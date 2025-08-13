¿Cómo va el rezago educativo en México? Esto señala el INEGI

Rezago Educativo en el país, según el INEGI (Jorge Contreras/Infobae México)

Por primera vez en la historia, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) realizó la medición oficial de la pobreza multidimensional en México. De acuerdo con los resultados correspondientes a 2024, el 29.6 por ciento de la población se encontraba en situación de pobreza.

Esto significa que tres de cada diez personas en el país no tenían garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos sociales —como educación, salud, seguridad social, vivienda o alimentación— y que su ingreso mensual por persona no les alcanzaba para adquirir una canasta alimentaria, bienes ni servicios esenciales.

El informe revela que, entre 2022 y 2024, la población en situación de pobreza multidimensional pasó de 46.8 a 38.5 millones de personas, lo que representa una disminución de 8.3 millones. Asimismo, la población en pobreza extrema se redujo de 9.1 a 7 millones en el mismo periodo.

¿Cómo está la educación de los mexicanos?

Se redujo el rezago educativo en el país, según datos del INEGI (Crédito: Cuartoscuro)

No obstante, la población vulnerable por carencias sociales aumentó en 2.7 puntos porcentuales, al ubicarse en 32.2 por ciento en 2024, pese a las reducciones en las carencias por acceso a educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación.

En el caso del tema educativo, los datos muestran que en 2024, a nivel nacional, 24.2 millones de personas presentaron rezago educativo. Entre 2022 y 2024, el porcentaje de la población con esta carencia pasó de 19.4 a 18.6 por ciento, lo que representa una disminución de 800 mil personas.

En el ámbito urbano, 15.1 millones presentaron rezago, mientras que en el sector rural, fueron 9.2 millones.

Entidades que aumentaron el rezago

Chiapas no solo destaca por su pobreza de su población, sino por tener también rezago educativo (FOTO: ISABEL MATEOS /CUARTOSCURO.COM)

El rezago educativo se redujo en veinticinco entidades, destacando Michoacán (menos de 3.2 puntos porcentuales), Querétaro (menos 3.1) e Hidalgo (menos de 2).

Sin embargo, seis estados incrementaron este indicador, principalmente Chiapas (31.1 a 34.0 por ciento), Oaxaca (de 29.1 a 30.5) y Veracruz (de 25.5 a 26.3 por ciento). Tabasco se mantuvo sin cambios, con 17.9 por ciento.

El INEGI ofreció un diagnóstico actualizado de las condiciones de vida de la población y permiten hacer comparaciones en el tiempo y en el espacio. Asimismo, identificó desigualdades entre grupos de población y desafíos pendientes para el desarrollo social del país.