México

Este es el impacto que tienen los suplementos de magnesio en las mujeres

Este producto puede tener efectos particulares en el sexo femenino

Por Abigail Gómez

Este suplemento ha ganado popularidad
Este suplemento ha ganado popularidad en tiempos recientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los suplementos de magnesio son productos diseñados para aportar una dosis adicional de magnesio al organismo, especialmente cuando la dieta no proporciona suficiente cantidad de este mineral esencial.

El magnesio participa en más de 300 procesos bioquímicos en el cuerpo, entre ellos la producción de energía, la función muscular y nerviosa, la regulación del azúcar en sangre y el mantenimiento de huesos y dientes sanos.

Estos suplementos se presentan en distintas formas químicas, como óxido, citrato, cloruro, lactato o sulfato de magnesio, lo que puede influir en su absorción y tolerancia digestiva. Suelen estar disponibles en tabletas, cápsulas, polvos solubles o líquidos.

La suplementación de magnesio puede recomendarse en casos de deficiencia comprobada, calambres musculares frecuentes, ciertos trastornos metabólicos o durante el embarazo y la lactancia bajo supervisión médica.

En este sentido, debido a que el cuerpo y metabolismo de la mujer tiene necesidades particulares, los suplementos de magnesio puede tener beneficios específicos para ellas, sobre los cuales te contamos a continuación.

Este suplemento puede combatir condiciones
Este suplemento puede combatir condiciones particulares que ocurren en el cuerpo de la mujer.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este es el impacto que pueden tener los suplementos de magnesio en las mujeres

El uso de suplementos de magnesio en mujeres puede tener varios impactos, sobre todo en etapas o condiciones específicas:

  • Salud ósea: El magnesio contribuye en la formación y mantenimiento de los huesos, aspecto relevante durante la menopausia, cuando el riesgo de osteoporosis aumenta.
  • Síndrome premenstrual: Algunos estudios sugieren que la suplementación con magnesio puede ayudar a reducir síntomas como hinchazón, cambios de humor y dolor premenstrual.
  • Embarazo y lactancia: En estas etapas, las necesidades de magnesio aumentan. La suplementación puede ser indicada bajo supervisión médica para prevenir calambres y favorecer la salud materna y fetal.
  • Funcionamiento muscular y nervioso: El magnesio ayuda a prevenir calambres y a mantener el funcionamiento normal de músculos y nervios.
  • Fatiga y energía: Una deficiencia de magnesio puede asociarse con cansancio; los suplementos pueden contribuir a mejorar los niveles de energía si hay déficit.
  • Migranas: En algunas mujeres, el magnesio puede ayudar a prevenir o reducir la intensidad y frecuencia de las migrañas.
  • Salud cardiovascular: El magnesio participa en la regulación de la presión arterial y el ritmo cardíaco, aspectos relevantes en la salud cardiovascular femenina.
Este suplemento puede tener efectos
Este suplemento puede tener efectos positivos en mujeres que se encuentran en la menopausia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es importante recordar que el impacto varía según la situación individual y las necesidades de cada mujer.

El uso de suplementos de magnesio debe estar supervisado por un profesional de la salud para evitar riesgos asociados a un consumo excesivo, como diarrea o alteraciones en la función renal.

