afectan a las mujeres. Las necesitan calladitas. No vamos a permitirlo”.

¿Qué busca la iniciativa presentada por Lily Téllez?

La iniciativa de Lily Téllez propone que el ingreso a espacios exclusivos sea conforme al sexo biológico de la personas y no por su identidad de género. “Se preservarán los espacios exclusivos para mujeres con el fin de proteger su seguridad, privacidad e integridad, conforme a los principios de equidad, no discriminación y proporcionalidad”, argumentó la senadora.

La iniciativa de Lily Téllez
La iniciativa de Lily Téllez propone que el ingreso a espacios exclusivos sea conforme al sexo biológico de la personas. (Crédito: Cuartoscuro)

Temas Relacionados

Eduardo VerásteguiRicardo Salinas PliegoLily TéllezIdentidad de géneroTransfobiaDiscriminaciónMetro CDMXViralmexico-noticias

Más Noticias

“Bon appétit, majestad”, el K-drama que no te puedes perder entre los estrenos de streaming del 18 al 24 de agosto

Documentales, dramas, comedias y series animadas renuevan el catálogo de esta semana

“Bon appétit, majestad”, el K-drama

Metro CDMX y Metrobús 15 de agosto: la Línea 2 reanuda su servicio

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este

Metro CDMX y Metrobús 15

Se busca que Oxxo tenga licencia como banco para ampliar su oferta financiera

Buscaría dar servicios de nómina para la clase trabajadora

Se busca que Oxxo tenga

Fonacot te presta para este Regreso a clases: aprovecha tu crédito para útiles, uniformes y colegiaturas

Es una opción para que los trabajadores cubran los gastos, con montos que pueden alcanzar hasta cuatro meses de salario

Fonacot te presta para este

Alana Flores se burla de trayectoria de Gala Montes: “Cantar ante 90 mil personas es algo que solo puede imaginar”

La regiomontana hizo referencia a la carrera musical de su ahora contrincante

Alana Flores se burla de
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿Cuáles fueron los cárteles más

¿Cuáles fueron los cárteles más afectados por la entrega masiva de 55 narcos a EEUU en 2025?

Cazan a La Nueva Familia Michoacana al estilo ‘Mongoose Azteca’, estrategia que llevó a la recaptura de Ovidio Guzmán

¿Cómo suena la voz de Iván Archivaldo Guzmán, líder de Los Chapitos? Este es el corrido que lo revela

“La Tuta” llega al MDC Brooklyn: ya son cinco líderes narcos en la cárcel más temida de Nueva York

Procesan a dos personas que llevaban 68 millones de pesos en metanfetamina en Sonora

ENTRETENIMIENTO

“Bon appétit, majestad”, el K-drama

“Bon appétit, majestad”, el K-drama que no te puedes perder entre los estrenos de streaming del 18 al 24 de agosto

Alana Flores se burla de trayectoria de Gala Montes: “Cantar ante 90 mil personas es algo que solo puede imaginar”

Ángela Aguilar quería ‘exponer’ infieles en plena pandemia y su motivo vuelve a dar de qué hablar

Galilea Montijo revela que Drake Bell amenazó con demandar a ‘La Casa de los Famosos México’ tras revelación de Mariana Botas

“No me acuerdo”: Drake Bell reacciona a su supuesto beso con Mariana Botas en un antro

DEPORTES

Joao Maleck rompe el silencio

Joao Maleck rompe el silencio tras emigrar al futbol costarricense: “Volví a ser feliz en la cancha”

Canelo Álvarez se sincera y revela lo que necesitará para vencer a Crawford: “Mi preparación será diferente”

IA predice los resultados de Triplemanía 33 el magno evento de la Triple A y WWE

Faitelson se disculpa con Alana Flores por demeritar su victoria en ‘La Velada del Año’: “Tienes razón”

México pierde ante China Taipéi en su debut en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2025