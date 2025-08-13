México

“Lamento profundamente la desaparición de la Primera Sala”, dice Margarita Ríos Farjat al finalizar la última sesión en la SCJN

Antes de que la ministra Loretta Ortiz Ahlf, presidenta de dicha sala clausurara los trabajos en el recinto, cada ministro ofreció unas palabras de despedida

Por Jaqueline Viedma

Guardar
Primera Sala culminó su última
Primera Sala culminó su última sesión en la SCJN, ministros y ministras se despiden.

Este 13 de agosto de 2025, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) sesionó por última vez, tras estar en funciones desde 1995, sin embargo, debido a la Reforma Judicial aprobada en 2024, el próximo 31 de agosto esta sala llegará a su extinción, las y los nuevos ministros entrarán en funciones el lunes 1 de septiembre de este año.

Entre colaboradores de la Sala, aplausos, palabras de despedida, asuntos resueltos y otros que quedaron pendientes, los ministros Loretta Ortiz Ahlf, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ana Margarita Ríos Farjat, Juan González Alcántara Carrancá y Alfredo Gutiérrez, culminaron la sesión.

Previo a la clausura de esta sesión, la ministra Loretta Ortiz, presidenta de la sala, dio la palabra a cada uno de sus compañeros para que emitieran un mensaje final de manera individual.

El primero en tomar la palabra fue Jorge Mario Pardo Rebolledo, sus palabras incluyeron agradecimiento hacia quienes integran la Sala, así como al personal técnico: “me despido diciendo que, a pesar de los infundios y las calumnias, nos retiramos algunos de nosotros con la dignidad y la vocación intacta”.

Por su parte, ante la eminente desaparición de las salas de la SCJN, Juan Luis González Alcántara Carrancá, por lo que dijo que espera que “perduren los ecos de las jurisprudencias que de aquí emanaron”. Parafraseando al fallecido cantante argentino Gustavo Cerati, mencionó: “gracias totales a todos ustedes”.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

SCJNPrimera SalaMargarita Ríos FarjatLoretta Ortiz AhlfJorge Pardo RebolledoJuan Luis González Alcántara CarrancáAlfredo Gutiérrez Ortiz MenaReforma JudicialHugo Aguilar OrtizPoder JudicialElección Judicialmexico-noticias

Más Noticias

¿Se te empañan los parabrisas cuando llueve? Este truco casero puede ayudarte a evitarlo

Una técnica sencilla ayuda a mejorar la visibilidad en días húmedos

¿Se te empañan los parabrisas

Pensión Mujeres Bienestar 2025: ¿Cuánto tiempo falta parta el próximo pago?

El programa entrega un apoyo bimestral de 3 mil pesos

Pensión Mujeres Bienestar 2025: ¿Cuánto

Metro CDMX y Metrobús hoy 13 de agosto: marcha lenta de trenes en cinco líneas del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

Galilea Montijo se sincera sobre la salida de Adrián Di Monte de La Casa de los Famosos 3: “Juré que te quedabas”

El actor se convirtió en el segundo eliminado del reality show 24/7 de Televisa

Galilea Montijo se sincera sobre

Mi Beca para Empezar 2025: el bloqueo masivo de tarjetas será para esta lista de estudiantes

Esta acción fue realizada por el Gobierno de la Ciudad de México antes del pago anual del apoyo de útiles escolares y uniformes

Mi Beca para Empezar 2025:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Jefes de seguridad de los

Jefes de seguridad de los Chapitos y proveedor de fentanilo del Cártel de Sinaloa comparecen en Manhattan, EEUU

Piloto de Los Chapitos entregado a EEUU no participó en la entrega de El Mayo, afirma Harfuch

Así operaban para extorsionar y delinquir dentro de los penales los 26 narcos entregados a EEUU

DEA celebra traslado de 26 narcos mexicanos a la justicia de EEUU, pero enfatiza “golpe” al CJNG y “El Cuini”

Detienen a excandidato del PT vinculado a caso Ayotzinapa por presunta delincuencia organizada

ENTRETENIMIENTO

Galilea Montijo se sincera sobre

Galilea Montijo se sincera sobre la salida de Adrián Di Monte de La Casa de los Famosos 3: “Juré que te quedabas”

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Facundo rompe su alianza con el Cuarto Día y revela lealtad a Noche

Christian Nodal pide perdón a Cazzu por su relación con Ángela Aguilar: “Me mega enamoré”

Manuel Turizo sorprende a Wendy Guevara con un ramo ‘buchón’ de rosas: “Felicidades reina”

Arturo Carmona manda mensaje a Alicia Villarreal tras su divorcio con Cruz Martínez: “No soy su enemigo”

DEPORTES

Chris Algieri revela su análisis

Chris Algieri revela su análisis de la pelea Canelo Álvarez contra Terence Crawford: “Hay mucho en juego”

A qué equipo de la Liga MX podría llegar JJ Macias

Quién es Dagoberto Espinoza, la joven promesa que destaca en el Club América

En qué equipo va a dirigir Rafa Puente Jr.

Martín Anselmi sorprende al calificar con amor su paso con Cruz Azul: “Es esa primera novia de la que te enamoras”