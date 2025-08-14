Procesan a cuatro integrantes del Grupo Sombra vinculados al asesinato de la maestra Irma Hernández en Veracruz

Irma Hernández Cruz, maestra jubilada y taxista en Álamo, fue secuestrada y asesinada presuntamente por integrantes de la Mafia Veracruzana. (Anayeli Tapia/Infobae)

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) informó que los cuatro detenidos por el secuestro y asesinato de la maestra jubilada Irma Hernández Cruz fueron vinculados a proceso por su presunta participación en los hechos.

Este miércoles fueron vinculados a proceso Víctor Manuel “N”, Jeana Paola “N”, Octavio “N” y José Eduardo “N” por ser presuntos responsables del delito de secuestro agravado de la maestra, ocurrido en el municipio de Álamo el pasado 18 de julio.

Como parte del proceso, el juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en contra de los tres hombres y la mujer.

La detención de Víctor Manuel “N” y José Eduardo “N” se efectuó el pasado 25 de julio durante un operativo en el municipio de Cerro Azul. Ambos son identificados como presuntos integrantes del Grupo Sombra, grupo delictivo perteneciente al Cártel de la Mafia Veracruzana.

Durante la acción fueron asegurados vehículos, armas de fuego, cartuchos balísticos, un arma blanca, teléfonos celulares, dinero en efectivo, probable marihuana y una sustancia similar al cristal.

En tanto, Jeana Paola “N”, también acusada de presuntamente pertenecer a la misma célula delictiva, fue captura en un segundo operativo por su posible participación en la privación de la libertad de Irma Hernández.

En la acción le fueron aseguradas un arma de fuego, una libreta con lista de cobro de piso, bolsas pequeñas con presunta marihuana, cartuchos balísticos, una maleta tipo mariconera y una camioneta con placas de circulación del estado de Tamaulipas.

FGE asegura que la maestra murió por tortura

El pasado 11 de agosto, la titular de la Fiscalía Estatal, Verónica Hernández Giadans, aseguró que Irma Hernández murió por tortura, esto luego de que la gobernadora Rocío Nahle adelantara que la autopsia refería que se trató de un paro cardíaco derivado de la violencia que sufrió.

Durante una conferencia de prensa, Nahle presentó a José Eduardo Márquez Nava como el médico legisla responsable de recibir el cuerpo, por lo que presentó el informe de la necropsia de la también taxista.

“Con los datos que obtuvimos en el análisis externo pudimos observar múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo, y en el análisis interno pudimos observar, con la apertura de las cavidades, que las lesiones y alteraciones se centraban en el corazón, no se encontraban en cráneo, abdomen... de manera externa sí“, explicó.

Irma Hernández Cruz fue secuestrada por un grupo de hombres armados en la calle Sor Juana Inés de la Cruz del municipio de Álamo, cerca del sitio de taxis de la ruta Estero del Ídolo.

Dos días después, fue difundido un video en redes sociales en el que se mostraba a la profesora arrodillada y maniatada mientras un grupo de hombres armados la rodeaba.

En el material la maestra transmitió un mensaje en el que advertía a sus colegas taxistas que correrían la misma suerte si no pagan la cuota exigida por los criminales.