México

Ángela Aguilar le mandó a hacer este regalo a Inti, hija de Nodal y Cazzu

La intérprete de “Dime cómo quieres” reveló el presente que deseaba hacer llegar a la bebé

Por Ignacio Izquierdo

Guardar
Ángela Aguilar y Nodal están
Ángela Aguilar y Nodal están juntos en la actualidad (Facebook Ángela Aguilar)

De los tres protagonistas de la controversia: Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu, quien más dardos ha recibido en redes sociales y medios de comunicación es sin duda la hija de Pepe Aguilar. La intérprete del regional mexicano ha dado de qué hablar desde que se destapó como la nueva novia del papá de Inti.

Desde entonces, la joven es tendencia y cada cierto tiempo “la funan” en redes sociales. Una de las primeras grandes críticas contra Ángela Aguilar apareció cuando circuló una vieja entrevista donde declaraba buenos deseos para el embarazo de Cazzu. El odio se intensificó también con la viralización del comentario “fan de su relación” que la misma Ángela publicó en la cuenta de Instagram de Nodal cuando aún era pareja de la argentina.

Ahora surgió una nueva entrevista donde Ángela opina del embarazo de Cazzu e incluso revela que, “como tía”, mandó a hacer un regalo para el bebé.

Ángela Aguilar planeaba regalos para Inti, a meses de que naciera

(Infobae México / Jovani Pérez)
(Infobae México / Jovani Pérez)

El canal de Uriel Santos entrevistó hace unos años a Ángela Aguilar donde habló sobre la faceta de Christian Nodal como padre. La charla ocurrió meses antes del nacimiento de Inti, cuando apenas se había revelado que sería una niña.

Sobre la relación de su ahora esposo y la argentina, Ángela comentó: “Sé que Cazzu le está haciendo un bien a Christian y para mí tenerlo como amigo y verlo bien es lo único que le deseo”.

Además reveló el regalo que le había mandado a hacer, un presente que sería el primero de muchos más: “Todavía no nace la bebé, yo no sabía si iba a ser hombre o niña, pero le mandé a hacer un traje de charro”.

(Instagram)
(Instagram)

Aunado a esto, le preguntaron a Ángela si le gustaría convertirse en la madrina de la bebé. La cantante de Dime cómo quieres aseguró que creía que la amistad con la entonces pareja fuera demasiado estrecha como para merecer dicho título, pero que estaba dispuesta a jugar el papel de “tía” de Inti y que los regalos estaban garantizados:

“No sé si vaya a ser madrina, pero de este lado la bebé va a tener una tía metida en la música mexicana con muchos vestidos que le puede pasar”.

En la actualidad, Ángela Aguilar y Christian Nodal están casados y no temen en aceptar ante cámaras que están profundamente enamorados y felices, pese a las críticas y los señalamientos.

Temas Relacionados

Ángela AguilarChristian NodalCazzumexico-entretenimiento

Más Noticias

¿Se te empañan los parabrisas cuando llueve? Este truco casero puede ayudarte a evitarlo

Una técnica sencilla ayuda a mejorar la visibilidad en días húmedos

¿Se te empañan los parabrisas

Pensión Mujeres Bienestar 2025: ¿Cuánto tiempo falta parta el próximo pago?

El programa entrega un apoyo bimestral de 3 mil pesos

Pensión Mujeres Bienestar 2025: ¿Cuánto

Metro CDMX y Metrobús hoy 13 de agosto: marcha lenta de trenes en cinco líneas del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

Galilea Montijo se sincera sobre la salida de Adrián Di Monte de La Casa de los Famosos 3: “Juré que te quedabas”

El actor se convirtió en el segundo eliminado del reality show 24/7 de Televisa

Galilea Montijo se sincera sobre

Mi Beca para Empezar 2025: el bloqueo masivo de tarjetas será para esta lista de estudiantes

Esta acción fue realizada por el Gobierno de la Ciudad de México antes del pago anual del apoyo de útiles escolares y uniformes

Mi Beca para Empezar 2025:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Jefes de seguridad de los

Jefes de seguridad de los Chapitos y proveedor de fentanilo del Cártel de Sinaloa comparecen en Manhattan, EEUU

Piloto de Los Chapitos entregado a EEUU no participó en la entrega de El Mayo, afirma Harfuch

Así operaban para extorsionar y delinquir dentro de los penales los 26 narcos entregados a EEUU

DEA celebra traslado de 26 narcos mexicanos a la justicia de EEUU, pero enfatiza “golpe” al CJNG y “El Cuini”

Detienen a excandidato del PT vinculado a caso Ayotzinapa por presunta delincuencia organizada

ENTRETENIMIENTO

Galilea Montijo se sincera sobre

Galilea Montijo se sincera sobre la salida de Adrián Di Monte de La Casa de los Famosos 3: “Juré que te quedabas”

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Facundo rompe su alianza con el Cuarto Día y revela lealtad a Noche

Christian Nodal pide perdón a Cazzu por su relación con Ángela Aguilar: “Me mega enamoré”

Manuel Turizo sorprende a Wendy Guevara con un ramo ‘buchón’ de rosas: “Felicidades reina”

Arturo Carmona manda mensaje a Alicia Villarreal tras su divorcio con Cruz Martínez: “No soy su enemigo”

DEPORTES

Chris Algieri revela su análisis

Chris Algieri revela su análisis de la pelea Canelo Álvarez contra Terence Crawford: “Hay mucho en juego”

A qué equipo de la Liga MX podría llegar JJ Macias

Quién es Dagoberto Espinoza, la joven promesa que destaca en el Club América

En qué equipo va a dirigir Rafa Puente Jr.

Martín Anselmi sorprende al calificar con amor su paso con Cruz Azul: “Es esa primera novia de la que te enamoras”