“Buen Chico” el K-drama de Park Bo-gum que cambia por completo la imagen del actor

Park Bo-gum en Buen chico. Crédito: Amazon Prime

El actor surcoreano Park Bo-gum es protagonista de exitosos K-dramas como “Buen chico” y “Cuando la vida te da mandarinas” ha confirmado su pronta visita a México anunciando dos presentaciones en Ciudad de México y en Monterrey. Este anuncio ha sido relevante por sus seguidores mexicanos que esperan ver en persona al destacado y reconocido protagonista y cantante.

Park Bo-gum es considerado una de las estrellas más sobresalientes de Corea del sur, generando vistas, comentarios y contenido viral de las series en las que ha participado. El próximo mes será cuando pise suelo azteca para dar lugar a las convivencias que forman parte de gira.

El actor recientemente participó en el K-drama “Buen chico” y esta es una historia surcoreana que combina drama, acción y romance en un fórmula que se ha vuelto poco convencional. La serie ofrece una perspectiva distinta sobre un tema que rara vez se explora dentro de la televisión; atletas olímpicos que tras lograr alcanzar la gloria deportiva, se convierten en agentes que buscan hacer justicia.

Desde el primer episodio se presenta una mezcla interesante entre la acción intensa y momentos dramáticos y un toque de comedia, Esta combinación ha generado controversia en los foros de fans de los K-dramas, principalmente por el ritmo de la trama. Muchos espectadores coinciden en que la historia se desarrolla de manera lenta y que la cantidad de episodios podría verse reducida sin perder la esencia, escenas que consideran relleno y que si las hubieran quitado aumentaría la interacción y actividad entre los personajes.

¿De qué trata el K-drama?

Un K-drama donde atletas olímpicos se convierten en agentes de la policía. - Crédito: Amazon Prime

Este K-drama se ha estrenado en las plataformas digitales en el mes de mayo y está protagonizado por Park Bo-gum, Kim So-hyun, Oh Jung-se, Lee Sang-yi, Heo Sung-tae y Tae Won-seok. Un elenco destacado que tras trabajos anteriores logró generar expectativas para su audiencia, a unos que si les agrado el trabajo realizado y a otros diciendo que la historia quedó chica para ellos.

Son jóvenes que consiguieron medallas olímpicas, que tras lograr coronarse como destacados atletas y como los mejores en sus disciplinas dejaron atrás la gloria para pelear por la justicia y formar parte de un escuadrón policial que se encargará de enfrentar a criminales y destapar cada uno de sus crímenes.

Fueron reclutados de una peculiar forma, pero así lograron crear un departamento en el cual su característica principal es que destacaban por su habilidades físicas y deportivas. Cada uno tiene una historia que lo marcó y lo seguirá marcando durante el desarrollo de la trama, pero con el pasar de los capítulos se van enfrentando a retos y problemáticas que los llevarán a querer venganza y justicia.

¿Dónde puedo ver “Buen chico”?

Buen Chico. Crédito: Amazon Prime

Si estás buscando una historia diferente y con una narrativa distinta, original y con un toque divertido, Buen chico es la serie que debes ver. Una trama que te atrapara con el pasar de los capítulos y su emotivo, significativo, emocionante y sorprendente desarrollo.

Se estrenó el 31 de mayo del 2025 dentro de la plataforma de streaming Amazon Prime, cuenta con un total de 12 capítulos de aproximadamente una hora con veinte minutos.

Disfruta de esta historia surcoreana original, ocurrente y llena de acción.