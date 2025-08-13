EEUU emite alerta de viaje para 30 entidades de México por “violencia terrorista”

De manera general se mantiene un nivel 2 de alerta para viajar al país. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Estado de los Estados Unidos actualizó la alerta de viaje hacia México para sus ciudadanos este martes, en la que decretó un nivel 2 debido al “terrorismo, la delincuencia y el secuestro”.

Con la nueva actualización se decretaron alertas en 30 entidades del país y solo para dos estados se estableció de nivel 1 para tomar “precauciones normales” sin restricciones específicas para sus ciudadanos y empleados de gobierno.

"En México se cometen numerosos delitos violentos, como homicidios, secuestros, robos de vehículos y robos. Existe el riesgo de violencia terrorista, incluyendo atentados y otras actividades en México“, detalla el aviso publicado este 12 de agosto.

Para evitar ser víctimas de algún delito, el Departamento de Estado de EEUU recomienda a los ciudadanos que obedezcan los controles viales que localicen, ya que en caso contrario podría resultar en “lesiones o incluso la muerte”.

Estados con alerta por violencia

Treinta entidades cuentan con alerta de viaje por parte de EEUU. (Windy)

El Departamento de Estado de EEUU cuenta con cuatro niveles de alerta, los cuales aumentan de acuerdo a la comisión de delitos en las regiones.

Nivel 4

Colima: esta alerta se emitió debido al riesgo de violencia en el estado por parte de grupos criminales. Entre los actos señalados por EEUU se encuentran el homicidio y lesiones causados a transeúntes durante enfrentamientos , así como que la mayoría de los asesinados se efectúan en contra de miembros de células delictivas. Se permite a empleados de gobierno visitar zonas turísticas.

Guerrero: alerta por “terrorismo y delincuencia”, en los que señalan la presencia de retenes por parte de miembros del crimen organizado en los que violentan a los viajeros. Tampoco se permiten visitar zonas turísticas.

Michoacán: alerta por “violencia generalizada” en el estado. Solo permite viajar a sus ciudadanos a zonas especificas y con restricciones.

Diversos municipios del estado de Michoacán se encuentran en medio de enfrentamientos de organizaciones como el CJNG. (FOTO: RRSS)

Sinaloa: alerta por violencia causada por cárteles. En esta región se mantiene una disputa entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa. Solo se permite viajar a zonas especificas a empleados del gobierno de EEUU.

Tamaulipas: alerta por actividades del crimen organizado a lo largo de la frontera y en Ciudad Victoria como tiroteos, asesinatos, robos a mano armada, robo de vehículos, secuestros, desapariciones forzadas, extorsión y agresión sexual. Señalan ataques de criminales a autobuses públicos y privados, así como patrullajes en la región fronteriza.

Zacatecas: riesgo de violencia y comisión de delitos como extorsión.

Nivel 3

Baja California: disputa de grupos criminales por el control de las zonas fronterizas, así como enfrentamientos que pueden provocar lesiones o la muerte de transeúntes.

Chiapas: alerta por riesgo de violencia.

Foto: Secretaría de Seguridad del Pueblo en Chiapas

Chihuahua: riesgo de violencia, disputas territoriales entre grupos que han provocado delitos en sitios como restaurantes o centros comerciales.

Coahuila: riesgo de violencia por parte de grupos criminales.

Guanajuato: riesgo de violencia en las zonas sur y centro que con frecuencia se relaciona al robo de petróleo y gas natural. En el sur se registra la mayor cantidad de asesinatos causada por la violencia.

Jalisco: alerta por riesgo de violencia y tiroteos entre grupos criminales que dejan heridos y asesinatos.

Morelos: riesgo de violencia por grupos criminales.

Sonora: violencia generalizada en el estado.

Elementos de la Guardia Nacional fueron agredidos con armas de fuego por miembros de un grupo delictivo Crédito: Mesa Estatal de Seguridad del Estado de Sonora

Nivel 2

Para esta alerta EEUU señala que existe el riesgo de violencia por parte de cárteles, organizaciones criminales y grupos “terroristas”. Algunas entidades cuentan con señalamientos por tener zonas con más registros de actos violentos o tiroteos.

Aguascalientes

Baja California Sur

Durango

Hidalgo

CDMX

Edomex

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

La Policía Estatal desplegó un operativo de seguridad luego del hallazgo. (Imagen referencial/SSC Quintana Roo)

San Luis Potosí

Tabasco

Tlaxcala

Veracruz

Nivel 1

En este nivel de alerta no se tienen restricciones específicas, sin embargo tampoco se elimina la posibilidad del riesgo de violencia por parte de organizaciones criminales.

Campeche

Yucatán