Inicia el nuevo reto semanal de presupuesto en La Casa de los Famosos México 3 ¿de qué se trata esta prueba?

En La Casa de los Famosos México 3 comenzó un nuevo desafío que decidirá si los habitantes tendrán presupuesto completo para la semana o solo la mitad. La Jefa presentó la prueba llamada “hamburg-ada”, un reto en el que deberán competir en una pista resbaladiza para transportar agua.

La dinámica se llevará a cabo en el jardín, en relevos y con un tiempo máximo de 20 minutos por jornada. La meta es llenar la mayor cantidad de contenedores posibles llevando agua en vasos, desde un punto inicial hasta uno vacío, atravesando una superficie llena de jabón.

Con este reto sabrán si tienen el 100 por ciento de presupuesto | Crédito: La Casa de los Famosos México

Las reglas del nuevo reto semanal de La Casa de los Famosos México 3

En cada jornada participarán al menos 10 de los 13 habitantes. Cada jugador debe esperar a que el compañero anterior cruce por completo la pista y vacíe su vaso antes de iniciar su turno.

El agua solo puede tomarse de los contenedores designados, y está prohibido llevarla en la boca. Los contenedores de destino tendrán una marca roja que indica el nivel que deben alcanzar para considerarse llenos. Además, los recipientes se cambiarán de lugar cada día.

Por seguridad, la Jefa recomendó jugar descalzos. También indicó que, mientras esperan su turno, los competidores deberán colocarse mochilas con forma de hamburguesa.

Los participantes viven el reto semanal para el presupuesto - Foto: lacasafamososmx

Lo que está en juego en el reto de la semana

Si al final de la semana llenan la cantidad de contenedores marcada en un acrílico sellado, ganarán el 100 por ciento del presupuesto semanal. Si no lo logran, recibirán solo la mitad.

Aunque la prueba parece divertida, el reto exige coordinación y rapidez. Un mal paso o un derrame de agua puede hacer perder tiempo y afectar el resultado final.

El ambiente previo estuvo lleno de expectativa. Los habitantes saben que esta prueba no solo decide la comida que tendrán, sino que también puede generar momentos de tensión o fortalecer alianzas dentro de la casa.

Los participantes realizaron el reto semanal del presupuesto - Foto: lacasafamososmx

Así se realizan la prueba semanal

Con una mochila en forma de hamburguesa, los participantes llevaron a cabo este reto semanal con sus respectivos trajes de baño y momentos divertidos.

La Jefa dio las siguiente instrucciones:

“Bienvenidos a su siguiente prueba semanal que se llama ‘hamburg-ada’ encontrarán dos pistas resbaladizas, varios vasos y contenedores de agua. Al menos 10 de ustedes deben participar en la prueba. Todos estarán en los contenedores de agua, yo les diré dónde se encuentran”.

“Tomarán un vaso ya que estén ahí a un ladito, que llenarán en un contenedor y se deslizarán por una pista resbaladiza para que traten de llegar del otro lado para que lleguen con la mayor cantidad de agua al vaso, la depositarán en uno de los contenedores vacíos, están transparentes los van a ubicar y regresarán al punto inicial para que otro compañero entonces sea su turno y realice justo la misma acción contarán con 20 minutos para que puedan transportar entre todos la mayor cantidad de agua posible y llenar sus contenedores correspondientes”.

“Al finalizar la semana dentro de un acríloco bajo llave contiene el número de contenedores que deberían de llenar. Si lo logran conseguirán el presupuesto semanal completo y si no, sólo obtendrán con la mitad”.

“Contará con contenedor lleno hasta que la marca esté roja, no se pueden aventar hasta que el compañero anterior haya salido de la pista, hasta que no vean que sus pies están fuera de la pista y que probablemente también eche su agua, es el que sigue, cada jornada se van a cambiar los contenedores”.

“En el jardín hay contenedores con agua y con jabón. Los de agua son los que usarán para sus contenedores y el jabón será para deslizarse. Una jornada por día, serán tres días”.

“En cada jornada deberán participar 10 habitantes. No pueden transportar agua en la boca”.

“No se abrumen, la pista está acolchonada, ustedes solitos se pueden impulsar además por seguridad. Lo mejor es que jueguen descalzos. Van a salir y ver unas hamburguesas que pondrán como mochilas, se forman ahí, del lado que tienen que ponerse y hasta que les diga se quitan el micrófono”.

Estos habitantes quedan en el juego - Foto: lacasafamososmx