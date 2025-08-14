Líderes de alto rango de Cárteles Unidos ya están en la mira de EEUU: estas son las millonarias recompensas

Juan José Farías, el "Abuelo" (izquierda) mantiene una lucha encarnizada con las huestes de Nemesio Oseguera Cervantes (derecha), líder del CJNG (Foto: Infobae México)

El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha establecido una serie de recompensas para cinco altos perfiles y líderes de Cárteles Unidos de México, los cuales integran diversas células locales que han mantenido el control criminal de regiones como Tierra Caliente y el propio estado de Michoacán en su “guerra” contra otros rivales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Al respecto, dicha institución, a través del Programa de Recompensas de Narcóticos (NRP en inglés), sancionó o los siguientes capos mexicanos:

Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo”

Nicolás Sierra Santana, alias “El Gordo”

Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho”

Luis Enrique Barragán Chávez, alias “R5”, “Wicho”, “Güicho”

Edgar Orozco Cabadas, también conocido como “El Kamoni”

Información en desarrollo...