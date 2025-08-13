México

Sheinbaum anuncia plataforma en línea para acceder a cursos gratuitos de universidades públicas

La plataforma ofrecerá cursos en línea en diversas áreas de forma gratuita

Por Aura Reyna

Guardar
Sheinbaum informó que esta plataforma
Sheinbaum informó que esta plataforma estará disponible para toda la población (Presidencia)

Durante la conferencia matutina de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que próximamente presentarán un proyecto enfocado en ofrecer cursos gratuitos para cualquier persona interesada, sin importar su perfil académico o profesional.

“Vamos a presentar muy pronto un proyecto que es una plataforma muy grande donde van a participar todas las instituciones académicas públicas para que cualuquier persona pueda llevar un curso a distancia de lo que quiera”, mencionó la presidenta.

La plataforma contará con la participación activa de académicos de universidades públicas y tecnológicos.

La presidenta ejemplificó los posibles cursos que estarán disponibles: “¿Quieres saber de inteligencia artificial? Pues te conectas ahí y te van a explicar qué es inteligencia artificial o como acceder a lo que hoy está disponible o si quieres aprender náhuatl, va a haber un curso de náhuatl", agregó.

Sheinbaum destacó que esta plataforma es parte de un proyecto grande que su gobierno está desarrollando.

Además, la presidenta señaló que muchos jóvenes, al terminar la preparatoria, siguen eligiendo carreras tradicionales como Derecho o Contaduría.

“Quizá porque no tienen la idea de lo que significaría estudiar matemáticas o física o ciencias de la computación”, señaló la mandataria.

“Está bien que un jóven quiera ser abogado, perp que también tenga el sentido de que quiera ser matemático o físico o quiera estudiar ciencias de la computación o filosofia... otras carreras en donde encuentre un espacio laboral y que estén vinculados con estos grandes proyectos de desarrollo del país”, agregó.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumMañaneraCursos gratuitosUniversidades públicasmexico-noticias

Más Noticias

Más de 38 millones de mexicanos viven en pobreza, revela el INEGI: estos son los estados más afectados

El instituto indicó que hubo una ligera disminución en la pobreza multidimensional y la extrema entre el 2022 y el 2024

Más de 38 millones de

¿México avanza en prevención de desastres naturales? Sheinbaum alista proyecto para alertar sobre lluvias intensas en CDMX

La presidenta anunció que impulsará un proyecto meteorológico nacional con respaldo de investigadores para reforzar la prevención ante fenómenos climáticos

¿México avanza en prevención de

Cinépolis añade los ‘Tacos de Canasta’ a su dulcería y desata polémica en redes sociales

La iniciativa forma parte del estreno de ‘Mirreyes vs Godínez Las Vegas’, la cual llega a los cines el 14 de agosto

Cinépolis añade los ‘Tacos de

Acusan discriminación en Metro CDMX, viralizan video donde policía niega acceso a usuaria trans

Estas acciones dividieron opiniones en redes sociales entre los que apoyaron la decisión y quienes condenaron los actos

Acusan discriminación en Metro CDMX,

La antigua conversación en casa de Adal Ramones que nadie olvidará y por la que ‘Otro Rollo’ revivirá en pleno 2026

‘Enrollados’ es el nuevo nombre que encabeza el proyecto que incluye al elenco original

La antigua conversación en casa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cuáles son las empresas ligadas

Cuáles son las empresas ligadas al huachicol y tiempos compartidos vinculadas al CJNG sancionadas por EEUU

Empresario acusado por EEUU de sobornar a Pemex tendría vínculos con el Cártel de Los Zetas, según Guacamaya Leaks

Presumía lazos con crimen organizado, detienen a falso sacerdote colombiano en Guadalajara por presunto abuso sexual a menor

EEUU sanciona a miembros del CJNG y empresas ligadas a huachicol y fraudes turísticos en Puerto Vallarta

EEUU destacó entrenamiento a policías que detuvieron a 27 integrantes del CJNG en Aguascalientes

ENTRETENIMIENTO

La antigua conversación en casa

La antigua conversación en casa de Adal Ramones que nadie olvidará y por la que ‘Otro Rollo’ revivirá en pleno 2025

Adela Micha publica adelanto de su entrevista con Christian Nodal: esto dijo de Belinda, Cazzu y Ángela Aguilar

Adrián Di Monte responde a las críticas en La Casa de los Famosos México 3: “Las fricciones son parte del juego” | Entrevista

Conductores de ‘Sale el Sol’ relacionan polémica de Cazzu en librería con Nodal: “¿La habrán contactado sus abogados?"

Conductores de ‘Hoy’ se amarran una mano por el ‘Día Internacional de la Zurdera’

DEPORTES

Así serán las peleas preliminares

Así serán las peleas preliminares para la cartelera de ‘Canelo’ vs Crawford en Las Vegas

Andrés Vaca da a entender que si recibió sanción por criticar al América: “No puedo decir nada porque me castigan”

Tuca Ferretti llama ‘bruto’ a Alan Pulido tras pésima actuación con Chivas: “No puede meter un penal”

“Está horrible”: Usuarios critican supuesto nuevo uniforme de México para el Mundial 2026

“Indio, feo, naco”: Adrián Di Monte expone los insultos que desencadenaron la salida de porteros en Pumas