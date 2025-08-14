México

Líderes de alto rango de Cárteles Unidos ya están en la mira de EEUU: estas son las millonarias recompensas

El Departamento de Estado ha ingresado a cinco altos perfiles de organizaciones criminales que han mantenido el control criminales de la región de Tierra Caliente y el estado de Michoacán

Por Diego Mendoza López

Guardar
Juan José Farías, el "Abuelo"
Juan José Farías, el "Abuelo" (izquierda) mantiene una lucha encarnizada con las huestes de Nemesio Oseguera Cervantes (derecha), líder del CJNG (Foto: Infobae México)

El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha establecido una serie de recompensas para cinco altos perfiles y líderes de Cárteles Unidos de México, los cuales integran diversas células locales que han mantenido el control criminal de regiones como Tierra Caliente y el propio estado de Michoacán en su “guerra” contra otros rivales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Al respecto, dicha institución, a través del Programa de Recompensas de Narcóticos (NRP en inglés), sancionó o los siguientes capos mexicanos:

  • Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo”
  • Nicolás Sierra Santana, alias “El Gordo”
  • Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho”
  • Luis Enrique Barragán Chávez, alias “R5”, “Wicho”, “Güicho”
  • Edgar Orozco Cabadas, también conocido como “El Kamoni”

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Cárteles UnidosEl Abuelo FaríasCJNGDepartamento de EstadoPrograma de Recompensas de NarcóticosTierra CalienteMichoacánEEUUNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

¿Tienes preparatoria? El INE tiene un vacante con un sueldo de 9 mil pesos

INE abre vacante para fortalecer el registro electoral, checa los requisitos

¿Tienes preparatoria? El INE tiene

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana este 14 de agosto

A través de las tres garitas que se ubican en el municipio fronterizo se puede cruzar de forma terrestre a territorio estadounidense, particularmente a San Diego, California

Cuál es el tiempo de

Sujeto asesina a machetazos a su hijo de 9 años en Guanajuato, estaba bajo los efectos del alcohol

La tragedia generó conmoción en la comunidad, vecinos piden justicia por el pequeño quien pagó el descontrol de su padre

Sujeto asesina a machetazos a

¿Quiénes son los testigos, periodistas y expertos que aparecen en la serie ‘Marcial Maciel: el lobo de Dios’?

El documental se estrenó este 14 de agosto a través de HBO Max

¿Quiénes son los testigos, periodistas

Acusan a Taylor Swift de plagiar a la actriz mexicana Dolores del Río por la portada de ‘The Life of a Showgirl’

La revelación de la portada oficial del nuevo disco de la cantante estadounidense ha generado revuelo en redes con comparaciones hacia la estrella del Cine de Oro

Acusan a Taylor Swift de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae en CDMX “El Chaparro”,

Cae en CDMX “El Chaparro”, presunto líder de célula “H1A1″ perteneciente a La Nueva Familia Michoacana

Quién es la joya de la corona del CJNG en las mega entregas de 2025: de los lujos en prisión a la corte en EEUU

“Cuidarme también es Buscarte”: presentan proyecto de autocuidado para personas buscadoras en Chihuahua

Denuncian presunta corrupción en Ecatepec vinculada a gaseras clandestinas

¿Cómo suena la voz de Iván Archivaldo Guzmán? Este es el corrido de Panchito Arredondo que lo revela

ENTRETENIMIENTO

¿Quiénes son los testigos, periodistas

¿Quiénes son los testigos, periodistas y expertos que aparecen en la serie ‘Marcial Maciel: el lobo de Dios’?

Acusan a Taylor Swift de plagiar a la actriz mexicana Dolores del Río por la portada de ‘The Life of a Showgirl’

“Por el bien de mi hija”: Nodal revela si peleará por la custodia de Inti para que viva con él y Ángela Aguilar

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 14 de agosto: Facundo cree que no ganará el reality y destapa a sus gallos

Christian Nodal y Cazzu: este era el plan que tenían para desmentir rumores tras su ruptura

DEPORTES

Ricardo Peláez critica la trayectoria

Ricardo Peláez critica la trayectoria de JJ Macías y su posible llegada a Pumas: “Se cree más de lo que es”

Jesús Dueñas exhibe falsificación de contrato por parte de Juárez FC, recibirá millonaria indemnización

Alana Flores calla a Faitelson en vivo después de compararla con ‘Canelo’ Álvarez: “Cómo te encanta hablar de otros por hablar”

¿Qué tan cerca está el debut de Aaron Ramsey con Pumas?

Canelo Álvarez revela qué hará diferente para su pelea ante Terence Crawford: “Sacaré todo de mí”