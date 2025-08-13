Sheinbaum anuncia plataforma en línea para acceder a cursos gratuitos de universidades públicas

Sheinbaum informó que esta plataforma estará disponible para toda la población (Presidencia)

Durante la conferencia matutina de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que próximamente presentarán un proyecto enfocado en ofrecer cursos gratuitos para cualquier persona interesada, sin importar su perfil académico o profesional.

“Vamos a presentar muy pronto un proyecto que es una plataforma muy grande donde van a participar todas las instituciones académicas públicas para que cualuquier persona pueda llevar un curso a distancia de lo que quiera”, mencionó la presidenta.

La plataforma contará con la participación activa de académicos de universidades públicas y tecnológicos.

La presidenta ejemplificó los posibles cursos que estarán disponibles: “¿Quieres saber de inteligencia artificial? Pues te conectas ahí y te van a explicar qué es inteligencia artificial o como acceder a lo que hoy está disponible o si quieres aprender náhuatl, va a haber un curso de náhuatl", agregó.

Sheinbaum destacó que esta plataforma es parte de un proyecto grande que su gobierno está desarrollando.

Además, la presidenta señaló que muchos jóvenes, al terminar la preparatoria, siguen eligiendo carreras tradicionales como Derecho o Contaduría.

“Quizá porque no tienen la idea de lo que significaría estudiar matemáticas o física o ciencias de la computación”, señaló la mandataria.

“Está bien que un jóven quiera ser abogado, perp que también tenga el sentido de que quiera ser matemático o físico o quiera estudiar ciencias de la computación o filosofia... otras carreras en donde encuentre un espacio laboral y que estén vinculados con estos grandes proyectos de desarrollo del país”, agregó.