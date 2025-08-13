México

¿Cuándo depositan la Pensión del Bienestar de septiembre-octubre? Calendario tentativo 2025

Aunque las fechas oficiales aún no se confirman, se establece días de depósito según la letra del apellido para el siguiente bimestre

Por Lorna Huitrón

La Pensión del Bienestar es un programa social que busca garantizar una vejez digna a millones de adultos mayores en México, otorgando un apoyo económico bimestral de 6 mil 200 pesos.

Este beneficio está dirigido a personas mayores de 65 años y tiene como finalidad ayudarlos a cubrir sus necesidades básicas y mejorar su calidad de vida.

Además, existe la Pensión Mujeres Bienestar, un apoyo específico para mujeres de 60 a 64 años que no reciben ningún otro beneficio similar, con el objetivo de brindarles mayor seguridad económica y bienestar.

Pago de septiembre-octubre 2025: fechas tentativas

Para el quinto bimestre de 2025, correspondiente a los meses de septiembre y octubre, se espera que los pagos comiencen el lunes 1 de septiembre, aunque la Secretaría del Bienestar aún no ha publicado un calendario oficial.

La entrega del apoyo se realizará conforme a la primera letra del apellido del beneficiario, siguiendo el siguiente calendario tentativo:

Es importante recordar que el martes 16 de septiembre es día feriado, por lo que no habrá pagos ese día.

Consulta tu saldo y mantente informado

Para verificar el saldo de la Pensión del Bienestar, los beneficiarios pueden descargar la aplicación del Banco del Bienestar en dispositivos Android o iOS. El proceso es sencillo:

  1. Descargar la app del Banco del Bienestar desde Play Store o App Store.
  2. Aceptar los términos y condiciones.
  3. Ingresar el número de celular registrado.
  4. Introducir los 26 dígitos de la tarjeta y el NIP personal.
  5. Crear y confirmar una contraseña segura.
  6. Seleccionar la opción “Consultar saldo” para verificar el monto depositado.

Esta herramienta facilita el acceso a la información sobre el estado de los depósitos en tiempo real y permite a los adultos mayores mantenerse informados y evitar desplazamientos innecesarios para verificar sus depósitos.

¿Cuántos pagos restan en 2025?

Después del depósito de septiembre-octubre, solo queda un pago pendiente para este año:

  • Sexto y último depósito: noviembre de 2025

Recomendaciones finales

Aunque el calendario es tentativo, se recomienda a los beneficiarios estar atentos a las actualizaciones oficiales de la Secretaría del Bienestar para evitar confusiones. La puntualidad en la recepción de estos apoyos es fundamental para mantener la estabilidad económica de millones de adultos mayores en el país.

Este apoyo económico es vital para que miles de adultos mayores, incluyendo a las mujeres que reciben la Pensión Mujeres Bienestar, puedan contar con una fuente segura de ingresos que les permita afrontar sus gastos básicos y vivir con mayor tranquilidad y dignidad.

