Aldo de Nigris, líder de la semana en La Casa de los Famosos México 3: premios que tendrá y cómo logró el triunfo

El influencer ganó la prueba y vivirá con más comodidades - Foto: lacasafamososmx

En una final vibrante que dejó sin aliento a los espectadores, Aldo de Nigris se consagró como líder de la semana en La Casa de los Famosos México, tras imponerse en la dinámica “Sirenas y Tritones”, considerada ya como una de las pruebas más entretenidas de la temporada.

La misión era clara: colocar tres pelotas en la canasta en menos de ocho minutos, arrastrándose sobre una plataforma y con la resistencia física como principal reto.

Con movimientos precisos y una velocidad que arrancó ovaciones, De Nigris logró el objetivo antes que cualquiera, marcando un tiempo récord histórico para esta competencia.

“Ando bien cansado, pero feliz”, expresó tras ganar, aún recuperando el aliento y alzando sus brazos.

El influencer tendrá inmunidad en las próximas nominaciones Crédito: La Casa de los Famosos México

El secreto de la victoria de Aldo de Nigris

Desde el primer lanzamiento, Aldo dejó claro que no pensaba ceder terreno. Mientras Mariana, Priscila y Shiki intentaban alcanzar el ritmo, el exfutbolista encadenó aciertos consecutivos hasta quedar a un solo tiro de la gloria.

Con el quinto enceste, aseguró su corona semanal en un duelo que combinó destreza física, resistencia y estrategia.

Los conductores bromearon con que “parecía tener una patineta pegada” por la rapidez de sus desplazamientos y hasta insinuaron que el Comité Olímpico Mexicano podría reclutarlo para futuras justas.

La hazaña, además, se coronó con un toque de humor cuando lo apodaron “tritón” por su desempeño acuático… aunque todo fuera sobre tierra firme.

Mariana, Priscila, Shiky y Aldo son los cuatro finalistas que buscarán esta noche de lunes 11 de agosto ser los líderes de la semana. Foto: Captura de pantalla/Vix.

¿Qué beneficios tendrá Aldo de Nigris como líder de la semana en La Casa de los Famosos México?

Como nuevo líder, Aldo obtiene inmunidad frente a nominaciones, el poder de defender la salvación y el acceso a la suite de privilegios, un espacio exclusivo con jacuzzi, mesa de billar y todo tipo de comodidades. Fiel a su estilo, no tardó en elegir a su compañero de habitación: Abelito.

“Es una persona con la que me llevo muy bien, de mi edad, y me cae increíble”, explicó antes de anunciar su decisión. La dupla, celebrada entre aplausos, fue descrita por la producción como “una combinación perfecta para regalar momentos de comedia y diversión durante la semana”.

‘Sirenas y Tritones’ es la prueba para saber quiénes serán los finalistas para ser el líder de esta semana. Foto: Vix.

Una semana con sorpresas

La producción reveló que en los próximos días se pondrá en juego una nueva moneda del destino, distinta a la ya conocida, lo que podría alterar las estrategias dentro de la casa.

Además, los habitantes disfrutarán de una función de cine con estreno mundial, cuyo contenido se mantiene bajo estricto secreto hasta el día de la proyección.

Por ahora, Aldo y Abelito ya exploran cada rincón de la suite, planeando una convivencia que promete risas, anécdotas y, sin duda, nuevas historias para los seguidores del reality.

La victoria de De Nigris no solo le asegura comodidad y seguridad en el juego, sino que también lo coloca como una figura clave en la recta final del programa.

El influencer será el líder de la semana - Foto: lacasafamososmx