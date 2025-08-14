Líderes de alto rango de Cárteles Unidos ya están en la mira de EEUU: estas son las millonarias recompensas

El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha establecido una serie de recompensas para cinco altos perfiles y líderes de Cárteles Unidos de México, los cuales integran diversas células locales que han mantenido el control criminal de regiones como Tierra Caliente y el propio estado de Michoacán en su “guerra” contra otros rivales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Al respecto, dicha institución, a través del Programa de Recompensas de Narcóticos (NRP en inglés), sancionó o los siguientes capos mexicanos:
- Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo”
- Nicolás Sierra Santana, alias “El Gordo”
- Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho”
- Luis Enrique Barragán Chávez, alias “R5”, “Wicho”, “Güicho”
- Edgar Orozco Cabadas, también conocido como “El Kamoni”
Información en desarrollo...
