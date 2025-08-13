México

EEUU emite alerta de viaje para 30 entidades de México por “violencia terrorista”

Dos estados se mantienen en el primer nivel de advertencia para tomar precauciones normales en caso de visitarlos

Por Ale Huitron

Guardar
De manera general se mantiene
De manera general se mantiene un nivel 2 de alerta para viajar al país. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Estado de los Estados Unidos actualizó la alerta de viaje hacia México para sus ciudadanos este martes, en la que decretó un nivel 2 debido al “terrorismo, la delincuencia y el secuestro”.

Con la nueva actualización se decretaron alertas en 30 entidades del país y solo para dos estados se estableció de nivel 1 para tomar “precauciones normales” sin restricciones específicas para sus ciudadanos y empleados de gobierno.

"En México se cometen numerosos delitos violentos, como homicidios, secuestros, robos de vehículos y robos. Existe el riesgo de violencia terrorista, incluyendo atentados y otras actividades en México“, detalla el aviso publicado este 12 de agosto.

Para evitar ser víctimas de algún delito, el Departamento de Estado de EEUU recomienda a los ciudadanos que obedezcan los controles viales que localicen, ya que en caso contrario podría resultar en “lesiones o incluso la muerte”.

Estados con alerta por violencia

Treinta entidades cuentan con alerta
Treinta entidades cuentan con alerta de viaje por parte de EEUU. (Windy)

El Departamento de Estado de EEUU cuenta con cuatro niveles de alerta, los cuales aumentan de acuerdo a la comisión de delitos en las regiones.

Nivel 4

  • Colima: esta alerta se emitió debido al riesgo de violencia en el estado por parte de grupos criminales. Entre los actos señalados por EEUU se encuentran el homicidio y lesiones causados a transeúntes durante enfrentamientos, así como que la mayoría de los asesinados se efectúan en contra de miembros de células delictivas. Se permite a empleados de gobierno visitar zonas turísticas.
  • Guerrero: alerta por “terrorismo y delincuencia”, en los que señalan la presencia de retenes por parte de miembros del crimen organizado en los que violentan a los viajeros. Tampoco se permiten visitar zonas turísticas.
  • Michoacán: alerta por “violencia generalizada” en el estado. Solo permite viajar a sus ciudadanos a zonas especificas y con restricciones.
Diversos municipios del estado de
Diversos municipios del estado de Michoacán se encuentran en medio de enfrentamientos de organizaciones como el CJNG. (FOTO: RRSS)
  • Sinaloa: alerta por violencia causada por cárteles. En esta región se mantiene una disputa entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa. Solo se permite viajar a zonas especificas a empleados del gobierno de EEUU.
  • Tamaulipas: alerta por actividades del crimen organizado a lo largo de la frontera y en Ciudad Victoria como tiroteos, asesinatos, robos a mano armada, robo de vehículos, secuestros, desapariciones forzadas, extorsión y agresión sexual. Señalan ataques de criminales a autobuses públicos y privados, así como patrullajes en la región fronteriza.
  • Zacatecas: riesgo de violencia y comisión de delitos como extorsión.

Nivel 3

  • Baja California: disputa de grupos criminales por el control de las zonas fronterizas, así como enfrentamientos que pueden provocar lesiones o la muerte de transeúntes.
  • Chiapas: alerta por riesgo de violencia.
Foto: Secretaría de Seguridad del
Foto: Secretaría de Seguridad del Pueblo en Chiapas
  • Chihuahua: riesgo de violencia, disputas territoriales entre grupos que han provocado delitos en sitios como restaurantes o centros comerciales.
  • Coahuila: riesgo de violencia por parte de grupos criminales.
  • Guanajuato: riesgo de violencia en las zonas sur y centro que con frecuencia se relaciona al robo de petróleo y gas natural. En el sur se registra la mayor cantidad de asesinatos causada por la violencia.
  • Jalisco: alerta por riesgo de violencia y tiroteos entre grupos criminales que dejan heridos y asesinatos.
  • Morelos: riesgo de violencia por grupos criminales.
  • Sonora: violencia generalizada en el estado.
Elementos de la Guardia Nacional
Elementos de la Guardia Nacional fueron agredidos con armas de fuego por miembros de un grupo delictivo Crédito: Mesa Estatal de Seguridad del Estado de Sonora

Nivel 2

Para esta alerta EEUU señala que existe el riesgo de violencia por parte de cárteles, organizaciones criminales y grupos “terroristas”. Algunas entidades cuentan con señalamientos por tener zonas con más registros de actos violentos o tiroteos.

  • Aguascalientes
  • Baja California Sur
  • Durango
  • Hidalgo
  • CDMX
  • Edomex
  • Nayarit
  • Nuevo León
  • Oaxaca
  • Puebla
  • Querétaro
  • Quintana Roo
La Policía Estatal desplegó un
La Policía Estatal desplegó un operativo de seguridad luego del hallazgo. (Imagen referencial/SSC Quintana Roo)
  • San Luis Potosí
  • Tabasco
  • Tlaxcala
  • Veracruz

Nivel 1

En este nivel de alerta no se tienen restricciones específicas, sin embargo tampoco se elimina la posibilidad del riesgo de violencia por parte de organizaciones criminales.

  • Campeche
  • Yucatán

Temas Relacionados

EEUUalerta de viajeviolencia terroristaMéxicoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

¿AMLO se reunió con Andrés Manuel López Beltrán en Chiapas?

El expresidente y fundador de Morena, experto en el manejo de crisis mediáticas, también habría dado algunos consejos al actual secretario de Organización

¿AMLO se reunió con Andrés

Titular del DIF en La Paz afirma que no renunciará por el caso del niño Fernando, menor asesinado por una deuda

La familia de las víctimas señaló también intento de coacción, sin embargo, la abogada Fabiola Villa continuará como su defensa

Titular del DIF en La

La playa de México donde los pobladores aseguran que habitan sirenas en sus aguas

De acuerdo con las leyendas, en este lugar hay un tesoro que se encuentra resguardado por estos míticos seres

La playa de México donde

Moho en el techo por lluvias: el remedio casero que sí funciona

Este método doméstico puede ayudarte a mejorar la calidad del aire y proteger tu vivienda de daños silenciosos

Moho en el techo por

Shakira regresa a tierras mexicanas y sorprende al interpretar ‘Día de enero’, canción dedicada a uno de sus ex

La cantante de Barranquilla regresó a México con la segunda vuelta de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’

Shakira regresa a tierras mexicanas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estos podrían ser los narcos

Estos podrían ser los narcos del CJNG y del Cártel de Sinaloa entregados a EEUU por alianza entre Trump y Sheinbaum

Elementos de Fuerza Pakal “tablean” a joven detenido en Chiapas: responsable será separado del cargo

Condenan a 10 años de prisión a exdirector de Seguridad Pública de Coatepec Harinas, Edomex, por extorsión

Trasladan a EEUU a 26 criminales solicitados por el Departamento de Justicia: no se pedirá pena de muerte

Esta fue la millonaria cantidad que ahorró EEUU al trasladar a 14 reos mexicanos desde prisiones federales

ENTRETENIMIENTO

Shakira regresa a tierras mexicanas

Shakira regresa a tierras mexicanas y sorprende al interpretar ‘Día de enero’, canción dedicada a uno de sus ex

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Cuarto Día y Noche componen canciones y el público las odia

Shakira vuelve a México: este es el nuevo setlist de los shows en el Estadio GNP Seguros de CDMX y otras ciudades

Ellos serían los habitantes que más ganan semanalmente en La Casa de los Famosos 3

Muere Henri Donnadieu, fundador del bar ‘El 9’, icono LGBT+ y visionario de la noche alternativa en CDMX

DEPORTES

Este es el sueldo de

Este es el sueldo de Gonzalo Piovi en Cruz Azul, futbolista que podría ir al Inter de Miami

San Luis vs Cruz Azul: captan pelea en el Estadio Alfonso Lastras entre aficionados y elementos de seguridad

IA revela cómo quedarán los resultados de la jornada 5 de la Liga MX

Fernando Cevallos explica porqué salió de Fox Sports: “Nunca fueron claros”

Canelo no descarta pelear con Benavidez, pero ahorita no piensa en él: “Estamos enfocados 100% en Crawford”