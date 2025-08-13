Ángela Aguilar le mandó a hacer este regalo a Inti, hija de Nodal y Cazzu

Ángela Aguilar y Nodal están juntos en la actualidad (Facebook Ángela Aguilar)

De los tres protagonistas de la controversia: Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu, quien más dardos ha recibido en redes sociales y medios de comunicación es sin duda la hija de Pepe Aguilar. La intérprete del regional mexicano ha dado de qué hablar desde que se destapó como la nueva novia del papá de Inti.

Desde entonces, la joven es tendencia y cada cierto tiempo “la funan” en redes sociales. Una de las primeras grandes críticas contra Ángela Aguilar apareció cuando circuló una vieja entrevista donde declaraba buenos deseos para el embarazo de Cazzu. El odio se intensificó también con la viralización del comentario “fan de su relación” que la misma Ángela publicó en la cuenta de Instagram de Nodal cuando aún era pareja de la argentina.

Ahora surgió una nueva entrevista donde Ángela opina del embarazo de Cazzu e incluso revela que, “como tía”, mandó a hacer un regalo para el bebé.

Ángela Aguilar planeaba regalos para Inti, a meses de que naciera

El canal de Uriel Santos entrevistó hace unos años a Ángela Aguilar donde habló sobre la faceta de Christian Nodal como padre. La charla ocurrió meses antes del nacimiento de Inti, cuando apenas se había revelado que sería una niña.

Sobre la relación de su ahora esposo y la argentina, Ángela comentó: “Sé que Cazzu le está haciendo un bien a Christian y para mí tenerlo como amigo y verlo bien es lo único que le deseo”.

Además reveló el regalo que le había mandado a hacer, un presente que sería el primero de muchos más: “Todavía no nace la bebé, yo no sabía si iba a ser hombre o niña, pero le mandé a hacer un traje de charro”.

Aunado a esto, le preguntaron a Ángela si le gustaría convertirse en la madrina de la bebé. La cantante de Dime cómo quieres aseguró que creía que la amistad con la entonces pareja fuera demasiado estrecha como para merecer dicho título, pero que estaba dispuesta a jugar el papel de “tía” de Inti y que los regalos estaban garantizados:

“No sé si vaya a ser madrina, pero de este lado la bebé va a tener una tía metida en la música mexicana con muchos vestidos que le puede pasar”.

En la actualidad, Ángela Aguilar y Christian Nodal están casados y no temen en aceptar ante cámaras que están profundamente enamorados y felices, pese a las críticas y los señalamientos.