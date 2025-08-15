México

Brigada Nocturna CDMX: de qué trata esta jornada de trabajo en la alcaldía Cuauhtémoc

Alessandra Rojo de la Vega, edil de la demarcación, participó en el arranque de este proyecto local

Por Omar Martínez

En la alcaldía Cuauhtémoc arrancó
En la alcaldía Cuauhtémoc arrancó el programa Brigada Nocturna. Crédito: X/@AlessandraRdlv

Brigada Nocturna es un proyecto que empezó en la alcaldía Cuauhtémoc, de acuerdo con información de la alcaldesa de la demarcación de la Ciudad de México, Alessandra Rojo de la Vega.

Por medio de sus redes sociales oficiales, compartió fotografías donde se muestra a la edil junto a diversos trabajadores en calles de la demarcación.

De acuerdo con la información proporcionada, este proyecto de Brigada Nocturna arrancó el pasado miércoles 13 de agosto en la alcaldía Cuauhtémoc.

Como su nombre lo dice, los trabajos correspondientes se llevan a cabo en la noche. En el primer día de arranque estuvo presente la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega.


Alessandra Rojo de la Vega asistió al arranque de este proyecto local. Foto: X/@AlessandraRdlv.

El proyecto consiste en que un equipo durante la noche repara lámparas, elimina basureros clandestinos, supervisa comercios, entre otras actividades más.

Cabe destacar que Brigada Nocturna solamente se lleva a cabo en la alcaldía Cuauhtémoc, ya que es un proyecto de la demarcación.

“Hoy arrancamos la Brigada Nocturna: un equipo que de noche repara lámparas, elimina basureros clandestinos, supervisa comercios y protege la vida nocturna”, compartió la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, a través de sus redes sociales oficiales.

El equipo durante la noche
El equipo durante la noche repara lámparas, elimina basureros clandestinos, supervisa comercios y protege la vida nocturna. Foto: X/@AlessandraRdlv.

“La Brigada Nocturna es una estrategia integral. Un mensaje claro: Cuauhtémoc no duerme. Cuauhtémoc trabaja 24/7. Estamos aquí para escucharlos, para actuar y para solucionar”, enfatizó la edil de la alcaldía de la Ciudad de México.

¿Qué son las brigadas nocturnas y para qué sirven?

Una brigada nocturna es un equipo conformado por personal de diferentes dependencias que realiza tareas específicas durante la noche en espacios públicos.

Su función principal es atender emergencias, realizar labores de vigilancia, reparación urbana y dar respuesta a situaciones que no pueden esperar al horario diurno.

En la Ciudad de México, estas brigadas impactan en áreas como seguridad, servicios urbanos, protección civil y atención vial, priorizando zonas con mayor actividad nocturna.

La Brigada Nocturna es una
La Brigada Nocturna es una estrategia integral, mencionó Alessandra Rojo de la Vega. Foto: X/@AlessandraRdlv.

La operación de estas brigadas permite reparar luminarias, baches y fugas de agua, así como apoyar en incidentes de tránsito y salvaguardar a la población en situaciones de riesgo.

Para la administración local, el modelo de brigadas nocturnas busca optimizar recursos y ofrecer soluciones inmediatas ante emergencias que se presentan fuera del horario habitual.

En la Ciudad de México, la presencia de estas brigadas facilita la movilidad nocturna, fortalece la seguridad urbana y mejora la percepción de protección en corredores importantes, zonas comerciales y de esparcimiento.

Además, contribuye a que servicios básicos funcionen permanentemente, elevando la calidad de vida de habitantes y visitantes que circulan durante la noche.
















