Conoce los 10 K-dramas favoritos del público en Corea del Sur para maratonear este fin de semana

Una joven abogada con un claro concepto de justicia se une a un prestigioso bufete y navega el complejo mundo legal bajo las órdenes de su exigente mentor. (Netflix)

Algunos K-dramas nuevos escalado a los primeros puestos del ranking semanal de Netflix en Corea del Sur, según la reciente actualización de la plataforma. Estas series coreanas no solo dominan en su país de origen, sino que también mantienen una fuerte presencia entre los contenidos más vistos a nivel global, consolidando su popularidad.

Producciones de acción y suspenso, como Gatillo, A través de la oscuridad y El sinuoso camino del derecho han captado especialmente la atención del público local. Estos títulos han contribuido significativamente al aumento de la audiencia, reforzando la relevancia de los K-dramas dentro del catálogo internacional de la plataforma de streaming.

Esta preferencia por tramas dinámicas y variadas refleja una tendencia constante en el mercado surcoreano, donde los nuevos lanzamientos de Netflix logran generar un impacto notable. La diversidad de historias continúa renovando el interés por el género, atrayendo tanto a espectadores locales como internacionales.

Las series y programas coreanos más populares

Una joven abogada con un claro concepto de justicia se une a un prestigioso bufete y navega el complejo mundo legal bajo las órdenes de su exigente mentor. (Netflix)

1.- El sinuoso camino del derecho

Es drama de oficina y legal que sigue la vida de Kang Hyo-min (Jung Chae-yeon), una abogada novata en el prestigioso bufete Yullim Law Firm. Hyo-min es idealista, segura en su trabajo, pero socialmente torpe, lo que la lleva a enfrentarse a desafíos tanto profesionales como personales. Bajo la tutela de Yoon Seok-hoon (Lee Jin-wook), un abogado litigante brillante pero frío y perfeccionista, Hyo-min crece hasta convertirse en una abogada

2.-Gatillo

El K-drama de acción ha sido todo un éxito en su semana de estreno en Corea y en el extranjero. (Netflix)

La serie de suspenso y acción Gatillo se estrenó en Netflix el pasado 25 de julio de 2025 con gran expectativa del público coreano y extranjero. Dirigida y escrita por Kwon Oh-seung, consta de 10 episodios de entre 45 y 60 minutos, lanzados semanalmente.

La historia se centra en Lee Do (Kim Nam-gil), un exfrancotirador militar convertido en detective, quien, marcado por un pasado traumático, prometió no volver a empuñar un arma. Sin embargo, un tiroteo masivo lo obliga a romper su promesa para investigar el origen de las armas ilegales.

3.- A través de la oscuridad

k drama -(Prime Video(

Ambientado en Seúl durante la década de 1990, el drama sigue a Song Ha-young (Kim Nam-gil), un perfilador criminal reservado pero excepcionalmente perceptivo, que forma parte del equipo de Análisis de Comportamiento Criminal de la Agencia de Policía Metropolitana de Seúl (SMPA).

En una época donde los asesinatos en serie, como los del misterioso “Sombrero Rojo”, aterrorizan a la ciudad, el equipo liderado por Gook Young-soo (Jin Seon-kyu) introduce el novedoso método de perfilamiento criminal inspirado en el FBI.

Song Ha-young se sumerge en las mentes de los asesinos para entender sus motivaciones, mientras enfrenta el costo emocional de este trabajo y la resistencia de colegas escépticos como Yoon Tae-goo (Kim So-jin), una experta en homicidios.

4.- Merlina

Mientras asiste a la Academia Nevermore, Merlina Addams intenta dominar su incipiente habilidad psíquica, frustrar una ola de asesinatos y resolver el misterio que involucró a sus padres 25 años atrás.

5.- Una mujer magnífica

Mujer magnífica es una serie de televisión surcoreana que se emitió del 17 de septiembre al 6 de noviembre de 2021. (Pasiones TV)

Protagonizado por Lee Ha-nee en un doble papel, sigue a Jo Yeon-joo, una fiscal corrupta que, tras un accidente automovilístico, pierde la memoria y es confundida con Kang Mi-na, una heredera de un chaebol maltratada por su familia política. Mientras Yeon-joo se adapta a esta nueva vida, enfrenta intrigas familiares y descubre secretos oscuros, ayudada por Han Seung-wook (Lee Sang-yoon), un heredero que busca justicia por la muerte de su padre.

6.- Amor después del divorcio

Un grupo de divorciados se reúne para encontrar a su próxima pareja. (Netflix)

La serie sigue a tres mujeres de diferentes edades (30, 40 y 50 años) que trabajan en un programa de radio y parecen tener matrimonios felices. Sin embargo, sus vidas se ven sacudidas por infidelidades, traiciones y conflictos matrimoniales. La trama explora las complejidades del amor, el matrimonio y el divorcio, mostrando cómo las apariencias engañan y cómo cada personaje enfrenta el drama y el dolor en sus relaciones.

7.- La Jugada ganadora

Tráiler del k- drama la jugada ganadora Crédito: Netflix Latinoamérica

Otro de los estrenos exitosos de la última semana, es La Jugada ganadora, una serie de comedia y deportes dirigida por Chang Young-seok y escrita por Lim Gina, la cuál consta de 12 episodios que combinan humor, emoción y una inspiradora historia de redención ambientada en el mundo del rugby, un deporte minoritario en Corea del Sur.

La trama sigue a Joo Ga-ram (Yoon Kye-sang), un exjugador de rugby cuya carrera fue destruida por un escándalo de dopaje. Tras tocar fondo, regresa a su antigua escuela secundaria para entrenar a un equipo de rugby juvenil en una racha perdedora, habiendo ganado solo uno de sus últimos 25 partidos.

8.-Kaiju no.8

Kaiju No. 8 (Imagen de tráiler oficial)

En un Japón alternativo, los kaiju, monstruos gigantes que causan destrucción, son una amenaza constante. La Fuerza de Defensa protege a los civiles, mientras los “barrenderos” limpian los restos de los kaiju. Kafka Hibino, un hombre de 32 años que trabaja como limpiador de kaiju, sueña con unirse a la Fuerza de Defensa para cumplir una promesa de infancia con su amiga Mina Ashiro, ahora una capitana destacada. Tras fallar múltiples exámenes, Kafka pierde la esperanza hasta que conoce a Reno Ichikawa, un joven ambicioso que reaviva su motivación. Todo cambia cuando un pequeño kaiju parasitario entra en su cuerpo, otorgándole la habilidad de transformarse en un kaiju, conocido como Kaiju No. 8.

9.- Más vale tarde que soltero

Un grupo de solteros eternos se lanzan al mundo de las citas con ayuda experta en estilo, salud y confianzaud y confianza. Créditos: Youtube/Netflix K-Content

La serie sigue a un grupo de solteros y solteras, principalmente en sus 20 y 30 años, que enfrentan sus inseguridades y miedos al adentrarse en el mundo de las citas. Con la guía de mentores, expertos en estilo, salud y confianza, los participantes no solo buscan conexiones románticas, sino también un crecimiento personal que les permita superar barreras emocionales, como traumas pasados o inexperiencias sociales.

El programa destaca por abordar temas sociales relevantes en Corea del Sur, como la presión cultural sobre las relaciones y el hecho de que más del 21% de los jóvenes solteros en el país nunca han tenido una cita, según encuestas recientes

10.- VTuber Legend: How I Went Viral After Forgetting to Turn Off My Stream

La serie parodia la exitosa tendencia de las VTubers en internet de los últimos años. (YT/ Crunchyroll en Español)

La historia sigue a Yuki Tanaka, una VTuber de tercera generación de la agencia Live-On, conocida como Awayuki Kokorone, quien proyecta una imagen elegante y pura. Su carrera da un giro cuando olvida apagar su transmisión, revelando su lado irreverente, alcohólico y desinhibido, lo que la hace viral inesperadamente.

El anime explora la vida de Awayuki y sus compañeras VTubers, como Sei Utsuki, Mashiro Irodori y Shion Kaminari, mientras enfrentan colaboraciones, transmisiones caóticas y relaciones personales, con un toque de humor subido de tono y referencias a la cultura otaku.