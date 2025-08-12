Quién es Nathaly Chávez, senadora suplente de Morena que buscó eludir un alcoholímetro con el fuero

(Captura de pantalla)

Una grabación de apenas 40 segundos viralizada en redes sociales mostró el intercambio entre Nathaly Chávez García, suplente senatorial del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y elementos policiacos que implementaban un operativo de alcoholímetro en la zona metropolitana de Oaxaca. La senadora suplente, identificada como sustituta de Luisa Cortés García en el Senado de la República, se negó a ser detenida y a permitir la revisión del vehículo en que transitaba, aludiendo a su fuero legislativo.

En el diálogo captado por la cámara, Chávez García defendió su posición ante los policías, argumentando:

“Les guste o no les guste. Vengamos como vengamos hay gente que tenemos fuero. Yo soy senadora, no soy diputada ni federal ni local. Soy suplente, pero soy senadora (...) Ustedes no pueden revisar vehículos de senadores. Quieran o no, no pueden. Vengamos p*dos o no vengamos p*dos no pueden hacerlo porque somos senadores”.

Nathaly Chávez intentó eludir un alcoholímetro al afirmar que se encontraba amparada por el supuesto fuero que goza como senadora suplente (X/@Libro_negro_)

Según se escucha en el video, la legisladora exhortó a los agentes a constatar formalmente su calidad como representante en la cámara alta antes de realizar cualquier procedimiento. El material difundido, sin embargo, contiene únicamente parte del intercambio, por lo que no se pudo determinar si las autoridades viales procedieron a realizar alguna sanción o si finalmente la senadora suplente evitó el control policial.

Hasta el momento, Nathaly Chávez no ha dado a conocer su postura acerca del suceso evidenciado en redes sociales ni ha dado a conocer un posicionamiento por el video.

El episodio ha reavivado la discusión sobre el alcance del fuero constitucional para legisladores y el papel de las fuerzas de seguridad en operativos de tránsito, luego de que fuera la propia funcionaria quien destacó ante los oficiales: “Ustedes no pueden revisar vehículos de senadores”. El resultado final del incidente no aparece en el video divulgado públicamente.

La ficha de Senadora Nathaly Viridiana Chávez García se encuentra vacía (Captura de pantalla)

Quién es Nathaly Chávez, senadora suplente de Morena que buscó eludir un alcoholímetro con el fuero

Si bien Nathaly Chávez García aseguró ser senadora suplente de Luisa Cortés García, por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y la propia titular del escaño en la Cámara Alta le ha dedicado felicitaciones en sus redes sociales, no existe información oficial sobre la protagonista del video.

En el sistema de información legislativa (SIL) de la Secretaría de Gobernación (Segob) sí se encuentra registrada la ficha de la legisladora suplente. Sin embargo, ninguno de los campos se encuentra llenado, por lo que no es posible averiguar datos oficiales sobre la historia académica y profesional de Chávez García.