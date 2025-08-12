México

Asesinan a Óscar Lerma “Guadaña Jr.”, hijo del líder de Banda Bostik, antes de un concierto en Edomex

“Guadaña Jr.” y vocalista de rock se preparaba para subir al escenario en un homenaje a su padre David Lerma “El Guadaña”

Por Cinthia Salvador

Guardar
“Guadaña Jr.” y vocalista
“Guadaña Jr.” y vocalista de rock se preparaba para subir al escenario en un homenaje a su padre David Lerma “El Guadaña”. (Facebook Guadaña Jr.)

La noche del domingo 10 de agosto, Óscar Lerma, conocido como Guadaña Jr. y vocalista de rock, perdió la vida tras un ataque armado en el estacionamiento del recinto cultural La Lonita, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. El incidente ocurrió momentos antes de que saliera al escenario en un concierto programado como tributo a su padre, David Lerma “El Guadaña”, emblemático exvocalista de la Banda Bostik, fallecido en mayo pasado.

Según los primeros reportes, al menos dos personas interceptaron y dispararon en repetidas ocasiones contra Lerma mientras se preparaba para su presentación. Testigos relataron que se escucharon varias detonaciones de arma en las inmediaciones del recinto, lo que provocó pánico entre asistentes y personal. El ataque se registró poco antes de que iniciara el evento en memoria del fundador de la mítica agrupación de rock urbano, que marcó a generaciones de seguidores desde los años ochenta.

Tras la agresión, las autoridades y el personal de seguridad del lugar optaron por cancelar el evento programado y desalojaron al público. A través de un comunicado en redes sociales, los administradores de La Lonita confirmaron la muerte de Óscar Lerma en el estacionamiento y pidieron comprensión a los asistentes. Hasta el momento, la Fiscalía del Estado de México no ha emitido información oficial sobre las líneas de investigación ni sobre posibles responsables del ataque.

Óscar Lerma recientemente le dedicó
Óscar Lerma recientemente le dedicó un emotivo mensjae a su padre en redes sociales. (Facebook Guadaña Jr.)

“El Centro de Espectáculos Cuautitlán lamenta mucho el suceso de este domingo fuera de las instalaciones, en la calle que colinda con el establecimiento, perdiendo a Guadaña Jr. Los acompañamos en su dolor“, se lee.

Días antes, Óscar Lerma compartió desde su cuenta de Facebook un mensaje en el que expresaba el dolor por la ausencia de su padre y la influencia que mantenía en su carrera musical. “Estoy trabajando duro, siguiendo tu ejemplo y apegándome a tu manera de escribir. Estoy sacando a flote las vivencias, sintiendo cada canción y escribiéndolas desde el corazón. Este es mi primer material… y te lo voy a dedicar. No sabes cuánta falta me haces”, escribió Lerma en una publicación que se viralizó entre seguidores del rock nacional.

El doble luto que enfrentaba Oscar Lerma tras la muerte de su padre ahora es compartido por fanáticos que se suman a las condolencias en redes sociales.

David Lerma, “El Guadaña”, fue
David Lerma, “El Guadaña”, fue líder de la Banda Bostik durante más de tres décadas, referente del movimiento de rock urbano en México. FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

“No sabes cuánta falta me haces. Me encantaría que pudieras ver las canciones que he escrito, todo lo que ha salido de mi alma. De corazón te prometo que este trabajo será para ti, para que te sientas orgulloso de tu chamakito, ese que te siguió hasta el final. Por siempre en mi corazón", se lee en su perfil oficial.

David Lerma, “El Guadaña”, fue líder de la Banda Bostik durante más de tres décadas, referente del movimiento de rock urbano en México. En mayo, la agrupación anunció el fallecimiento del músico, quien marcó una época con temas como “Viajero” y “Aún”. Su hijo, Oscar, buscaba continuar ese legado, pero su carrera se vio abruptamente interrumpida. La comunidad rockera exige justicia y esclarecimiento de los hechos.

Temas Relacionados

Óscar LermaDavid LermaEl GuadañaBanda BostikEdomexmexico-entretenimiento

Más Noticias

Caso Fernandito: cumplimentan nueva orden de aprehensión por secuestro a tres implicados

La justicia estatal sumó una nueva acusación contra los tres detenidos por la muerte de Fernandito, quienes ya enfrentaban proceso por desaparición forzada

Caso Fernandito: cumplimentan nueva orden

La Casa de los Famosos México en vivo: Aldo De Nigris se convierte en el líder de esta semana

Sigue todos los encuentros, nominaciones y más del reality transmitido 24/7

La Casa de los Famosos

Lotería Nacional: dónde ver los resultados ganadores del Tris del 11 de agosto

Aquí los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Lotería Nacional: dónde ver los

¿Ganaste el Chispazo? Descubre aquí los resultados de los sorteos del 11 de agosto

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

¿Ganaste el Chispazo? Descubre aquí

Quién es Nathaly Chávez, senadora suplente de Morena que buscó eludir un alcoholímetro con el fuero

La senadora suplente no ha emitido pronunciamiento alguno acerca del video

Quién es Nathaly Chávez, senadora
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a mexicanos con más

Detienen a mexicanos con más de tonelada y media de cocaína en Guatemala

Golpe millonario al narco: detienen a hombre con casi dos toneladas de metanfetamina y cocaína en Baja California

Juez de Nueva York define fecha para que Departamento de Justicia resuelva aislamiento de Rafael Caro Quintero

Autorizan que El Chapo Guzmán se reúna con su abogado en ADX Florence, EEUU

Maestra secuestrada en Veracruz murió por tortura, asegura FGE: hay imputados por secuestro agravado

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo: Aldo De Nigris se convierte en el líder de esta semana

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 11 de agosto: líder de la semana podría ser de cuarto Día

La banda Coda dedica emotivo mensaje a Xava Drago, su vocalista que fue desahuciado

Pelea de Alana Flores vs Gala Montes en el Supernova Boxing será avalada por el CMB

Aleks Syntek sufre aparatoso accidente en casa y termina fracturado

DEPORTES

Pelea de Alana Flores vs

Pelea de Alana Flores vs Gala Montes en el Supernova Boxing será avalada por el CMB

Estas son las condiciones que Emilio Azcárraga puso para la remodelación del Estadio Azteca

Diego Cocca podría volver con Atlas: directiva busca el reemplazo de Gonzalo Pineda

Fernando Cevallos anuncia su salida de Fox Sports y abandona ‘La Última Palabra’: “Llegó el momento de decir adiós”

Copa Mundial 2026: estos son los requisitos para ser voluntario FIFA en las sedes mundialistas en México