Caso Fernandito: cumplimentan nueva orden de aprehensión por secuestro a tres implicados

La justicia estatal sumó una nueva acusación contra los tres detenidos por la muerte de Fernandito, quienes ya enfrentaban proceso por desaparición forzada

Por Anayeli Tapia Sandoval

(Jovanni Pérez/Infobae)
(Jovanni Pérez/Infobae)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimentó una segunda orden de aprehensión en contra de los tres presuntos implicados en la muerte de Fernandito, el niño de cinco años hallado sin vida en el municipio de La Paz, por una deuda de mil pesos.

Los investigados, identificados como Carlos “N”, Ana Lilia “N” y Lilia “N”, ya permanecían en prisión preventiva y ahora enfrentan también cargos por secuestro con agravante de haber causado la muerte.

Se prevé que en las próximas horas serán presentados nuevamente ante un juez de control, esta vez por los cargos de secuestro agravado.

La nueva orden de aprehensión se suma a la vinculación a proceso que pesa sobre los acusados por el delito de desaparición forzada cometida por particulares.

FGJEM detiene a tres personas
FGJEM detiene a tres personas por asesinato de "Fernandito". Foto: x.com/@FiscaliaEdomex

La autoridad judicial consideró que existen elementos para continuar el proceso penal en su contra, por lo que los tres permanecerán recluidos mientras avanza la investigación. La autoridad judicial estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

¿Qué ha dicho la Fiscalía del caso?

El avance en el proceso legal ocurre a pocos días del hallazgo del cuerpo de Fernando. De acuerdo con la investigación, el 28 de julio las dos mujeres acudieron al domicilio de la madre de la víctima para exigir el pago de una deuda de mil pesos. Al no obtener el dinero, sustrajeron al menor. La madre acudió en varias ocasiones al domicilio de las agresoras, pero en todas le negaron información sobre el paradero de su hijo.

Finalmente, el 4 de agosto la madre formalizó una denuncia ante la Fiscalía mexiquense. Elementos de la Policía de Investigación ingresaron al domicilio señalado y localizaron el cuerpo del menor dentro de un costal, oculto con una sábana y bolsas de plástico.

Revelan causa de muerte
Revelan causa de muerte de Fernando, niño de cinco años en el Edomex. (Redes sociales)

El informe forense determinó que Fernandito murió entre el 31 de julio y el 2 de agosto, a causa de un traumatismo craneoencefálico severo.

El menor presentaba fracturas en el cráneo, la clavícula y costillas, hematomas en extremidades, y fue hallado maniatado y en estado de descomposición.

En el caso de la acusación de secuestro, el Código Penal del Estado de México contempla una pena de hasta 140 años de prisión.

Exabogada de la madre de Fernandito acusa presiones y ocultamiento

Durante la tercera audiencia por el asesinato de Fernandito, Fabiola Villa, quien hasta entonces representaba legalmente a la madre del menor, fue apartada del caso.

Villa declaró ante medios de comunicación que su salida obedeció a decisiones de autoridades estatales y municipales, a quienes señala de buscar que no se den a conocer más detalles del proceso. Afirmó que la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, y la presidenta municipal de Los Reyes La Paz, Martha Guerrero Sánchez, intervinieron para sustituirla, según ella, por motivos políticos.

Villa también cuestionó la designación del nuevo abogado de la familia, argumentando que es funcionario del gobierno municipal, lo que a su juicio representa un conflicto de interés.

La exabogada sostuvo que la familia de Fernandito recibió apoyos materiales en medio de este relevo y anunció que plantea la posibilidad de iniciar una demanda contra el DIF, una de las instituciones que hizo caso omiso en el caso cuando la madre del menor intentó denunciar el secuestro de Fernandito.

Según sus declaraciones, las acciones de las autoridades tienden a manejar el caso con sigilo y ocultar información relevante para el proceso. También señaló omisiones por parte de las autoridades locales en La Paz respecto a la atención del caso.

