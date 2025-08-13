México

Más de 38 millones de mexicanos viven en pobreza, revela el INEGI: estos son los estados más afectados

El instituto indicó que hubo una ligera disminución en las cifras de pobreza multidimensional y extrema entre el 2022 y el 2024

Por Fernanda López-Castro

Ecatepec es uno de los municipios con más población en la entidad

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que en 2024 se registró un total de 38.5 millones de personas en situación de pobreza multidimensional en México, de los cuales 7 millones viven en pobreza extrema, lo que representa al 29.6% de a población a nivel nacional.

De acuerdo con el informe que publicó el instituto esta mañana, el nivel de pobreza en México disminuyó ligeramente entre el 2022 y el 2024, ya que la población en situación de pobreza multidimensional pasó de 46.8 a 38.5 millones de personas, mientras que en situación de pobreza extrema se redujo de 9.1 a 7 millones.

Sin embargo, actualmente 3 de cada 10 mexicanos viven en pobreza multidimensional, ya que no tienen garantizado el acceso a al menos uno de sus derechos sociales, como: educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación.

A esto se suma que su ingreso mensual personal no es suficiente para adquirir una canasta alimentaria, bienes ni servicios necesarios.

¿En qué estados hay mayor nivel de pobreza multidimensional?

El INEGI indicó que las cinco entidades federativas con los porcentajes más altos de población en situación de pobreza multidimensional durante el 2024 fueron:

  • Chiapas, con 66.0 por ciento.
  • Guerrero, con 58.1 por ciento.
  • Oaxaca, con 51.6 por ciento.
  • Veracruz, con 44.5 por ciento.
  • Puebla, con 43.4 por ciento.

En contraste, las cinco entidades con los porcentajes más bajos fueron:

  • Baja California, con 9.9 por ciento.
  • Baja California Sur, con 10.2 por ciento.
  • Nuevo León, con 10.6 por ciento.
  • Coahuila, con 12.4 por ciento.
  • Sonora, con 14.1 por ciento.

Información en desarrollo...

