Beca Rita Cetina 2025: qué hacer hacer si no puedes acceder a tu cuenta Llave MX

Durante las últimas semanas, padres de familia reportaron problemas para acceder o crear su cuenta de Llave MX

Por Cinthia Salvador

Durante las últimas semanas, padres de familia reportaron problemas para acceder o crear su cuenta de Llave MX.

La Beca Rita Cetina representa una oportunidad educativa para miles de estudiantes, pero el acceso depende de cumplir con un requisito indispensable: contar con una cuenta activa en Llave MX. Diversos sectores han reportado problemas recientes en la creación o el acceso a esta identidad digital, lo que obstaculiza el proceso de inscripción a este y otros apoyos del Gobierno de México.

La Llave MX se estableció como la puerta de entrada a numerosos trámites oficiales, entre ellos el registro a la Beca Rita Cetina, la Beca Benito Juárez y el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Según informaron voceros del Gobierno federal, el sistema permite validar la identidad del solicitante y vincular la documentación requerida para generar un expediente digital obligatorio.

Cómo solucionar problemas con la Llave MX

Durante las últimas semanas, padres de familia de distintas regiones han reportado dudas y dificultades cuando intentan ingresar o crear una cuenta en Llave MX. Frente a esta situación, el Centro de Atención para el Bienestar (CABI) se convirtió en el canal designado para resolver problemas de acceso. “Si tienes inconvenientes con la plataforma, no se pueden resolver en línea ni de forma autónoma”, explican fuentes de la administración, subrayando que es indispensable comunicarse directamente con CABI para recibir asistencia.

La Llave MX es una cuenta digital oficial que permite a los ciudadanos realizar trámites gubernamentales desde cualquier dispositivo con acceso a Internet.

El coordinador nacional de becas, Julio León, informó que el registro para la Beca Rita Cetina se abrirá entre septiembre y octubre de 2025. Por esa razón, resulta urgente que quienes planean solicitar este beneficio verifiquen la funcionalidad de su cuenta de Llave MX. En caso de bloqueo, olvido de contraseña o problemas técnicos, la recomendación oficial es contactar pronto al CABI para evitar contratiempos durante el periodo de inscripción.

  • Número del CABI: 079Este servicio está disponible las 24 horas, todos los días del año. Aunque el 079 no es un número de emergencias, sí funciona como una línea directa para atención ciudadana.
  • Consejo: Al llamar, especifica claramente que tu problema está relacionado con la Llave MX para que te canalicen al área correcta y recibas la ayuda más rápida posible.
Para tramitar la Beca Rita Cetina es necesario generar un expediente digital en el que se reúnan todos los documentos solicitados. Este expediente está directamente vinculado con la Llave MX. (FOTO: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/CUARTOSCURO.COM)

La documentación solicitada por el Gobierno federal para la Beca Rita Cetina se integra de manera digital a través de la Llave MX, según confirman diversos funcionarios. Acceder al apoyo económico depende directamente de que el expediente esté correctamente vinculado a esta plataforma.

Beneficios de tener activa la Llave Mx

  • Registrar a tus hijos de manera más ágil.
  • Consultar y dar seguimiento a tu solicitud.
  • Evitar retrasos o rechazos por no cumplir con los requisitos digitales.

