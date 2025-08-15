Eduardo Verástegui y Salinas Pliego respaldan a policía que impidió acceso a mujer trans a vagón exclusivo: “Estaremos atentos”

El actor y el empresario anunciaron su intención de ayudar a la policías tras confirmarse una sanción de parte de la SSC. (Fotos: @eduardoverastegui, @ricardosalinas, Instagram)

El actor Eduardo Verástegui y el empresario Ricardo Salinas Pliego respaldaron públicamente a una oficial de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), señalada de presunta discriminación por impedir a una mujer trans ingresar a un vagón exclusivo del metro de la Ciudad de México.

El caso, viralizado en redes sociales, trascendió el ámbito público y llegó a San Lázaro.

Luego de que la SSC confirmó que la policía sería sancionada, la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN), Lily Téllez, anunció una iniciativa para que en la Constitución se establezca el género biológicamente.

Edaurdo Verástegui ofreció ayudar legalmente a la policía involucrada. (Foto: X)

Salinas Pliego respalda iniciativa de Lily Téllez

“La mujer policía cumplió con su deber al resguardar áreas femeninas. Tiene mi apoyo y exigiré mediante exhorto que se le brinde protección ante represalias. Defender espacios para mujeres biológicas es proteger su seguridad, privacidad e integridad”, escribió Téllez en X —antes Twitter.

Ricardo Salinas Pliego, cuyas opiniones resuenan en dicha red social, externó su respaldo: “Concuerdo con usted senadora!!!”

El empresario respaldó a la senadora del PAN. (Foto: X)

Por su parte, el actor y activista de ultraderecha, Eduardo Verástegui, reaccionó a un comunicado de la SSC donde confirma una sanción para la policía involucrada en el incidente.

“No habrá tolerancia a ningún tipo de conducta que atente contra los derechos de todas las personas que habitan o circulan por la ciudad, y se comprometió a que la uniformada recibirá capacitación en materia de equidad de género y respeto a los derechos de las personas de la comunidad LGBITTTQ+”, indica la dependencia en una tarjeta informativa.

En ese sentido, Eduardo Verástegui expresó su intención de apoyar legalmente a la policía: “Si algún vato disfrazado quiere denunciar a la oficial de policía que se hizo viral estos días, me avisan. Estaremos atentos para brindarle todo el apoyo que necesite”.

Verástegui argumentó que, de implementarse, la Secretaría de Seguridad Ciudadana incurría en un abuso: “La oficial hizo lo correcto y nadie debe perseguirla, sancionarla, inhabilitarla o darla de baja por eso. Tenemos que enfrentar el autoritarismo disfrazado de diversidad y tolerancia. Este es un ejemplo claro de cómo estas ideologías afectan a las mujeres. Las necesitan calladitas. No vamos a permitirlo”.

¿Qué busca la iniciativa presentada por Lily Téllez?

La iniciativa de Lily Téllez propone que el ingreso a espacios exclusivos sea conforme al sexo biológico de la personas y no por su identidad de género. “Se preservarán los espacios exclusivos para mujeres con el fin de proteger su seguridad, privacidad e integridad, conforme a los principios de equidad, no discriminación y proporcionalidad”, argumentó la senadora.

La iniciativa de Lily Téllez propone que el ingreso a espacios exclusivos sea conforme al sexo biológico de la personas. (Crédito: Cuartoscuro)