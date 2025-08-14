México

¿Cuál es el mejor remedio casero para el estreñimiento de acuerdo a la IA?

Un fruto seco con beneficios comprobados mejora la digestión y promueve hábitos saludables, según análisis de una Inteligencia Artificial

Por Gerardo Lezama

La Inteligencia Artificial de Microsoft
La Inteligencia Artificial de Microsoft recomienda las ciruelas pasas como remedio natural para el estreñimiento. (Freepik)

La Inteligencia Artificial de Microsoft, conocida como Copilot, ha identificado a las ciruelas pasas como el mejor remedio natural para aliviar el estreñimiento.

Su recomendación no es casual: este fruto seco contiene altos niveles de fibra y sorbitol, un azúcar con efecto laxante suave que estimula el tránsito intestinal sin generar irritación.

Diversos estudios clínicos respaldan su eficacia, posicionándolas como una alternativa segura y accesible frente a otros tratamientos.

El estreñimiento es una condición común que afecta a millones de personas en México y el mundo. Se caracteriza por evacuaciones infrecuentes, heces duras o sensación de evacuación incompleta.

Según especialistas, sus causas pueden ser múltiples: desde una dieta baja en fibra y líquidos, hasta el sedentarismo, el estrés o el uso prolongado de ciertos medicamentos. En algunos casos, también puede estar relacionado con enfermedades digestivas o trastornos hormonales.

El alto contenido de fibra
El alto contenido de fibra y sorbitol en las ciruelas pasas las convierte en una opción eficaz y segura.

Copilot señala que, aunque las ciruelas pasas son una excelente opción para aliviar síntomas ocasionales, lo más importante es adoptar hábitos que prevengan el estreñimiento de forma sostenida. Entre las recomendaciones clave están:

  • Incrementar el consumo de fibra: frutas, verduras, legumbres y cereales integrales ayudan a dar volumen y suavidad a las heces.
  • Mantenerse hidratado: tomar al menos dos litros de agua al día facilita el tránsito intestinal.
  • Realizar actividad física: caminar, nadar o practicar yoga estimula el movimiento natural del colon.
  • Establecer una rutina de evacuación: ir al baño a la misma hora cada día, sin ignorar el reflejo de evacuación.
  • Evitar el uso excesivo de laxantes: su abuso puede generar dependencia y empeorar el problema a largo plazo.
Copilot aconseja hábitos saludables como
Copilot aconseja hábitos saludables como el consumo de fibra, hidratación y ejercicio para prevenir el estreñimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Inteligencia Artificial también advierte que, si el estreñimiento persiste por más de una semana, se acompaña de dolor abdominal, sangrado o pérdida de peso, es fundamental acudir con un médico.

El diagnóstico profesional permite descartar causas graves y establecer un tratamiento adecuado, que puede incluir estudios clínicos, ajustes en la dieta o medicamentos específicos.

Además, Copilot destaca que el bienestar digestivo no solo mejora la salud física, sino también el estado de ánimo, la energía y la calidad de vida.

Las ciruelas pasas destacan como
Las ciruelas pasas destacan como alternativa accesible frente a otros tratamientos para el estreñimiento. (agraria.pe)

Una digestión adecuada permite al cuerpo absorber mejor los nutrientes, fortalecer el sistema inmunológico y mantener el equilibrio hormonal.

En tiempos donde la tecnología ofrece soluciones cada vez más personalizadas, Copilot se posiciona como un aliado informativo que traduce evidencia científica en consejos prácticos.

Sin embargo, recalca que ningún algoritmo sustituye la atención médica directa. Las ciruelas pasas pueden ser un primer paso, pero la salud intestinal requiere un enfoque integral y supervisado.

