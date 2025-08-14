México

La Casa de los Famosos México 2025: quiénes son los nominados de la tercera semana

En la dinámica de votación continúa la tensión entre el cuarto Noche y Día y en la placa suben por primera vez 6 celebridades

Por Cinthia Salvador

En la dinámica de votación
En la dinámica de votación continúa la tensión entre el cuarto Noche y Día y la placa se inclinó una vez mas hacia uno de los equipos. (Captura de pantalla)

La noche del miércoles 13 de agosto marcó un nuevo capítulo en La Casa de los Famosos México 3 con la tercera ronda de nominaciones, una jornada definida por la tensión creciente entre los participantes. El ambiente en la residencia reflejó el peso de las recientes confrontaciones y el efecto que los videos de “el cine” ejercieron en la toma de decisiones, lo que alteró las dinámicas internas y modificó alianzas establecidas.

Esta modalidad generó rupturas y nuevas alianzas dentro de las habitaciones, modificando el mapa de afinidades mientras se aproxima la próxima gala de eliminación. La proyección de dichos videoclips expuso desacuerdos, provocando que la mayoría basara su elección en los episodios polémicos proyectados en pantalla.

Durante la sesión en el confesionario, cada celebridad expresó sus votos asignando dos puntos al competidor que percibe como una amenaza o con quien sostiene diferencias recientes.

Elaine Haro declaró que no
Elaine Haro declaró que no pensaba nominar mujeres. (Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

A diferencia de semanas anteriores, la estrategia de nominación alcanzó un punto álgido al emplear el máximo puntaje permitido, lo que volvió la definición de la lista más impredecible. La presión por permanecer y competir por el premio de 4 millones de pesos llevó a los habitantes a priorizar su supervivencia.

Un elemento distintivo de esta semana es el beneficio que conserva Mariana Botas, habilitada para nominar a un participante con tres puntos de golpe único. Esta ventaja podría alterar la configuración de nominados sobre el cierre de la jornada y determinar nuevos escenarios de rivalidad en la contienda.

Así fueron distribuidos los puntos por cada uno de los famosos:

Facundo: 2 puntos a Aarón Mercury y 1 punto a Alexis Ayala

Ninel Conde: 2 puntos a Mar Contreras y 1 punto a Alexis Ayala

Mariana Botas: 2 puntos a Mar Contreras

Shiky: 2 puntos a Alexis Ayala y 1 punto a Mar Contreras

Elaine Haro: 2 puntos a Guana y 1 punto a Alexis Ayala

Priscila Valverde: 2 puntos a Alexis Ayala y 1 punto a El Guana

Aldo De Nigris: 2 puntos a Facundo y 1 Priscila

Dalilah Polanco: 2 puntos a Alexis Ayala y 1 punto a Mar Contreras

Mar Contreras: 2 puntos a Mariana Botas y 1 a Ninel Conde

Abelito: 2 puntos a Mariana Botas y 1 a Ninel Conde

Aaron Mercury: 2 puntos a Facundo 1 punto a Priscila

Alexis Ayala: 2 puntos a Facundo y 1 punto a Ninel Conde

Guana: 2 puntos a Facundo y 1 a Shiky

(Captura de pantalla YouTube)
(Captura de pantalla YouTube)

Nominados del 6 de agosto en “La Casa de los Famosos México 3″

El próximo domingo 17 de agosto se anunciará al tercer eliminado de La Casa de los Famosos México 3, según los resultados de las votaciones de esta semana.

  • Alexis Ayala nominado con 9 puntos.
  • Facundo nominada con 8 puntos.
  • Mar Contreras nominado con 7 puntos.
  • Mariana Botas nominada con 4 puntos.
  • Guana nominada con 3 puntos.
  • Ninel Conde nominada con 3 puntos.

