Asesinan a Óscar Lerma “Guadaña Jr.”, hijo del líder de Banda Bostik, antes de un concierto en Edomex

“Guadaña Jr.” y vocalista de rock se preparaba para subir al escenario en un homenaje a su padre David Lerma “El Guadaña”. (Facebook Guadaña Jr.)

La noche del domingo 10 de agosto, Óscar Lerma, conocido como Guadaña Jr. y vocalista de rock, perdió la vida tras un ataque armado en el estacionamiento del recinto cultural La Lonita, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. El incidente ocurrió momentos antes de que saliera al escenario en un concierto programado como tributo a su padre, David Lerma “El Guadaña”, emblemático exvocalista de la Banda Bostik, fallecido en mayo pasado.

Según los primeros reportes, al menos dos personas interceptaron y dispararon en repetidas ocasiones contra Lerma mientras se preparaba para su presentación. Testigos relataron que se escucharon varias detonaciones de arma en las inmediaciones del recinto, lo que provocó pánico entre asistentes y personal. El ataque se registró poco antes de que iniciara el evento en memoria del fundador de la mítica agrupación de rock urbano, que marcó a generaciones de seguidores desde los años ochenta.

Tras la agresión, las autoridades y el personal de seguridad del lugar optaron por cancelar el evento programado y desalojaron al público. A través de un comunicado en redes sociales, los administradores de La Lonita confirmaron la muerte de Óscar Lerma en el estacionamiento y pidieron comprensión a los asistentes. Hasta el momento, la Fiscalía del Estado de México no ha emitido información oficial sobre las líneas de investigación ni sobre posibles responsables del ataque.

Óscar Lerma recientemente le dedicó un emotivo mensjae a su padre en redes sociales. (Facebook Guadaña Jr.)

“El Centro de Espectáculos Cuautitlán lamenta mucho el suceso de este domingo fuera de las instalaciones, en la calle que colinda con el establecimiento, perdiendo a Guadaña Jr. Los acompañamos en su dolor“, se lee.

Días antes, Óscar Lerma compartió desde su cuenta de Facebook un mensaje en el que expresaba el dolor por la ausencia de su padre y la influencia que mantenía en su carrera musical. “Estoy trabajando duro, siguiendo tu ejemplo y apegándome a tu manera de escribir. Estoy sacando a flote las vivencias, sintiendo cada canción y escribiéndolas desde el corazón. Este es mi primer material… y te lo voy a dedicar. No sabes cuánta falta me haces”, escribió Lerma en una publicación que se viralizó entre seguidores del rock nacional.

El doble luto que enfrentaba Oscar Lerma tras la muerte de su padre ahora es compartido por fanáticos que se suman a las condolencias en redes sociales.

David Lerma, “El Guadaña”, fue líder de la Banda Bostik durante más de tres décadas, referente del movimiento de rock urbano en México. FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

“No sabes cuánta falta me haces. Me encantaría que pudieras ver las canciones que he escrito, todo lo que ha salido de mi alma. De corazón te prometo que este trabajo será para ti, para que te sientas orgulloso de tu chamakito, ese que te siguió hasta el final. Por siempre en mi corazón", se lee en su perfil oficial.

David Lerma, “El Guadaña”, fue líder de la Banda Bostik durante más de tres décadas, referente del movimiento de rock urbano en México. En mayo, la agrupación anunció el fallecimiento del músico, quien marcó una época con temas como “Viajero” y “Aún”. Su hijo, Oscar, buscaba continuar ese legado, pero su carrera se vio abruptamente interrumpida. La comunidad rockera exige justicia y esclarecimiento de los hechos.