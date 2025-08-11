México

Exabogada de la madre de Fernando, niño de cinco años asesinado en Edomex, acusa al gobierno de “ocultar cosas”

Fabiola Villa considera que fue alejada del caso por “cuestiones políticas”

Por Luis Contreras

El menor habría sido asesinado
El menor habría sido asesinado por una deuda mil pesos (Jovanni Pérez/Infobae)

Durante la tercera audiencia en el caso del asesinato del menor de cinco años en el Estado de México, Fernando, la hasta ese momento abogada de la familia, Fabiola Villa, fue bajada del caso. Lo anterior habría sido por cuestiones políticas, según compartió a defensora de derechos humanos.

En un encuentro con medios, el 11 de junio, Villa confirmó que ya no estará en el caso y alertó que el nuevo abogado de Noemí (la madre del menor asesinado) no debería ejercer debido a que es un funcionario del Gobierno del Edomex.

Al ser cuestionada si preparaba una demanda en contra del DIF, la defensora contestó afirmativamente y señaló que esa sería una de las razones por las que fue sacada del caso, aunado a que, según ella, a la madre del menor le llenaron de “atenciones”, tales como despensas.

Llenaron a la madre de atenciones, comentó Fabiola Villa Crédito: Alberto Rubio

De igual manera, Fabiola Villa comentó que la gobernadora del Edomex y la presidenta municipal de Los Reyes, serían las responsables del cambio reciente, al parecer para que “no se ventilen más cosas”.

“El día domingo Delfina [Gómez] y la presidenta de Los Reyes [Martha Guerrero Sánchez] y ellas decidieron quitarme para que no se ventilen más cosas, seguramente, por cuestiones políticas”.

Nuevo abogado en el caso no debería litigar, acusa

Acorde con las declaraciones de Fabiola Villa, el nuevo abogado en el caso no debería estar litigando debido a que " es parte del gobierno de Los Reyes, La Paz".

El cambio de abogado implica que ya no se trabaje de la manera en que se había trabajado hasta el momento. “Ellos vienen a ocultar cosas que seguramente íbamos a ver en el juicio”, agregó.

FGJEM detiene a tres personas
FGJEM detiene a tres personas por asesinato de "Fernandito". Foto: x.com/@FiscaliaEdomex

Además calificó que con estas acciones, lo que hace la gobernadora Delfina Gómez y la presidenta municipal, Guerrero Sánchez, es “ocultar ciertas situaciones que se veían ventilando”, por lo que la defensora considera que ahora tratarán el tema con sigilo.

De igual manera, Villa considera que hubo omisiones por parte de las autoridades de La Paz.

Tres detenidos por el caso

Cabe recordar que el pasado 7 de agosto la Fiscalía mexiquense confirmó la detención de tres personas tras la muerte del menor de cinco años. Se trató de Carlos “N”, Ana Lilia “N” y Lilia “N”.

Los tres sujetos fueron capturados por su presunta responsabilidad en el secuestro y muerte del menor de edad, al parecer por una deuda familiar de mil pesos.

