Titular del DIF en La Paz afirma que no renunciará por el caso del niño Fernando, menor asesinado por una deuda

Titular del DIF de La Paz, Edomex, asegura que no dejará la administración pública. (Jovanni Pérez/Infobae|X)

En días recientes se dio a conocer el caso del niño Fernando, quien fue encontrado sin vida en el domicilio de sus captores, en circunstancias que involucraron usura, omisión por parte de las autoridades y el desprecio a una madre con discapacidad. Ante las presiones que exigían la destitución del director del DIF de la localidad, Mario Cristalinas, aseguró que renunciará una vez que las investigaciones hayan terminado, para continuar en la administración pública.

Sin embargo, el director general del DIF de La Paz negó en entrevistas las acusaciones de negligencia “no ha existido omisión, no hay abandono ni intención de evadir responsabilidad, por ello, permaneceré en el cargo hasta que cada uno de los cuestionamientos sea plenamente esclarecido”.

Aclaró que, pese a que hace días dio a conocer que su cargo al frente del DIF concluiría, tras dialogar con autoridades municipales se consideró su permanencia. Aseguró que dicha determinación fue tomada de manera coordinada con el gobierno municipal, derivada de ajustes internos y enfatizó haber sido invitado por la presidenta municipal de Los Reyes La Paz, Marta Guerrero a integrarse a su equipo de asesores en la presidencia municipal.

En contraposición a las declaraciones de la familia, aseguró que en el DIF nunca se recibió ninguna solicitud de apoyo, ni reporte oficial de alguna petición de ayuda relacionado con el caso, reiteró que no existe ningún registro de que la madre haya asistido. Explicó que ya se realizan las investigaciones pertinentes, período que le permitirá permanecer en el cargo previo a integrarse al equipo del ayuntamiento.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México cumplió una nueva orden de aprehensión contra los tres implicados en el caso, Carlos “N”, Ana Lilia “N” y Lilia “N”, quienes ya estaban presos por el delito de desaparición forzada y ahora se les suma la acusación de secuestro agravado con resultado de muerte.

El 28 de julio, dos de los implicados acudieron al domicilio de la madre de Fernandito y, al no recibir el pago de una deuda de mil pesos, sustrajeron al menor. La investigación indica que la madre intentó localizar a su hijo, pero no obtuvo información. La familia señala que la madre vivió una travesía por distintas instituciones que desestimaron el caso hasta dar con Ciudad Mujeres.

El 4 de agosto finalmente se formalizó la denuncia, sin embargo fue demasiado tarde ya que el cuerpo fue encontrado dentro de un costal en la vivienda. El informe forense señala que Fernandito falleció a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico severo y presentaba fracturas y hematomas.

Cambio de defensa

La familia de las víctimas señaló también intento de coacción, sin embargo, la abogada Fabiola Villa continuará como su defensa.