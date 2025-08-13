México

Familiares del niño Fernando señalan intento de coacción, su defensa legal seguirá a cargo de Fabiola Villa

La abogada denunció que en el caso hay falta de transparencia, posibles intereses políticos y una mala praxis

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Revelan causa de muerte
Revelan causa de muerte de Fernando, niño de cinco años en el Edomex. (Redes sociales)

El caso del niño Fernando ha despertado numerosos señalamientos sobre la eficiencia de las instancias de seguridad y de impartición de justicia en el Estado de México. Tras los hechos, la familia ha buscado asesoramiento legal, sin embargo, denuncian coacción, amenazas y otras irregularidades.

El menor fue encontrado sin vida, luego de ser secuestrado, en el domicilio de sus captores, versiones de la familia destacan que hubo omisión por parte de las autoridades al momento de que su mamá, quien tiene una discapacidad, acudiera a denunciar.

Recientemente se dio a conocer que Noemí, madre del menor, padece trastorno verbal del desarrollo, lo que le dificulta la comunicación pero también la hace vulnerable a la manipulación. De acuerdo a sus familiares, relatan que esta puede ser la razón por la que habría cambiado de defensor, el día de ayer.

La noticia de que la abogada Fabiola Villa ya no estaría al frente de la representación de la familia se dio a conocer el día de ayer, y posteriormente corroborada por ella. Sin embargo, Alfredo Raúl Gómez, tío del niño Fernando, declaró que hubo intimidación y manipulación.

Relató que el apoyo que recibió por parte de las autoridades incluía el transporte hacia las instalaciones donde se realizarían las audiencias, sin embargo, Gómez señaló que los policías habrían separado a la madre para poder hablar con ella y convencerla de cambiar de representante legal.

Ante esa posibilidad, la familia extendida del menor indicó que Fabiola Villa retomará el caso. El caso sigue generando indignación ya que aseguran que ha habido omisiones, irregularidades, intento de manipulación y amenazas a la madre.

La abogada denunció que en el caso hay falta de transparencia, posibles intereses políticos y una mala praxis, ya que la madre fue enviada de una fiscalía a otra hasta formalizar la queja por el secuestro de su hijo.

Destitución del titular del DIF

Ante la polémica, la población se ha manifestado exigiendo seguridad y justicia para Fernando, han pedido la destitución de los directivos de las instituciones que no ofrecieron atención oportuna. En ese contexto, Mario Cristalinas, titular del DIF de La Paz dio a conocer que permanecerá en el cargo hasta que concluyan las investigaciones, además de negar que la familia hubiera acudido a la institución.

Cristalinas dijo lamentar la situación y que “si algún vecino, algún familiar, si alguien se hubiera acercado a comentarnos que hay un secuestro, claro que hubiéramos hecho algo al respecto, sería irresponsable de nuestra parte no haber hecho nada”.

niño Fernando Edomex DIF Los Reyes La Paz

