México

Maestra secuestrada en Veracruz murió por tortura, asegura FGE: hay imputados por secuestro agravado

La fiscal del estado también comentó que hubo otros detenidos en la zona norte

Por Luis Contreras

Irma Hernández Cruz, de 62
Irma Hernández Cruz, de 62 años, fue interceptada por un grupo armado cuando conducía un taxi; familiares y autoridades intensifican búsqueda sin avances hasta ahora. (X/@HugoGallardoSG)

Durante una conferencia de prensa de la Fiscalía General del Estado de (FGE) Veracruz, la titular de la institución, Verónica Hernández Giadans, aseguró que la maestra Irma Hernández, quien fue secuestrada por un grupo de sujetos armados y apareció en un video, murió por tortura.

En un video compartido por la fiscal de Veracruz se puede ver que la imputación contra cuatro personas y quienes serían los responsables de la tortura y violencia durante el secuestro, acciones que derivaron en la muerte de la maestra, quien también era taxista.

La funcionaria comentó sobre el caso: “llevamos avances considerables, ha habido otros detenidos en la zona norte que están siendo investigados por su presunta participación en el caso de la maestra Irma”.

"Llevamos avances considerables", aseguró la fiscal de Veracruz Crédito: FGE Verecruz

Octavio “N”, Jeana Paola “N”, Víctor Manuel “N” y José Manuel “N” son las personas capturadas y quienes actualmente están bajo la medida de prisión preventiva oficiosa. Las autoridades estatales continúan con la investigación de otros posibles partícipes en las acciones contra Irma.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

