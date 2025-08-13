‘Marcial Maciel, El Lobo de Dios’: así se hizo la serie de Max sobre uno de los casos más polémicos de México

(Cortesía Max)

“Lo importante de estos proyectos es que generen conversación y que generen conciencia”, afirmó Sebastián Gamba, productor de la serie de HBO Max Marcial Maciel: El Lobo de Dios, en una charla con Infobae México durante la promoción del estreno.

El proyecto busca reflejar la complejidad de una de las historias más investigadas y controversiales en torno a la figura de Maciel y los testimonios de las víctimas. La producción, realizada durante casi cuatro años, propone una narrativa coral que explora las distintas dimensiones del personaje y su impacto en la sociedad.

¿Cómo se abordó la serie?

El atractivo de una historia compleja y ampliamente investigada fue fundamental para involucrar a Sebastián Gamba en la realización de la serie documental.

Según relató el productor, “siempre uno tiene atracción por las historias complejas”.

Además, destacó que el hecho de que la vida de Marcial Maciel haya sido objeto de múltiples investigaciones permitió “construir una narrativa con muchas voces, que permitía mostrar la amplitud y la complejidad de Maciel”.

(Cortesía Max)

Gamba señaló que el equipo comenzó a trabajar en el proyecto hace más de siete años y dedicaron casi cuatro al desarrollo del documental.

Explicó que el gran desafío estuvo en “sumar todas esas voces en una narrativa que permita mostrar las mil caras de este monstruo”.

La construcción de esta visión coral incluyó no sólo los testimonios de exlegionarios que sufrieron abusos y emprendieron una larga lucha desde los años 90, sino también el trabajo de numerosos periodistas y especialistas de varios países.

Entre los investigadores mencionó a Raúl Olmos, quien estudió la creación del imperio financiero de Maciel, e Idoia Sota, que reconstruyó la historia del matrimonio secreto de Maciel en España.

Emiliano Ruiz Parra profundizó en los problemas de adicción del protagonista, mientras que nombres como Fernando González, Jason Berry en Estados Unidos y Carmen Aristegui aportaron dimensiones diversas al relato.

(Cortesía Max)

Según Gamba, el objetivo fue permitir que el espectador comprenda la inmensa complejidad de Maciel, un “hombre de mil rostros”.

Uno de los puntos cruciales durante la realización de la serie fue el enfoque ético en el tratamiento de temas sensibles, especialmente los relacionados con los abusos sexuales y las experiencias de las víctimas.

Gamba señaló que el director, Matías Gueilburt, dedicó mucho esfuerzo en definir cómo abordar la cuestión de los abusos y cómo construir la narrativa “a partir, por supuesto, de las voces de las propias víctimas”.

Resaltó que la serie fue elaborada con sumo cuidado, equilibrando el impacto de las historias con el respeto hacia quienes las vivieron.

“Esa atrocidad, la imagen de ese niño que entra a esa enfermería donde lo está esperando Maciel y se cierra la puerta, ya lo dice todo, no necesitas ver más nada”, expresó el productor sobre la potencia de algunos testimonios y escenas.

(Cortesía Max)

Insistió en que los relatos de las víctimas resultan tan fuertes y han sido sostenidos durante tantos años, que el equipo supo encontrar el equilibrio necesario para mostrar la gravedad de los hechos “sin caer en golpes bajos”.

Para Gamba, el largo periodo de trabajo fue clave para lograr este enfoque responsable: “Trabajar durante tanto tiempo en el proyecto permite encontrar un equilibrio para poder mostrar la atrocidad sin caer en la victimización”.

Así, el equipo priorizó la integridad y la dignidad de los y las protagonistas, siendo fieles a las voces y expectativas de quienes decidieron compartir su historia.

¿Qué se busca proyectar con la serie?

La serie documental no busca provocar una reacción o cambio específico, según aclaró Gamba.

Al referirse al impacto deseado en la audiencia, explicó que el objetivo principal reside en generar conciencia y conversación alrededor de la figura de Marcial Maciel y los crímenes cometidos.

“No tenemos alguna expectativa de que suceda algo en particular”, detalló el productor, resaltando que lo verdaderamente relevante es que estos relatos motiven el debate social y la reflexión.

Gamba fue contundente al afirmar: “Lo importante de estas historias es que generen conciencia y generen una conversación para intentar evitar que estas cosas sucedan o por lo menos que haya más mecanismos de defensa”.

Reconoció que fenómenos de este tipo pueden volver a ocurrir, pero enfatizó el papel de las narrativas colectivas en la construcción de herramientas para enfrentar la impunidad. Para la producción y el equipo detrás de la docuserie, dar voz a quienes llevan años exigiendo justicia es, en sí mismo, un acto de memoria y responsabilidad social.

¿Cuándo se estrena la serie y dónde ver?

Marcial Maciel: el lobo de Dios se estrenará el próximo 14 de agosto de HBO Max.